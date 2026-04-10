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Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán la victoria ante la “Vinotinto” en Cali, en medio del regreso del torneo que da un cupo al Mundial de la FIFA Brasil 2027

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Las dirigidas por Ángelo Marsiglia contarán con Linda Caicedo en el ataque-crédito Conmebol
Las dirigidas por Ángelo Marsiglia contarán con Linda Caicedo en el ataque-crédito Conmebol

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Venezuela por la fecha 5 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

13:02 hsHoy

Así fue el último entrenamiento de la selección Colombia en el estadio del Deportivo Cali

La "Tricolor" tuvo su última sesión de entrenamiento en el estadio del Deportivo Cali-crédito @FCFSeleccionCol/X
12:34 hsHoy

Linda Caicedo marcó golazo con Real Madrid en España y se alista para ‘rugir’ con la selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol

La delantera vallecaucana, considerada la estrella de la Tricolor que compite en el torneo sudamericano, liderará al equipo dirigido por Ángelo Marsiglia con miras a los encuentros frente a sus similares de a Venezuela, Chile y Argentina

La delantera vallecaucana anotó el primero de los dos tantos de la victoria 'Merengue' ante el Madrid F.C. (0-2), en la previa de su arribo a la convocatoria de la selección Colombia - crédito @LigaF_oficial/X

En un momento individual destacado en su carrera futbolística, la delantera Linda Caicedo sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas de la Liga Femenina de España, al anotar en la jornada del domingo 5 de abril de 2026 un gol determinante en la victoria del Real Madrid sobre el Madrid FC (0-2). Anotación con el que prolongó su seguidilla de goles en su presencia en la ‘Casa Blanca’, pese a que sufrió un duro golpe en la Uefa Champions League femenina.

Leer la nota completa
12:16 hsHoy

Así se jugará la fecha 5 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Argentina vs. Bolivia
Argentina goleó 8-0 a Bolivia en la Liga de Naciones Femenina Conmebol, sacando a Colombia de los puestos de clasificación directa al mundial - crédito Conmebol

10 de abril de 2026

Perú vs. Uruguay

  • Estadio: Garcilaso de la Vega de Cusco
  • Árbitra:  Paula Fernández (Colombia)
  • Hora: 4:00 p. m.

Paraguay vs. Ecuador

  • Estadio: Defensores del Chaco de Asunción
  • Árbitra:  Anahí Fernández (Uruguay)
  • Hora: 6:00 p. m.

Chile vs. Argentina

  • Estadio: Elías Figueroa de Valparaíso
  • Árbitra:  Charly Straub (Brasil)
  • Hora: 7:00 p. m.
12:05 hsHoy

La “Tricolor” buscará la victoria en el Pascual Guerrero ante la “Vinotinto”

La selección Colombia entrenó en el estadio del Deportivo Cali en su penúltima sesión de entrenamiento - crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia entrenó en el estadio del Deportivo Cali en su penúltima sesión de entrenamiento - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 10 de abril de 2026 a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali, y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Canal RCN y de las aplicaciones de Ditu, RCN App y las plataformas de YouTube.

La jueza central del partido será la brasileña Edina Alves, y en el VAR estará Marco Fazekas.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia vienen de jugar la Copa She Believes, torneo de preparación a esta Liga de Naciones Conmebol con un balance negativo.

El 7 de marzo de 2026 cayó por 1-0 ante Estados Unidos con el gol de Alyssa Thompson (delantera del Chelsea de Inglaterra y compañera de Mayra Ramírez), en el estadio Sports Illustrated de Harrison, Nueva Jersey.

Por los lados de la selección de Venezuela, jugó un partido amistoso ante el Club América de México y empató a dos goles. Las anotaciones para la “Vinotinto” llegaron gracias a Génesis Florez y a Marianyela Jiménez.

En lo que se refiere al último partido que jugaron, hay que ir al 16 de julio de 2025 por la Copa América de Ecuador, cuando empataron sin goles en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito.

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