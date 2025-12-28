Colombia

Abelardo de la Espriella aseguró que Gustavo Petro “usará las armas” para ganar la Presidencia en 2026: “A través de Iván Cepeda”

El precandidato presidencial aseguró que, a través de mecanismos como la emergencia económica y el intento por convocar a una asamblea nacional constituyente, el presidente buscaría acabar con la institucionalidad para perpetuarse en el poder

En su pronunciamiento, De la Espriella acusó al gobierno de Gustavo Petro usar mecanismos ilegales para perpetuar su poder en el país - crédito Montaje Infobae

La inscripción del comité promotor para una asamblea nacional constituyente y la reciente declaración de emergencia económica por parte del Gobierno nacional han provocado una intensa reacción entre varios sectores políticos.

De hecho, en la mañana del domingo 28 de diciembre, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella expresó que Colombia atraviesa lo que describió como “un momento decisivo en la historia”, afirmando que la coyuntura actual trasciende la dinámica habitual de las campañas electorales.

Según las declaraciones de De la Espriella, el actual mandatario, Gustavo Petro, estaría orquestando un plan para perpetuar su poder en el Ejecutivo, aunque hizo referencia a supuestas acciones ilegales, incluso, al uso de armas para conseguir su cometido.

Estamos viviendo un momento decisivo en la historia de nuestra Patria.Lo que enfrentamos no es una campaña electoral más, de esas que se repiten cada cuatro años. ¡Estamos ante el desafío supremo de salvar a Colombia!”, señaló el candidato presidencial en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella insinuó que el presidente usará mecanismos ilícitos para "asegurar" la contienda del 2026 a su favor - crédito X

De acuerdo con el aspirante, el presidente buscaría perpetuarse en el poder, apoyándose en “todas las formas de lucha” para mantenerse en la Presidencia. Incluso, De la Espriella sostuvo que el jefe de Estado podría lograrlo tanto de manera directa como a través de una figura afín, mencionando específicamente al senador de izquierda Iván Cepeda.

Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia. Seguirá apelando a “todas las formas de lucha” para atornillarse al poder: por sí mismo o a través de Iván Cepeda“, señaló.

En su análisis, De la Espriella vinculó la emergencia económica y la iniciativa de la constituyente con estrategias destinadas a consolidar el poder presidencial. El candidato sostuvo que “lo hará con los fusiles de los narcoterroristas a quienes entregó vastas zonas del territorio nacional; con los billones de la deuda pública y de la emergencia económica que desangra al país; con los recursos infinitos de la corrupción que está repartiendo en plena época electoral; y ahora, también, con el embeleco de la supuesta constituyente”.

Esta afirmación se presenta en medio de críticas a la figura extraordinaria que estaría siendo usada por el presidente y que es señalada, por parte de la oposición, de impulsar mecanismos considerados irregulares para sostener su gobierno.

El precandidato presidencial aseguró que Gustavo Petro quiere continuar en el poder en 2026 - crédito X

El aspirante presidencial profundizó en sus acusaciones al señalar que “Petro y Cepeda son uno solo”, llamando la atención sobre las elecciones previstas para 2026. Invitó a la ciudadanía a que, en ese proceso, “salvemos la patria o la perdemos ante la tiranía”, enviando una alerta sobre la rivalidad entre ambos sectores políticos que anticipa para la contienda electoral.

En medio de su pronunciamiento, el precandidato presidencial también se dedicó a reprochar las acciones del hoy presidente de la República mientras hizo parte de la extinta guerrilla del M-19, asegurando que intentará dañar el país a través de la violencia.

“Nunca antes, en toda la historia republicana del país, habíamos tenido un presidente que es enemigo del Estado mismo: un exguerrillero decidido a consolidar, desde el poder, la revolución que comenzó a pelear hace más de 40 años, cuando ingresó a un grupo terrorista y, a través del crimen, intentó derrocar la institucionalidad. Su objetivo sigue siendo exactamente el mismo”, indicó.

Petro compartió una foto del ministro Sanguino acompañando al comité ciudadano que hizo presencia en la Registraduría Nacional en Bogotá la tarde del viernes 26 de diciembre de 2025 - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, Abelardo De la Espriella hizo énfasis en su compromiso con el electorado, afirmando: “Seguiré en unidad absoluta con el pueblo, dando la batalla sin tregua por salvar a Colombia. Esto no es una simple elección: es la guerra política y espiritual definitiva por la supervivencia de la patria”.

Con estas declaraciones, el candidato busca posicionarse como una figura de oposición frontal al gobierno actual, mientras que el Ejecutivo enfrenta fuertes críticas por las decisiones del presidente Petro y su gabinete ministerial.

