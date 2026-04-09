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Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa-Gastón Britos/EFE
Peñarol juega ante Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá-crédito Cristian Bayona/Colprensa-Gastón Britos/EFE

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Peñarol por la fecha 1 de la Copa Libertadores.

12:25 hsHoy

Así va la fecha 1 de la Copa Libertadores

Así va la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026-crédito César Olmedo/REUTERS
Así va la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026-crédito César Olmedo/REUTERS

7 de abril de 2026

Independiente Rivadavia (Argentina) 1-0 Bolívar (Bolivia)

  • Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza
  • Árbitro: José Cabero (Chile)
  • Goles: Autogol de Carlos Lampe al minuto de partido y José Sagredo salió expulsado al minuto 72 para Bolívar
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

La Guaira (Venezuela) 0-0 Fluminense (Brasil)

  • Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas)
  • Árbitro: José Burgos (Uruguay)
  • Goles: No hubo
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Always Ready (Bolivia) 0-1 LDU Quito (Ecuador)

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)
  • Goles: Gabriel Villamil al minuto 90+4 para Liga de Quito
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Universidad Católica (Chile) 1-2 Boca Juniors (Argentina)

  • Estadio: Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo en Las Condes de Santiago
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Goles: Leandro Paredes al minuto 16 y Adam Bareiro al 65 para Boca Juniors, descontó Juan Díaz al 83 para Universidad Católica de Chile
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Barcelona Sporting Club (Ecuador) 0-1 Cruzeiro (Brasil)

  • Estadio: Isidro Romero Carbo “El Monumental” de Guayaquil
  • Árbitro: Juan Benitez (Paraguay)
  • Goles: Matheus Pereira al minuto 53 para Cruzeiro
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Deportes Tolima (Colombia) 0-0 Universitario de Deportes (Perú)

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
  • Goles: No hubo
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

8 de abril de 2026

Mirassol (Brasil) 1-0 Lanús (Argentina)

  • Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)
  • Goles: João Victor al minuto 60 para Mirassol y Tomás Guidara fue expulsado al 89 para Lanús
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Coquimbo Unido (Chile) 1-1 Nacional (Uruguay)

  • Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo
  • Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
  • Goles: Sebastián Coates al minuto 22 para Nacional y Manuel Fernández al 90+5 para Coquimbo Unido
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Independiente Medellín (Colombia) 1-1 Estudiantes de La Plata (Argentina)

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
  • Goles: Tiago Palacios al minuto 4 para Estudiantes y Francisco Chaverra al 63 para Medellín
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Cusco FC (Perú) 0-2 Flamengo (Brasil)

  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Árbitro: Derlis López (Paraguay)
  • Goles: Bruno Henrique al minuto 59 y Giorgian de Arrascaeta al 90+2 para Flamengo
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Sporting Cristal (Perú) 1-0 Cerro Porteño (Paraguay)

  • Estadio: Miguel Grau del Callao
  • Árbitro: Darío Herrera (Argentina)
  • Goles e incidencias: Cecilio Domínguez al minuto 43 fue expulsado en Cerro Porteño y Felipe Vizeu anotó al 82 de partido para la victoria del Sporting Cristal
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

9 de abril de 2026

Rosario Central (Argentina) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

  • Estadio: Gigante de Arroyito de Rosario
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

UCV (Venezuela) vs. Libertad (Paraguay)

  • Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela de Caracas
  • Árbitro: Flavio de Souza (Brasil)
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Platense (Argentina) vs. Corinthians (Brasil)

  • Estadio: Ciudad de Vicente López de Buenos Aires
  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Santa Fe (Colombia) vs. Peñarol (Uruguay)

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
  • Hora: 9:00 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
11:36 hsHoy

Santa Fe vs. Peñarol: hora y dónde ver el debut del “León” en la Copa Libertadores

El cuadro “Cardenal” tendrá un exigente reto ante el “Carbonero” en Bogotá en la apertura del grupo E del torneo de clubes más importante de América

El campeón de Colombia en el primer semestre de 2025 recibirá al cinco veces campeón de América en el siglo XX -crédito Cristian Bayona/Colprensa-Gastón Britos/EFE
El campeón de Colombia en el primer semestre de 2025 recibirá al cinco veces campeón de América en el siglo XX -crédito Cristian Bayona/Colprensa-Gastón Britos/EFE

Santa Fe y Peñarol de Uruguay jugarán en la apertura del grupo E de la Copa Libertadores.

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11:34 hsHoy

El “León” debuta en el continente ante uno de los grandes de Sudamérica

Un hincha de Peñarol estableció un vínculo con Independiente Santa Fe- crédito Jesús Avilés/ Infobae
Peñarol y Santa Fe completan el grupo E de la Copa Libertadores junto al Corinthians de Brasil y con Platense de Argentina- crédito Jesús Avilés/ Infobae

El partido se jugará el 8 de abril de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el venezolano Jesús Valenzuela, y estará acompañado en el VAR por su compatriota Juan Soto.

El 4 de abril de 2026, Independiente Santa Fe empató a dos goles ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.

Tolima comenzó con la ventaja en el marcador gracias al gol de Jersson González al minuto 5 de partido, pero el “Cardenal” logró sacar su jerarquía durante el primer tiempo y con los goles de Hugo Rodallega al 19 y de Ómar Fernández al 40 logró remontar el juego de forma parcial.

El cuadro de Diego Aguirre por su parte venció por 2-0 a Progreso en el estadio Centenario de Montevideo, el 4 de abril de 2026.

Con el doblete del colombiano Luis Angulo al 24 y 39, los dirigidos por Diego Aguirre se llevaron la victoria, colocándose a un punto de Racing de Montevideo en la Liga Profesional de Uruguay.

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