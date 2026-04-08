Partido de la U anunció que no respaldará la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República

La decisión fue adoptada mediante consenso entre congresistas actuales, electos y la dirección colegiada, luego de un análisis interno sobre el panorama político nacional - crédito Luisa González/REUTERS y Partido de la U

El Partido de la U informó que no apoyará la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República, luego de una reunión de bancada realizada el miércoles 8 de abril en el Club de Banqueros, en Bogotá. La decisión se conoció mediante un comunicado oficial emitido al término del encuentro, en el que participaron congresistas actuales, electos y la dirección colegiada de la colectividad.

Aunque la reunión no fue convocada exclusivamente para discutir respaldos presidenciales, varios integrantes del partido habían anticipado que el tema sería abordado. Finalmente, el encuentro derivó en una determinación concreta frente al panorama electoral, a pocas semanas de la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

Decisión oficial tras reunión de bancada

En el comunicado divulgado por el Partido de la U se consignó la postura adoptada frente a la candidatura del senador Iván Cepeda. “Como resultado de este encuentro, y luego de un análisis responsable y consensuado, el Partido de La U acordó que de cara a las elecciones presidenciales no se apoyará la candidatura del señor Iván Cepeda”, señala el documento.

El texto también precisa que la decisión se tomó tras un espacio de deliberación interna. “Se realizó la reunión de bancada en la que primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”, indicaron los firmantes, entre ellos los directores colegiados Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha.

El comunicado resalta que la determinación responde a criterios de estabilidad institucional y fortalecimiento democrático - crédito Partido de la U

En el mismo pronunciamiento, el partido dejó abierta la definición sobre a quién respaldará en los comicios presidenciales. “El apoyo del partido será definido, entre los otros candidatos en una próxima reunión”, agregó, sin detallar fechas para ese nuevo encuentro.

La colectividad también señaló que la determinación adoptada responde a criterios institucionales. “Esta decisión refleja nuestro compromiso con la estabilidad institucional, el fortalecimiento de la democracia y la búsqueda de soluciones que respondan a las necesidades de todos los colombianos”, concluye el comunicado.

Divisiones internas frente a otros candidatos

La decisión del Partido de la U se produce en un contexto en el que las colectividades sin candidato propio avanzaban en la definición de respaldos para la contienda presidencial. En ese escenario, tres nombres concentran la atención: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Un grupo de senadores cercanos a Dilian Francisca Toro veía con buenos ojos la candidatura de Paloma Valencia, reflejando una de las principales tendencias dentro de la colectividad - crédito Paloma Valencia/Facebook y Colprensa

Al interior de la bancada, distintos sectores venían expresando preferencias divergentes. Un grupo significativo de senadores identificaba en la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, una opción para la primera vuelta. Entre estos se encontraban legisladores cercanos a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que, aunque no hacía parte de la dirección del partido, mantenía influencia en la colectividad.

Dentro del Partido de la U también existían sectores que veían en Iván Cepeda una alternativa viable. Entre ellos se encontraba el senador Antonio Correa, que había mantenido cercanía con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y promovía la posibilidad de que la colectividad dejara en libertad a su militancia.

El Partido de la U venía de un proceso reciente de independencia frente al Gobierno nacional, tras haber apoyado la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 - crédito @aida_quilcue/X

Esta postura encontraba eco en algunos integrantes de la Cámara de Representantes, varios de los cuales habían respaldado iniciativas del Ejecutivo durante el actual periodo legislativo. Asimismo, se mencionaba la influencia del presidente de la Cámara, Julián López, quien, pese a haber renunciado al partido, había participado en eventos de campaña de Cepeda.

La colectividad ha señalado que evaluaría con detenimiento las alternativas disponibles, teniendo en cuenta su trayectoria reciente, que incluyó el respaldo a la campaña de Gustavo Petro en 2022 y su posterior declaración de independencia en 2023 tras diferencias con el Gobierno nacional.

Por ahora, con esta decisión el partido descarta oficialmente el apoyo a Iván Cepeda y deja pendiente la determinación sobre cuál de los otros candidatos recibirá su respaldo en las elecciones presidenciales.