Maltrato animal 2025 en Colombia: cómo va la Ley Ángel y casos más alarmantes durante el año

La Ley Ángel en Colombia endurece las sanciones contra el maltrato animal con penas de hasta 98 meses de prisión - crédito Montaje Jesús Áviles

En 2025, Colombia ha registrado algunos de los episodios más alarmantes de maltrato animal, generando una ola de indignación nacional y motivando la entrada en vigor de la nueva Ley Ángel, que endurece las sanciones para los responsables.

Los casos más graves, difundidos ampliamente en redes sociales y denunciados por organizaciones y líderes políticos, reavie el debate sobre la protección animal y la responsabilidad de la sociedad y el Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La aprobación de la Ley Ángel en Colombia, que endurece las sanciones contra el maltrato animal, ha generado tanto esperanza como frustración entre la ciudadanía y los defensores de los derechos de los animales.

Aunque la normativa, sancionada en abril de 2025 por el presidente Gustavo Petro, representa un avance significativo en la protección de los animales, persisten serias dudas sobre su aplicación efectiva y la respuesta institucional ante las denuncias, según advirtió la senadora Andrea Padilla.

Para la senadora de Alianza Verde, a pesar de la satisfacción por la acogida positiva de la Ley Ángel entre la población, la falta de respaldo institucional sigue siendo un obstáculo. Padilla lamentó la ausencia de apoyo por parte de la Defensoría del Pueblo.

La ley representa un avance contundente en la legislación de protección animal en el país - crédito Colprensa

Sobre la Ley Ángel

La entrada en vigor de la Ley Ángel en 2025 ha supuesto un cambio relevante en la lucha contra el maltrato animal en Colombia.

Esta normativa modificó el artículo 339A del Código Penal, estableciendo penas de prisión de dos a cuatro años para quienes maltraten a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado y le causen la muerte.

El texto legal precisa: “El que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de treinta y dos (32) a cincuenta y seis (56) meses”.

La ley también contempla la inhabilitación de dos a cinco años para funcionarios o profesionales del cuidado animal que incurran en estos delitos, así como multas de 30 a 60 salarios mínimos mensuales vigentes. El artículo 339B introduce agravantes, como la sevicia, la comisión del acto en espacios públicos, la presencia de menores o la realización de actos sexuales con animales, que pueden aumentar las penas.

Por su parte, el artículo 339C sanciona con prisión de uno a tres años a quienes causen lesiones graves a un animal, además de prever inhabilitaciones y multas adicionales para los responsables. Este endurecimiento legal responde a la presión social y a la gravedad de los casos registrados en el país.

Casos emblemáticos de maltrato animal en 2025

Uno de los episodios más comentados ocurrió en el centro de Bogotá, donde la organización Alto denunció el ingreso forzado de un caballo a un bar lleno de personas, música estridente y pirotecnia.

Caso de maltrato animal en pleno centro de Bogotá- crédito @PlataformaALTO/X

El animal, visiblemente alterado, fue expuesto a condiciones de estrés extremo, lo que no solo afectó su bienestar, sino que también puso en riesgo a los asistentes. La denuncia, acompañada de un video, generó un fuerte rechazo en redes sociales.

En Villavicencio, durante el Festival Llanero promovido por la alcaldía, un caballo en aparente estado de maltrato se desbocó durante la cabalgata, provocando lesiones a varios espectadores, entre ellos un joven que perdió el conocimiento, un niño con dientes arrancados y un hombre con fracturas.

La senadora Esmeralda Hernández criticó la realización del evento y la gestión municipal: “Advertí ayer sobre la nefasta cabalgata en Villavicencio, pero el alcalde Alex Baquero se hizo de oídos sordos. Aquí están los resultados: un caballo desbocado, personas lesionadas y múltiples casos de maltrato animal en el marco del recorrido”. La situación se agravó por la falta de información sobre el paradero del animal tras el incidente.

El video reavivó la discusión sobre el choque entre costumbres populares y el bienestar animal - crédito Ecos del Combeima / YouTube

En la vereda Chenche, municipio de Purificación (Tolima), un video viral mostró a jinetes intentando decapitar a un gallo suspendido entre dos guaduas durante las festividades locales. El hecho generó indignación nacional y reavivó el debate sobre los límites de las tradiciones culturales y el respeto a la vida animal.

La Alcaldía de Purificación condenó el acto y aclaró que los organizadores de las fiestas negaron haber autorizado la actividad, calificándola como una acción aislada de particulares.

Maltrato contra perros

El 22 de julio de 2025, en el conjunto residencial Iwoka de Ibagué, una cámara de seguridad captó a un hombre lanzando violentamente a un perro por las escaleras. El video, ampliamente difundido, provocó una ola de condena y exigencias de justicia por parte de la comunidad y líderes políticos. El animal, aunque desorientado, logró huir por sus propios medios.

En Cali, el 21 de julio, un perro fue arrastrado por una camioneta a la que estaba atado por el cuello en el barrio Porvenir. El diputado Óscar Andrés Neira Quintero denunció el hecho y exigió acciones inmediatas: “Hoy, #DíaDelPerro, un acto cruel sacude Cali: una camioneta arrastró a un perro atado por el cuello en el barrio Porvenir. ¡Esto es inaceptable! Exigimos cárcel para el agresor y acción inmediata de la Alcaldía de Cali, el Dagma y la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa)”.

Imágenes difundidas en redes muestran a un sujeto lanzando a un perro por las escaleras, lo que ha provocado condena pública y llamados a aplicar la Ley Ángel contra el responsable - crédito X

En Bogotá, el 19 de noviembre, el concejal Rolando González denunció que un perro permaneció más de ocho días amarrado bajo condiciones extremas en la localidad de Chapinero, sin acceso autónomo a comida o agua y expuesto a agresiones. La situación motivó la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) y el interés de ciudadanos dispuestos a adoptar al animal.

Maltrato a otros animales

En Palmira, Valle del Cauca, un video difundido el 3 de mayo de 2025 mostró a un conductor arrastrando a una vaca viva con su camioneta. Las imágenes, que evidenciaron la muerte del animal, generaron conmoción y repudio en redes sociales.

En otro caso, en el municipio de Dabeiba, Antioquia, la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a un hombre acusado de maltratar y abusar sexualmente de dos perritas en su vivienda.

El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento Policía Urabá, informó: “Durante el procedimiento fueron rescatados dos caninos que presentan graves signos de desnutrición y maltrato. Los animales recibieron la atención veterinaria inmediata por parte de la alcaldía municipal, garantizando su recuperación y bienestar”. Las investigaciones revelaron que el abuso se habría prolongado por más de dos años, gracias a la denuncia de una fundación protectora de animales.