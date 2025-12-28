Empresario estaría al borde de la quiebra tras organizar eventos durante la Feria de Cali: esperaba 3.000 asistentes y no alcanzó 200

El empresario anunció que está a punto de quebrar por la baja asistencia - crédito Alcaldía de Cali

Un empresario caleño afronta una crisis financiera en plena Feria de Cali, mientras la ciudad se llena de conciertos y fiestas en múltiples escenarios.

Su empresa, Totumazoo Eventos, organiza espectáculos en La Carpa – Feria del Norte, ubicada en la antigua 14 de Calima, con la expectativa de recibir cerca de 3.000 asistentes cada noche. Sin embargo, la afluencia del evento del primer día no habría superado 200 personas, lo que pone en riesgo la viabilidad del proyecto, según conoció Tu Barco.

La programación, que continúa del 27 al 30 de diciembre, incluye la participación de artistas como Giancarlo Centeno, Daniel Calderón, Papo Sánchez, Luisito Muñoz, Hermanos Lebrón, Reni Alemán y Los 50 de Joselito.

Esta es la cartelera de conciertos en la Carpa Feria del Norte - crédito TotumazoeventosCali/Instagram

Los organizadores fijaron precios asequibles para las entradas, que oscilan entre $25.000 y $100.000, con el fin de facilitar el acceso y promover el apoyo ciudadano.

De acuerdo con la información proporcionada por la organización citada por el medio mencionado, los costos de operación, que incluyen honorarios de artistas, sonido, luces, logística, permisos y personal, permanecen elevados pese a la baja taquilla.

Entre los factores que habrían impactado la asistencia se encuentran la saturación de eventos en la ciudad, la competencia de conciertos masivos y una menor visibilidad publicitaria dentro de una Feria que ofrece múltiples opciones de entretenimiento simultáneamente.

Ante la difícil situación, surgió una ola de solidaridad entre habitantes de Cali que buscan planes durante la Feria, que consideran que asistir a estos eventos es una manera de respaldar a quienes invierten en la ciudad y mantienen viva la cultura local, aunque otros usuarios cuestionaron si se realizó la publicidad suficiente para divulgar los eventos artísticos.

Videos que conoció medio de comunicación local reveló la baja afluencia de público a los primeros días de conciertos - crédito Tu Barco/Instagram

“Ps yo creería más bien, que fue falta de publicidad, porque yo no sabía que ahí en la antigua 14 calima había evento, y vivo en el popular barrio vecino”; “Mañana se le llena la carpa por Jean Carlos centeno👏👏”; “Anímense a ir a la carpa feria del norte, la rumba es buenísima, la logística, la atención y ni hablar de los artistas apoyemos todos a @eltotumazo_cali y a Fabio Parra de verdad se lo merecen 👏👏”; “Los caleños somos muy unidos y es hora de ir a esta carpa a disfrutar nuestra feria 🎡, aparte es un Caleño que necesita de nuestra mano 👏 (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

La invitación permanece abierta para los que deseen sumarse y apoyar el proyecto. Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 321 605 1432 o adquirir boletas en el sitio web www.smarticket.com.co.

Superconcierto de la Feria de Cali 2025 reúne a leyendas de la salsa y la música popular

La edición 68 de la Feria de Cali vive el sábado 27 de diciembre uno de sus eventos centrales con la realización del tradicional Superconcierto en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

La cita, considerada como uno de los espectáculos más esperados de la programación, reúne a figuras destacadas de la salsa y la música popular, tanto nacionales como internacionales, en un cartel que rinde homenaje a la tradición musical de la capital del Valle.

Entre los artistas principales de la cuota salsera se encuentran Marc Anthony, Víctor Manuelle y El Gran Combo de Puerto Rico, agrupaciones y solistas con trayectorias reconocidas en el ámbito latinoamericano.

En el caso de El Gran Combo de Puerto Rico, la organización espera que el evento se convierta en un espacio para rendir tributo a Rafael Ithier, fundador y director musical de la orquesta, fallecido el pasado 6 de diciembre a los 99 años.

A partir de las 5:30 p. m. iniciaron las presentaciones del Superconcierto de la Feria de Cali 2025 - crédito @taquillalive/Instagram

La representación colombiana está a cargo de Willy García y Javier Vásquez, antiguos integrantes del Grupo Niche, junto al cantante Andy Caicedo, quien encarna la nueva generación de la salsa nacional.

El espectáculo cuenta además con la actuación de Marino Luis y su Orquesta, encargados de abrir el Superconcierto interpretando “Para Cali”, himno oficial de la edición 68 de la Feria. También participa Las Guaracheras, sexteto femenino de salsa creado en 2017.

El cierre de la noche está en manos del cantante de música popular Luis Alfonso, que llevó al Pascual Guerrero el montaje del Festival Más Contentoso, espectáculo que ha presentado durante 2025 en varias de las plazas más importantes del país, incluido el estadio El Campín de Bogotá.