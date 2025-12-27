Shakira podría haber pasado la Navidad en Barranquilla: una publicación de la cantante desató rumores

Un diálogo con un barranquillero que le contó a la cantante que sus hijos estudiaban en uno de los colegios de la Fundación Pies Descalzos, desató rumores de que la artista pasó la Nochebuena en su ciudad natal - crédito @shakira/Instagram

En medio de una de las giras más rentables a nivel mundial durante 2025, Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira se las arregló para crear situaciones en las que pudiese salir a la calle sin temor a ser rodeada por miles de fans y disfrutar de la compañía de sus hijos Milan y Sasha.

El ejemplo más reciente se vio en octubre pasado, cuando la gira pasó por Bogotá. Debido a que coincidió con Halloween, la cantante aprovechó la ocasión para salir a pedir dulces con sus hijos, valiéndose de un disfraz que cumplió con su objetivo de mantenerla de incógnito. Solo hasta que difundió las fotografías del momento, días después, fue cuando sus fans se percataron.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Otro ejemplo se vio en Barranquilla, a principios de año. De nuevo, la gira pasó por su ciudad natal y coincidió con la celebración del Carnaval de Barranquilla. Nuevamente, un disfraz que ocultó su identidad y la de sus hijos le permitieron desenvolverse sin problemas por las calles de la ciudad durante los desfiles.

Shakira estuvo en la Guacherna del Carnaval de Barranquilla junto a sus hijos Milan y Sasha, disfrazados y pasando desapercibidos entre los asistentes - crédito @shakira/IG

Con la mayor parte de sus compromisos finalizados para 2025, nuevos rumores situaron a Shakira en Barranquilla, pero esta vez sin un disfraz de por medio. Esto se debió a la publicación de un reel en sus historias de Instagram, en el que la artista aparecía hablando con un hombre que le contaba a la cantante que sus dos hijos estudian en el Colegio Pies Descalzos sede La Playa, de Barranquilla.

En principio, el video tenía como función compartir detalles de su labor con la labor de la Fundación Pies Descalzos, proyecto educativo para niños en situaciones de vulnerabilidad que puso en marcha desde que su carrera en la música despegó.

“Me emocioné mucho hoy al encontrarme con este compatriota barranquillero y esta linda oportunidad que me dio la vida hoy, antes de salir de mi tierra, de poder presenciar la magia y el cambio que generamos cuando trabajamos en equipo por ofrecer educación e igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes. Magia pura”, escribió Shakira, acompañando la grabación.

El clip generó preguntas relacionadas con la posibilidad de que Shakira hubiese pasado la Navidad en Barranquilla - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

De acuerdo con El Heraldo, el encuentro tuvo lugar en Mía Italy, un restaurante con temática italiana ubicado al norte de Barranquilla en el que trabajaría el hombre. Sin embargo, debido a que no hay claridad sobre la fecha exacta de la visita. Con todo, la difusión del video reavivó la especulación sobre una posible estadía de Shakira en la ciudad durante las festividades decembrinas. Ante esto, y más allá de algunas publicaciones alusivas, la artista no confirmó ni negó dichos rumores.

De hecho, el pasado 16 de diciembre, Shakira compartió un clip en el que celebraba con sus hijos el título del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay, acompañado del infaltable “Junior tu papá”. En este caso, la celebración tuvo lugar en un apartamento, pero se desconoce con certeza si el momento tuvo lugar en Barranquilla.

La barranquillera no se perdió la gran final entre el Tiburón y Deportes Tolima - crédito @shakira/Instagram

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira anunció las primas fechas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en México y Centroamérica - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Lo que sí es un hecho es que Shakira no se encuentra actualmente en Barranquilla. Y es que la cantante cerrará el año con una residencia de tres fechas en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, del 27 al 29 de septiembre), con la que ya se comienza a delinear la actividad de la artista el próximo año.

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes, la cantante iniciaría el año próximo con nuevos compromisos en América Latina. Estos incluyen cinco presentaciones en El Salvador, y un regreso a México para tres fechas más, una de ellas en el estadio GNP Seguros que le permite extender el récord de más conciertos brindados en una sola gira, en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

7 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

8 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)

24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)