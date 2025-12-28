Bruce Mac Master se despachó contra el ministro de Salud por invitación a la mesa de trabajo de la UPC: “Le miente al país”

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló al Ministerio de Salud de manejar incorrectamente los recursos de la salud - crédito Colprensa

La discusión entre el Ministerio de Salud y los gremios alrededor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se mantiene, sobre todo, luego de que la cartera informara que organizaciones como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) no estuvieron presentes en la Mesa de Trabajo que se programó para hablar sobre la UPC. Este encuentro se citó tras un fallo de la Corte Constitucional que exige un diálogo entre el Gobierno nacional y los actores clave del sector de la salud para definir el monto de los recursos que se deben destinar al sistema.

Según informó la cartera en un comunicado, ambas asociaciones recibieron notificaciones formales con fecha, hora, lugar y agenda para una reunión citada para el 23 de diciembre de 2025, con la posibilidad de efectuar su participación de manera presencial o virtual.

“Entre las entidades convocadas se encontraban diversas organizaciones del sector salud, incluidos delegados de AcemiI y de la Andi. Las evidencias demuestran que estas entidades sí recibieron oportunamente la citación y tenían pleno conocimiento de la realización de la Mesa programada para el día de hoy”, detalló la cartera.

Gremios empresariales no fueron a reunión sobre la UPC con el Ministerio de Salud, pese a que fueron informados de la fecha con varios días de anticipación - crédito Ministerio de Salud

Pese a que recibieron la invitación, los representantes de las agremiaciones no fueron al encuentro, lo que generó molestia en el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que aseguró, en conversación con W Radio, que “las agremiaciones se retiran de discusiones cuando no les favorece”.

La respuesta de Bruce Mac Master al ministro Jaramillo

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X y cuestionó la veracidad de la convocatoria. Negó haber recibido la invitación y apuntó directamente a las declaraciones del jefe de la cartera.

“El ministro no solo nos miente a nosotros, le miente al país. Durante todo el año hemos pedido que nos inviten a las mesas de definición de la UPC, nunca lo hizo, hasta que la Corte Constitucional lo obligó a hacerlo. Ahora publica unas invitaciones que nunca fueron enviadas. Hoy dice que no nos presentamos, no es más que una manipulación”, aseveró.

El Ministerio de Salud, por su parte, informó que la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, adscrita al Viceministerio de Protección Social, remitió las citaciones tanto a Acemi como a Andi el 19 de diciembre de 2025 por dos vías: correo electrónico y correspondencia certificada 4-72. Según la cartera, existen pruebas documentales exactas de la entrega.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que no recibió ninguna invitación del Ministerio de Salud para el encuentro en el que se discutiría la UPC - crédito @BruceMacMaster/X

En su comunicación oficial, el Ministerio de Salud adjuntó una captura de pantalla de un oficio radicado de citación enviando a Anwar Rodríguez, delegado a la Mesa de trabajo UPC, por la Andi, para su asistencia a la citación del 23 de diciembre de 2025.

“A los delegados de la Andi se les hizo llegar el respectivo oficio de citación por los mismos medios, quedando constancia de su recepción. Esto contradice las versiones difundidas en algunos medios de comunicación, según las cuales dichas entidades no habrían sido invitadas”, precisó.

La presencia de las organizaciones era crucial, teniendo en cuenta que la reunión buscaba definir directrices sobre la UPC, que ha sido fuertemente cuestionada y que es necesaria para garantizar la atención integral de los afiliados al sistema de salud. No obstante, el ministerio afirmó que los representantes de los gremios no atendieron al llamado para dialogar sobre el tema.

El Ministerio de Salud fue claro al decir que, desde el 19 de diciembre, informó a los gremios sobre la reunión de la UPC para el 23 de diciembre - crédito Ministerio de Salud

En todo caso, Bruce Mac Master negó los señalamientos y acusó a la cartera de acumular recursos públicos y advirtió que las consecuencias de la aparentemente inadecuada administración del dinero recaen plenamente en los usuarios.

“El Ministro no ha hecho más que acumular poder económico y de contratación en un sector en el cual se manejan más de $100 billones a la avenida. Una gran investigación se deberá ser alrededor del manejo que le ha dado a estos recursos… al final solo pagan los pacientes. Al final solo paga la vida de los colombianos”, aseveró el líder gremial.