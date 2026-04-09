Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Goles e incidencias: Cecilio Domínguez al minuto 43 fue expulsado en Cerro Porteño y Felipe Vizeu anotó al 82 de partido para la victoria del Sporting Cristal

Goles: Bruno Henrique al minuto 59 y Giorgian de Arrascaeta al 90+2 para Flamengo

Goles: Tiago Palacios al minuto 4 para Estudiantes y Francisco Chaverra al 63 para Medellín

Goles: Sebastián Coates al minuto 22 para Nacional y Manuel Fernández al 90+5 para Coquimbo Unido

Goles: João Victor al minuto 60 para Mirassol y Tomás Guidara fue expulsado al 89 para Lanús

Goles: Leandro Paredes al minuto 16 y Adam Bareiro al 65 para Boca Juniors, descontó Juan Díaz al 83 para Universidad Católica de Chile

Goles: Autogol de Carlos Lampe al minuto de partido y José Sagredo salió expulsado al minuto 72 para Bolívar

Santa Fe y Peñarol de Uruguay jugarán en la apertura del grupo E de la Copa Libertadores.

11:34 hs

El “León” debuta en el continente ante uno de los grandes de Sudamérica

Peñarol y Santa Fe completan el grupo E de la Copa Libertadores junto al Corinthians de Brasil y con Platense de Argentina- crédito Jesús Avilés/ Infobae

El partido se jugará el 8 de abril de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el venezolano Jesús Valenzuela, y estará acompañado en el VAR por su compatriota Juan Soto.

El 4 de abril de 2026, Independiente Santa Fe empató a dos goles ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.

Tolima comenzó con la ventaja en el marcador gracias al gol de Jersson González al minuto 5 de partido, pero el “Cardenal” logró sacar su jerarquía durante el primer tiempo y con los goles de Hugo Rodallega al 19 y de Ómar Fernández al 40 logró remontar el juego de forma parcial.

El cuadro de Diego Aguirre por su parte venció por 2-0 a Progreso en el estadio Centenario de Montevideo, el 4 de abril de 2026.