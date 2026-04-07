Colombia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

La decisión fue oficializada después de una serie de atentados registrados en el norte antioqueño, que fueron atribuidos a este cabecilla del grupo armado

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- crédito @soydeituango - X/Captura de Pantalla Ejército Nacional de Colombia
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La escalada de violencia registrada en el municipio de Briceño, Antioquia, durante la Semana Santa, ha forzado a la Gobernación de Antioquia a duplicar la recompensa hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, cabecilla señalado del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad del departamento, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien indicó que esta decisión busca frenar una cadena de ataques armados atribuidos a la estructura criminal que mantiene en vilo a la población civil del norte antioqueño.

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“Por él nosotros ofrecemos hasta 200 millones de pesos por información que nos conduzca al paradero de ese sujeto. Y adicionalmente, ofrecimos una recompensa de hasta 100 millones de pesos por dar con la persona que el autor material del explosivo el día viernes (3 de abril de 2026), porque el autor intelectual por línea de mando está ‘Primo Gay’ y está alias Calarcá”, explicó el funcionario local en diálogo con Blu Radio.

El incremento de la recompensa —que originalmente era de 100 millones de pesos— fue anunciado luego de que, el 3 de abril de 2026, se detonara un artefacto explosivo cerca de la estación de Policía de Briceño, mientras se realizaba una procesión religiosa en el parque principal del municipio.

Este ataque dejó dos policías lesionados y al menos siete civiles heridos, daños materiales en motocicletas y establecimientos, e intensificó la tensión en una localidad ya afectada por la confrontación entre estructuras armadas ilegales.

Autoridades reportaron además enfrentamientos armados en el área de Gurimán el Hoyo, donde una mujer sufrió heridas abdominales y debió ser evacuada por la Fuerza Aérea.

De hecho, la Defensoría del Pueblo había advertido meses antes sobre la escalada de violencia y riesgo de violaciones a los derechos humanos en Briceño a través de la Alerta Temprana 019 de 2025, frente a la intensificación del conflicto entre el Clan del Golfo y las disidencias, particularmente del frente 36.

Martínez señaló que el objetivo principal de las operaciones militares es alias ‘Primo Gay’, acusado de orquestar homicidios, desplazamientos forzados y de manipular a las Juntas de Acción Comunal para atacar personal militar.

De acuerdo con el secretario de seguridad de Antioquia, el incremento de la violencia en el norte de Antioquia obedece a disputas territoriales y retaliaciones entre los grupos armados mencionados.

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