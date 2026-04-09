Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Así va la fecha 1 de la Copa Libertadores Así va la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026-crédito César Olmedo/REUTERS 7 de abril de 2026 Independiente Rivadavia (Argentina) 1-0 Bolívar (Bolivia) Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza Árbitro: José Cabero (Chile) Goles: Autogol de Carlos Lampe al minuto de partido y José Sagredo salió expulsado al minuto 72 para Bolívar Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium La Guaira (Venezuela) 0-0 Fluminense (Brasil) Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas) Árbitro: José Burgos (Uruguay) Goles: No hubo Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium Always Ready (Bolivia) 0-1 LDU Quito (Ecuador) Estadio: Municipal El Alto Árbitro: Carlos Ortega (Colombia) Goles: Gabriel Villamil al minuto 90+4 para Liga de Quito Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium Universidad Católica (Chile) 1-2 Boca Juniors (Argentina) Estadio: Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo en Las Condes de Santiago Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay) Goles: Leandro Paredes al minuto 16 y Adam Bareiro al 65 para Boca Juniors, descontó Juan Díaz al 83 para Universidad Católica de Chile Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium Barcelona Sporting Club (Ecuador) 0-1 Cruzeiro (Brasil) Estadio: Isidro Romero Carbo “El Monumental” de Guayaquil Árbitro: Juan Benitez (Paraguay) Goles: Matheus Pereira al minuto 53 para Cruzeiro Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium Deportes Tolima (Colombia) 0-0 Universitario de Deportes (Perú) Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil) Goles: No hubo Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium 8 de abril de 2026 Mirassol (Brasil) 1-0 Lanús (Argentina) Árbitro: Jhon Ospina (Colombia) Goles: João Victor al minuto 60 para Mirassol y Tomás Guidara fue expulsado al 89 para Lanús Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium Coquimbo Unido (Chile) 1-1 Nacional (Uruguay) Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo Árbitro: Raphael Claus (Brasil) Goles: Sebastián Coates al minuto 22 para Nacional y Manuel Fernández al 90+5 para Coquimbo Unido Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium Independiente Medellín (Colombia) 1-1 Estudiantes de La Plata (Argentina) Estadio: Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela) Goles: Tiago Palacios al minuto 4 para Estudiantes y Francisco Chaverra al 63 para Medellín Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium Cusco FC (Perú) 0-2 Flamengo (Brasil) Estadio: Inca Garcilaso de la Vega Árbitro: Derlis López (Paraguay) Goles: Bruno Henrique al minuto 59 y Giorgian de Arrascaeta al 90+2 para Flamengo Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium Sporting Cristal (Perú) 1-0 Cerro Porteño (Paraguay) Estadio: Miguel Grau del Callao Árbitro: Darío Herrera (Argentina) Goles e incidencias: Cecilio Domínguez al minuto 43 fue expulsado en Cerro Porteño y Felipe Vizeu anotó al 82 de partido para la victoria del Sporting Cristal Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium 9 de abril de 2026 Rosario Central (Argentina) vs. Independiente del Valle (Ecuador) Estadio: Gigante de Arroyito de Rosario Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia) Hora: 5:00 p. m. Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium UCV (Venezuela) vs. Libertad (Paraguay) Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela de Caracas Árbitro: Flavio de Souza (Brasil) Hora: 5:00 p. m. Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium Platense (Argentina) vs. Corinthians (Brasil) Estadio: Ciudad de Vicente López de Buenos Aires Árbitro: Piero Maza (Chile) Hora: 7:00 p. m. Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium Santa Fe (Colombia) vs. Peñarol (Uruguay) Estadio: El Campín de Bogotá Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela) Hora: 9:00 p. m. Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium Santa Fe vs. Peñarol: hora y dónde ver el debut del “León” en la Copa Libertadores El cuadro “Cardenal” tendrá un exigente reto ante el “Carbonero” en Bogotá en la apertura del grupo E del torneo de clubes más importante de América El campeón de Colombia en el primer semestre de 2025 recibirá al cinco veces campeón de América en el siglo XX -crédito Cristian Bayona/Colprensa-Gastón Britos/EFE
Santa Fe y Peñarol de Uruguay jugarán en la apertura del grupo E de la Copa Libertadores.
El “León” debuta en el continente ante uno de los grandes de Sudamérica Peñarol y Santa Fe completan el grupo E de la Copa Libertadores junto al Corinthians de Brasil y con Platense de Argentina- crédito Jesús Avilés/ Infobae
El partido se jugará el 8 de abril de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será el venezolano Jesús Valenzuela, y estará acompañado en el VAR por su compatriota Juan Soto.
El 4 de abril de 2026, Independiente Santa Fe empató a dos goles ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.
Tolima comenzó con la ventaja en el marcador gracias al gol de Jersson González al minuto 5 de partido, pero el “Cardenal” logró sacar su jerarquía durante el primer tiempo y con los goles de Hugo Rodallega al 19 y de Ómar Fernández al 40 logró remontar el juego de forma parcial.
El cuadro de Diego Aguirre por su parte venció por 2-0 a Progreso en el estadio Centenario de Montevideo, el 4 de abril de 2026.
Con el doblete del colombiano Luis Angulo al 24 y 39, los dirigidos por Diego Aguirre se llevaron la victoria, colocándose a un punto de Racing de Montevideo en la Liga Profesional de Uruguay.