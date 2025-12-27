“Gobierne. Asuma. Responda”: el Centro Democrático arremetió contra Gustavo Petro por escándalos de corrupción

El Centro Democrático pidió a Petro dejar de usar X y dedicarse a gobernar - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Centro Democrático

El partido Centro Democrático, que desde el inicio se declaró en oposición al Gobierno nacional, cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro al señalar que, bajo su mandato, se han producido varios escándalos de corrupción y que no se han asumido responsabilidades al respecto. De acuerdo con la colectividad, las irregularidades detectadas en la actual administración no surgieron en gobiernos anteriores.

Esa aclaración responde al hecho de que constantemente el jefe de Estado critica y responsabiliza a ex jefes de Estado por las problemáticas que enfrenta el país. Entre las personas a las que suele señalar está el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador de la agrupación política.

“Presidente Petro, usted no gobierna, trina. Y cuando su gobierno fracasa, señala a Álvaro Uribe. Pero los escándalos no vienen del pasado, vienen de su propio gobierno”, aseveró el partido político en las redes sociales.

Entre los casos que mencionó Centro Democrático figura el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con “carrotanques con sobrecostos millonarios y recursos desviados para sobornar congresistas”. En el entramado estuvieron involucrados contratistas, congresistas, funcionarios de la entidad y miembros del Gobierno nacional, que contribuyeron al direccionamiento de contratos y a la desviación de dinero público.

Por estos hechos, según recordó el partido, dos exministros de la administración ahora están siendo investigados y, además, pesa sobre ellos una imputación y una medida de aseguramiento en centro carcelario. Se trata del exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla y del exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

La lista de escándalos de la colectividad también incluye a “funcionarios de su confianza investigados por sobornos, sobrecostos y desvío de recursos”. En consecuencia, compartió una fotografía del presidente Petro con Carlos Ramón González, exdirector general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y exdirector general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que también es investigado por el escándalo de la Ungrd y que se encuentra prófugo de la justicia.

El partido mencionó también la sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña presidencial de Petro por violar los topes de financiación y la existencia de “aliados cercanos, imputados o prófugos por corrupción gravísima”.

En ese sentido, el partido concluyó haciendo llamado directo al primer mandatario Gustavo Petro: “Menos discursos y menos X. Gobierne. Asuma. Responda”, indicó.

El Centro Democrático en oposición: rechazo a declaratoria de emergencia

Por otro lado, por medio de un comunicado, el Centro Democrático informó que presentó una acción de tutela contra el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro –que según la administración, responde al hundimiento de ley de financiamiento en el Congreso y otros factores adicionales que generaron una crisis fiscal–, indicando que es inconstitucional y que constituye un abuso de poder.

“El partido solicitó la suspensión inmediata de sus efectos mientras la Corte Constitucional realiza el control correspondiente, en defensa del Estado de derecho, la legalidad y los derechos de los colombianos”, precisó la colectividad.

Al igual que la agrupación política, el congresista Óscar Villamizar, miembro del partido, solicitó a la mesa directiva de la Cámara de Representantes convocar un debate de control político para evaluar la declaratoria de emergencia, argumentando que esta amenaza la separación de poderes y debilita la independencia del Congreso de la República. Además, advirtió que también pone en entredicho “los principios esenciales del Estado Social de Derecho”.

“El Congreso no puede convertirse en notaría del Ejecutivo ni esconderse detrás de la vacancia legislativa”, advirtió el representante, recordando que el control político no se suspende en ningún momento.