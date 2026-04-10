Colombia

“Se la pasan haciendo relevos”: Alcalde Fico Gutiérrez cuestiona al Inpec por parranda Vallenata en cárcel de Itagüí, Antioquia

El alcalde de Medellín criticó al Gobierno y al sistema penitenciario tras conocerse fiesta con cabecillas criminales en el penal

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“Se la pasan haciendo relevos”: Fico Gutiérrez cuestionó a Inpec por parranda en cárcel de Itagüí - crédito Alcaldía de Medellín
“Se la pasan haciendo relevos”: Fico Gutiérrez cuestionó a Inpec por parranda en cárcel de Itagüí - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó al Inpec tras la polémica por una fiesta en la cárcel de Itagüí, según información obtenida por Blu Radio.

El hecho involucra una parranda vallenata con licor y comida en la que habrían participado cabecillas criminales.

Las críticas también apuntaron al Gobierno nacional por el manejo de estructuras delictivas dentro de procesos de paz.

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Videos muestran fiesta con licor y música en vivo organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, generando escándalo nacional - crédito @tobonvillada / X
Videos muestran fiesta con licor y música en vivo organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, generando escándalo nacional - crédito @tobonvillada / X

Reacciones políticas tras escándalo en Itagüí

Continúan las reacciones en Antioquia luego de conocerse la realización de una fiesta al interior de la cárcel de Itagüí, en la que habrían participado reconocidos cantantes, además de la presencia de licor y comida.

Según lo informado, en el evento también habrían estado cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá que hacen parte de la denominada mesa de paz urbana con el Gobierno nacional.

Uno de los principales pronunciamientos fue el del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha sido crítico de los espacios sociojurídicos implementados en ese centro penitenciario desde 2023.

El mandatario señaló que lo ocurrido refleja la manera en que, según su criterio, el Gobierno ha manejado la relación con estructuras criminales.

“En última, eso se convierte es en un símbolo de lo que pasó durante el gobierno Petro, y es que los criminales están de fiesta. Ese es el resumen del gobierno Petro”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

Además, aseguró que la situación evidencia una presunta permisividad frente a este tipo de hechos.

Imágenes difundidas exhiben la actuación del artista vallenato en un evento con bebidas y jefes criminales, lo que obligó a suspender los diálogos entre el Gobierno y estructuras delictivas - crédito @claudiacarrasq / X

“Los peores bandidos de fiesta permanente”, agregó, citado por ese medio de comunicación.

Cuestionamientos al Inpec y llamados a medidas

Gutiérrez también dirigió críticas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad encargada de la administración de los centros de reclusión en el país.

El alcalde cuestionó las medidas adoptadas tras el escándalo, entre ellas el relevo del director encargado del penal y la investigación a varios exfuncionarios.

“Se la pasan haciendo relevos y quemando fusibles”, expresó, citado por ese medio de comunicación.

Según el mandatario, estas decisiones no abordan de fondo la situación y responsabilizó al Gobierno nacional por lo ocurrido.

Cárcel de Itagüí
El Inpec confirmó que la presentación de Nelson Velásquez se realizó sin ningún tipo de permiso - crédito Colprensa

“Quien debería salir es el presidente Petro, por ser el responsable de toda esta vagabundería”, añadió, citado por ese medio de comunicación.

En la misma línea se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien comparó lo sucedido con hechos del pasado.

“Estas que se parecen a las que hacía Pablo Escobar en La Catedral”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

El gobernador también cuestionó que algunos de los involucrados en estos procesos sean designados como gestores de paz.

“Hoy, los nombra a gestores de paz, nombra a narcos como gestores de paz”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

Tras lo ocurrido, las administraciones de Medellín y Antioquia solicitaron acciones adicionales.

Entre ellas, pidieron al gobierno de Estados Unidos evaluar la emisión de órdenes de extradición contra algunos de los implicados en estos hechos.

Asimismo, hicieron un llamado al Congreso de la República para reformar varios puntos de la Ley 2272, conocida como la ley de Paz Total.

El caso continúa generando debate sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y el alcance de los procesos de paz urbana, mientras se adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del penal de Itagüí.

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