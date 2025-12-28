Colombia

Autopista Sur de Bogotá registra alta congestión vehicular durante la operación éxodo de fin de año: rutas alternativas disponibles

El monitoreo constante ha permitido establecer controles y carriles adicionales en avenidas estratégicas, recomendándose precaución a conductores y la utilización de rutas alternas habilitadas ante el aumento de vehículos por la temporada

La gestión de tráfico se intensifica mientras agentes y policías buscan alivianar la experiencia de los conductores - crédito Secretaría de Movilidad

En la tarde del domingo 28 de diciembre de 2025, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó un alto flujo vehicular en la Autopista Sur, uno de los principales corredores viales de la ciudad, que se podría mantener hasta el 31 de diciembre.

Según informó la entidad, la congestión se presenta en sentido oriente-occidente desde Madalena hasta Bosa, y en sentido occidente-oriente desde Cazuca (Soacha) hasta Sevillana. La situación es atendida en terreno por equipos de Agentes Civiles, el Grupo Guía y personal de Tránsito, quienes gestionan el tráfico en distintos puntos críticos del corredor para mitigar las afectaciones a la movilidad.

La incidencia de la congestión vehicular no se limita a esta jornada. La Secretaría de Movilidad ha alertado en repetidas ocasiones sobre el alto flujo vehicular en los principales corredores de ingreso y salida de la ciudad, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando se incrementa el número de viajes hacia destinos fuera de Bogotá. Los puntos más afectados incluyen, además de la Autopista Sur, la calle 13 y el sector Suba-Cota, donde se registra un flujo intenso en ambos sentidos.

La Autopista Sur es clave para conectar Bogotá con Soacha y departamentos como Tolima, Quindío y Risaralda en la operación éxodo - crédito Secretaría de Movilidad

La entidad explicó que en la avenida carrera 68 con Autopista Sur se adelanta una intensa gestión de tráfico debido a las condiciones críticas generadas por las obras del puente de Venecia. Actualmente, se mantienen cierres viales en la zona por las labores de izaje de vigas, lo que ha incrementado la presión sobre el tráfico en este sector.

En respuesta, agentes de tránsito y miembros de la Policía Metropolitana continúan regulando la movilidad en las vías alternas y realizan un seguimiento permanente a la situación para ajustar las medidas según la evolución del flujo vehicular.

Rutas alternas si decide salir por el sur de la ciudad

La Autopista Sur es un eje estratégico que conecta a Bogotá con el municipio de Soacha y sirve como paso obligado para quienes se dirigen hacia los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda. Ante la congestión registrada y el aumento de vehículos por el denominado operativo éxodo, la Gobernación de Cundinamarca anunció la habilitación de vías alternas con el fin de mejorar el flujo vial y ofrecer opciones a los viajeros.

Agentes Civiles, Grupo Guía y personal de Tránsito gestionan el tránsito en puntos críticos para mitigar afectaciones a la movilidad - crédito Gobernación de Cundinamarca

Entre las alternativas sugeridas se encuentran las conexiones a través de la vía Mondoñedo, Canoas y Chusacá, rutas que permiten evitar el tránsito por el casco urbano de Soacha y enlazar de manera directa con la concesión Vía del Sumapaz.

En desarrollo ...

