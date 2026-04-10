Colombia

Cerrada la vía al llano por travesía en la que participan cientos de ciclistas: estaría bloqueada hasta el mediodía de este 10 de abril

Esta medida corresponde a una programación especial que involucra a más de 17 mil ciclistas procedentes de distintas regiones del país

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La intervención nocturna demandará maquinaria pesada y personal técnico especializado para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores - crédito Coviandina / X
Cierre en la vía al llano el 10 de abril por actividad deportiva - crédito Coviandina / X

Desde la madrugada de hoy, 10 de abril de 2026, la vía al Llano permanece cerrada como parte de una programación especial que involucra a más de 17 mil ciclistas procedentes de distintas regiones del país. Según los organizadores, la entrega de escarapelas de identificación para los deportistas se está realizando en este momento en el kilómetro cero, en la vía a Usme.

De acuerdo con la información suministrada por Noticias Caracol, se prevé que el recorrido tenga como punto final el Parque de los Fundadores en Villavicencio, con llegada esperada pasada las 11 a. m.

Autoridades viales han informado que este evento recreativo está organizado y contará con el acompañamiento de la Policía de Carreteras de Cundinamarca y el Meta. La fecha y la magnitud de la convocatoria fueron definidas para impulsar la economía local. Según estimaciones oficiales, la reactivación económica de Villavicencio por este evento es millonaria, es clave.

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