“Recompensa hasta de 50 millones”: autoridades buscan responsables de masacre en zona rural de Popayán

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información sobre la masacre de seis personas en Popayán, según información obtenida por El Tiempo.

El ataque ocurrió en la vereda La Meseta, donde hombres armados ingresaron a una vivienda y asesinaron a las víctimas, citado por ese medio de comunicación.

También se reportó que una ambulancia habría sido bloqueada, lo que dificultó la atención tras el hecho.

Imagen de referencia - crédito Colprensa

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Detalles del ataque en zona rural de Popayán

Las autoridades adelantan investigaciones tras la masacre de seis personas ocurrida en la vereda La Meseta, en zona rural de Popayán, departamento del Cauca.

De acuerdo con la información conocida, los hechos se registraron hacia el mediodía, cuando varios hombres armados llegaron al sector movilizándose en dos camionetas y varias motocicletas.

Los atacantes, portando armas de corto y largo alcance, ingresaron a una vivienda del área.

En el lugar, asesinaron a una persona que se encontraba fuera del inmueble y a otras cinco que estaban en el interior.

Tras el ataque, las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y definir acciones inmediatas.

Como resultado, se anunció una recompensa de hasta $50 millones para quien suministre información que permita ubicar y capturar a los responsables.

“Como lo dice nuestro alcalde encargado, es una recompensa hasta de 50 millones”, indicaron voceros oficiales, citados por ese medio de comunicación.

Como resultado, se anunció una recompensa de hasta $50 millones para quien suministre información que permita ubicar y capturar a los responsables - crédito VisualesIA

Asimismo, se informó sobre el fortalecimiento de las medidas de control en el municipio.

“Este sistema de recompensas ha funcionado. También vamos a salir con puestos de control”, señalaron, citados por ese medio de comunicación.

Investigación, contexto y dificultades en la atención

Las autoridades confirmaron que se activaron operativos conjuntos con la participación del Ejército, la Policía, la Fiscalía y el CTI.

El objetivo es esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y determinar los móviles del ataque.

En paralelo, se desarrollan acciones operativas y preventivas en la zona para reforzar la seguridad.

Desde la administración municipal también se refirieron al impacto reciente de la violencia en el territorio.

“Lamentamos estos hechos ocurridos en la ciudad de Popayán. Veníamos de una muy buena racha”, señalaron, citados por ese medio de comunicación.

Según lo informado, en un lapso aproximado de día y medio se registraron ocho homicidios, cifra que fue calificada como preocupante por las autoridades locales.

Según lo informado, en un lapso aproximado de día y medio se registraron ocho homicidios, cifra que fue calificada como preocupante por las autoridades locales - crédito Colprensa

Uno de los hechos más graves asociados a este caso fue la obstrucción a los servicios de emergencia.

Se reportó que hombres armados bloquearon el paso de una ambulancia que intentaba llegar al lugar tras el ataque.

Esta situación habría dificultado la atención oportuna de lo ocurrido en la zona.

La vereda La Meseta, ubicada entre Popayán y Cajibío, es considerada un corredor estratégico por su ubicación geográfica.

De acuerdo con los reportes, en esta área han persistido problemas de orden público relacionados con la presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial.

Las autoridades mantienen presencia en el área y continúan las labores investigativas para dar con los responsables de la masacre.

El caso se desarrolla en un contexto de seguridad complejo en el departamento del Cauca, mientras avanzan las acciones para esclarecer los hechos y judicializar a los implicados.