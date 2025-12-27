Gobernador de Cundinamarca salió al paso a críticas por trancones para salir de Bogotá vía Soacha en fin de año: “El que hizo esto fue Santos”

Gobernador de Cundinamarca salió al paso a críticas por trancones para salir de Bogotá por Soacha en fin de año - crédito Gobernación de Cundinamarca

Desde inicios de diciembre de 2025, la Secretaría de Movilidad de Bogotá implementó un plan especial para la temporada navideña y de fin de año, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y mantener el flujo de vehículos en la ciudad.

Este dispositivo coincide con un estimado de 580.000 vehículos que saldrán de Bogotá y Cundinamarca durante las fiestas. Una porción significativa de este tránsito, aproximadamente el 30%, utilizará la Autopista Sur, donde las obras de TransMilenio en Soacha obligan a reducir el número de carriles, lo que provoca atascos y retrasos.

Para descongestionar la ruta principal, se habilitó una vía alterna como desvío para quienes viajan en dirección a Soacha. Además, la Secretaría de Movilidad ejecuta cerca de 200 operativos enfocados en controlar el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, mientras la Gobernación de Cundinamarca dispuso corredores alternativos saliendo de la capital.

Usuarios, entre ellos el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry aseguraron que permanecieron tres horas en la vía por congestión vehicular - crédito @JcecheverryCol/X

A pesar de las alternativas implementadas por las autoridades, los transeúntes utilizaron las redes sociales para exponer sus inconformidades. Entre ellos, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que señaló: “3 horas para salir de Bogotá por Soacha! A nadie parece dolerle esta salida de Bogotá. Se construye una vía de TRES CARRILES para unir a Bogotá con el río Magdalena, pero en varios tramos en Soacha la angostan a DOS CARRILES”.

En respuesta, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, afirmó que las construcciones en la vía fueron aprobadas e impulsadas por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, del que él hizo parte.

“Juan Carlos Echeverry, por la Autopista Sur, paso urbano de Soacha, se está construyendo la fase 2 y 3 de TransMilenio - TM, con una inversión de 1.5 billones de pesos. Se construyen 5 kms de troncal BRT, 4 estaciones sencillas, 1 intermedia y el patio taller más grande del sistema TM. La obra avanza en un 67% en su ejecución”.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, afirmó que las construcciones en la vía fueron aprobadas e impulsadas por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, del que él hizo parte - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador explicó que “los aportes presupuestales para financiar esta obra fueron entregados por la Nación, el Departamento y la ciudad de Soacha en el 2017, gracias al gobierno de Juan Manuel Santos, cuando usted era su director ejecutivo de Ecopetrol, el mismo del cual usted fue su ministro de Hacienda”.

Según consideraciones del mandatario departamental, los problemas de movilidad se deben a fatal de opciones de transporte para la ciudadanía, puesto que la mayoría de buses que operan tienen como destino Bosa.

“Hoy los soachunos deben usar solo 4 estaciones sencillas de la fase 1 de TransMilenio para movilizarse hacia Bogotá. Por esta fase se mueven 150 mil personas al día, aunque fue diseñada para apenas 70 mil usuarios. El hacinamiento es evidente y la frecuencia de los buses resulta insuficiente, en parte porque no pernoctan en Soacha, sino que salen desde el Portal del Sur en Bosa, afectando la continuidad y el cumplimiento de los horarios”, explicó Rey.

En ese sentido, sostuvo que “es urgente construir esta troncal con carriles exclusivos y mixtos, junto con un patio taller que permita que los buses duerman en Soacha y presten un mejor servicio. Con esta obra el sistema pasará de transportar 150 mil a 400 mil usuarios al día, sin hacinamiento”.

Jorge Emilio Rey sostuvo que las obras en la vía buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Soacha - crédito @JorgeEmilioRey/X

Y agregó: Sin peyorativos le respondo quién fue el genio que hizo esto. Pues varios: entre ellos @JuanManSantos, quien en su momento entregó los recursos, gobierno, del cual usted hacía parte; @MauricioCard, ministro de Hacienda que aprobó las vigencias futuras; @GermanCardonaG, ministro de Transporte que firmó el convenio de financiación; el alcalde de Soacha de la época y sus concejales, quienes entregaron el predio donde se construyó el patio portal; @JulianPericoJr, el actual alcalde que se ha puesto la camiseta para sacar adelante esta obra; @JorgeEmilioRey, quien lo estructuró, adjudicó y dejó contratado el proyecto, además de cientos de personas de apoyo”.