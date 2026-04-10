Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Así fue el último entrenamiento de la selección Colombia en el estadio del Deportivo Cali

En un momento individual destacado en su carrera futbolística, la delantera Linda Caicedo sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas de la Liga Femenina de España, al anotar en la jornada del domingo 5 de abril de 2026 un gol determinante en la victoria del Real Madrid sobre el Madrid FC (0-2). Anotación con el que prolongó su seguidilla de goles en su presencia en la ‘Casa Blanca’, pese a que sufrió un duro golpe en la Uefa Champions League femenina.

Así se jugará la fecha 5 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

12:05 hs

La “Tricolor” buscará la victoria en el Pascual Guerrero ante la “Vinotinto”

La selección Colombia entrenó en el estadio del Deportivo Cali en su penúltima sesión de entrenamiento - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 10 de abril de 2026 a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali, y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Canal RCN y de las aplicaciones de Ditu, RCN App y las plataformas de YouTube.

La jueza central del partido será la brasileña Edina Alves, y en el VAR estará Marco Fazekas.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia vienen de jugar la Copa She Believes, torneo de preparación a esta Liga de Naciones Conmebol con un balance negativo.

El 7 de marzo de 2026 cayó por 1-0 ante Estados Unidos con el gol de Alyssa Thompson (delantera del Chelsea de Inglaterra y compañera de Mayra Ramírez), en el estadio Sports Illustrated de Harrison, Nueva Jersey.

Por los lados de la selección de Venezuela, jugó un partido amistoso ante el Club América de México y empató a dos goles. Las anotaciones para la “Vinotinto” llegaron gracias a Génesis Florez y a Marianyela Jiménez.