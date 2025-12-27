Colombia

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

La acción violenta registrada con un artefacto explosivo alteró la tranquilidad del barrio Marroquín I. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $200 millones por los responsables

Guardar
Policía de Cali atiende presunto atentado con granada en el oriente de Cali - crédito @miguelAPalta/X

En la noche del viernes 26 de diciembre, un presunto atentado terrorista sacudió el sector de Marroquín I, en el oriente de Cali, mientras en varios puntos de la ciudad se desarrollan actividades de la Feria de Cali.

Según la información preliminar, la detonación de una granada de fragmentación provocó pánico entre la comunidad del sector ubicado en la transversal 103 con 26p 19, que se prepara para recibir su Feria comunera como parte de las actividades programadas en la 68 versión del evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Comandante de la Policía de Cali entregó detalles de lo sucedido en el oriente - crédito Policía Cali

Como consecuencia directa de la explosión, un taxista resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica, sin revestir gravedad. Además, dos civiles adultos y dos menores de edad resultaron con afectaciones leves producto de las esquirlas, según detalló la Policía Metropolitana de Cali.

El hecho dejó un taxista
El hecho dejó un taxista y dos policías levemente heridos, según las primeras informaciones - crédito Redes sociales/X

“Lanzamiento de un artefacto explosivo información preliminar dos lesionados el conductor del taxi y otro hombre que estaba en el sitio no están graves (sic)”, señalaron las autoridades.

Unidades de la Policía y organismos de emergencia acudieron al lugar de los hechos para adelantar labores de verificación y recolección de pruebas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del atentado y dar con los responsables del acto violento. Desde la Secretaría de Seguridad y justicia de Cali ofrecen una recompensa de hasta $200 millones por información que de con la captura de los presuntos respondables del hecho.

Declaraciones de la Subsecretaría de Seguridad y Justicia - crédito Policía Cali

Las autoridades han reforzado los controles de seguridad en la zona y han solicitado a la ciudadanía mantener la calma y reportar cualquier situación sospechosa a la línea de emergencia 123.

La Policía adelanta labores para
La Policía adelanta labores para garantizar la seguridad en la capital vallecaucana en medio de la Feria de Cali - crédito Policía Cali

Hace menos de 15 días se reportó atentado terrorista del ELN en Cali

Cali atraviesa un periodo de intimidación y tensión debido a la presencia y accionar de grupos armados ilegales.

En la madrugada del martes 16 de diciembre, dos explosiones impactaron el sur de la ciudad, en un contexto marcado por el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los ataques estuvieron dirigidos contra un Centro de Atención Inmediata de la Policía (CAI) y una patrulla ubicada en el barrio Mariano Ramos, a escasa distancia del coliseo María Isabel Urrutia, uno de los escenarios deportivos más importantes de la capital vallecaucana.

Durante el ataque, dos uniformados resultaron gravemente heridos y fallecieron posteriormente mientras prestaban servicio en la zona. Las víctimas fueron identificadas por la Policía como el subintendente Jorge Leandro Gómez Ochoa, oriundo de San Miguel (Santander), con 15 años de servicio, y Robert Stiven Melo Londoño, nacido en Pradera (Valle del Cauca), que llevaba 12 años en la institución. De acuerdo con testimonios de residentes, las detonaciones se produjeron entre las 3:55 y las 4:10 a. m.

Imágenes grabadas en el barrio Mariano Ramos muestran el despliegue de seguridad luego de las explosiones registradas en la madrugada de este martes en el sur de Cali.

Las autoridades atribuyeron rápidamente la autoría del atentado al ELN, apoyados en el análisis de los explosivos utilizados, la presencia de cámaras trampa en la escena y el modo de ejecución del ataque.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, señaló que “la intención de tratar de grabar el evento con cámaras propias es algo muy particular de este grupo y se está analizando si estas cámaras también estaban relacionadas directamente con la detonación”.

García expresó su preocupación por el incremento en el nivel de sofisticación de los atentados perpetrados por el ELN en comparación con los cometidos por otras disidencias en la ciudad, como la de Jaime Martínez.

El comandante de Policía de Cali, general Edwin Urrego, añadió que la hipótesis de responsabilidad fue corroborada por un comunicado emitido por el frente de guerra urbano del ELN, que se atribuyó el hecho horas después del ataque.

El funcionario también explicó que, aunque el ELN no ejerce control territorial en Cali, como ocurre en zonas rurales del país, opera a través de redes de apoyo y milicias urbanas que afectan la seguridad de los habitantes.

El secretario de Seguridad también expuso que la existencia de rentas criminales derivadas de actividades como la minería ilegal en zonas como Los Farallones permite a los grupos armados financiar atentados, reclutar menores y fortalecer su capacidad bélica y tecnológica, lo que representa una amenaza persistente para la ciudad y la región.

Temas Relacionados

Atentado terroristaCaliFeria de CaliBarrio La CasonaGranada de fragmentaciónColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Antioquia advirtió impacto negativo para las regiones por la emergencia económica de Petro: “Se perderán $30 mil millones”

Andrés Julián Rendón destacó que la iniciativa presidencial constituye un nuevo abuso del Estado de derecho y una estrategia para mantener prácticas ineficientes

Gobernador de Antioquia advirtió impacto

Antonio Sanguino se despachó contra Lidio García y criticó el debate de control político por la emergencia económica: “Chambón”

El ministro de Trabajo aseguró que el presidente del Senado ha sido “lento” para aprobar las reformas del Gobierno

Antonio Sanguino se despachó contra

Néstor Lorenzo fue reconocido como uno de los 10 mejores técnicos del mundo en 2025 por la IFFHS

El técnico argentino, que mantuvo a la selección Colombia en los primeros planos de las Eliminatorias Sudamericanas, reunió 10 puntos en la votación técnica

Néstor Lorenzo fue reconocido como

Expolicía baleó a su vecino porque le habría negado el paso en una calle cerrada por festividad navideña

La disputa por el bloqueo de una calle terminó con una persona muerta y otra herida en el corregimiento La Playa, además de la quema de una moto y la supuesta destrucción de una vivienda

Expolicía baleó a su vecino

Armando Benedetti reveló error del Congreso en citación a ministros del Gobierno Petro para debate de control político: “Dice 26 de septiembre”

El ministro del Interior afirmó que los legisladores buscan la manera de favorecer a las personas más influyentes del país para que no paguen impuestos

Armando Benedetti reveló error del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de la caída

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Bizarrap incluyen

J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

Conoce cuáles fueron las 10 películas más vistas en Netflix Colombia en la semana de navidad

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Luis Javier Suárez potencia las

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal

Néstor Lorenzo fue reconocido como uno de los 10 mejores técnicos del mundo en 2025 por la IFFHS

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel Ángel Borja es tendencia por los videos de sus vacaciones tras salir de River

Marino Hinestroza y Boca Juniors: en Medellín afirman que no hay acuerdo entre los clubes

Atlético Nacional estaría cerca de sumar un campeón de Copa Libertadores con River Plate