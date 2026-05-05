Colombia

Director de la UNP reveló detalles de la infiltración de alias Papá Pitufo en la campaña de Gustavo Petro

Augusto Rodríguez, responsable de la Unidad Nacional de Protección, relató quién habría grabado el video en 2021 que muestra al presidente colombiano abordando un avión financiado por el “zar del contrabando”

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Augusto Rodríguez confirma que Diego Marín, alias Papá Pitufo, infiltró y financió parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Colombia - crédito composición fotográfica Colprensa; Presidencia; X
Augusto Rodríguez confirma que Diego Marín, alias Papá Pitufo, infiltró y financió parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Colombia - crédito composición fotográfica Colprensa; Presidencia; X

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, confirmó a Semana que la campaña presidencial de Gustavo Petro fue infiltrada por el contrabandista Diego Andrés Marín, conocido como “Papá Pitufo”, que financió una avioneta usada por el entonces candidato.

La divulgación de imágenes del viaje reactivó la controversia, aunque el presidente ya había admitido en febrero de 2025 que desconocía el origen del apoyo logístico en ese momento.

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Imágenes inéditas reavivan el debate sobre la financiación de campañas

Recientemente, Blu Radio difundió el video en el que Gustavo Petro, en ese entonces senador y aspirante a la presidencia, aborda una avioneta privada. Las imágenes corresponden a un desplazamiento de campaña en 2021, en plena emergencia sanitaria por el covid-19.

El vuelo fue financiado por alias Papá Pitufo, señalado como zar del contrabando en Colombia, según información confirmada por el propio círculo de confianza del jefe de Estado.

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Al respecto, Petro declaró en febrero de 2025 que su equipo fue sorprendido por la infiltración: “El primer contacto lo estableció él, a partir de ponerme una trampa en un viaje a Cali, y de ahí sé que la política vallecaucana está infiltrada por Diego Marín, que creo que es de allá; esa es su tierra”, manifestó el mandatario.

Ilustración en acuarela de Gustavo Petro con gafas y suéter rojo junto a Diego Marín con camisa gris. Detrás de ellos, una avioneta en un campo.
Imágenes inéditas del viaje a Buenaventura reavivan el debate sobre la financiación de campañas en medio de la controversia por el apoyo logístico a Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Augusto Rodríguez describe el proceso de infiltración

Augusto Rodríguez, actual director de la UNP y miembro de la comitiva que acompañó a Petro en ese viaje, relató a Semana cómo se desarrollaron los hechos.

Según su testimonio, César Augusto Valencia, aliado de Marín, solía acercarse a personas del entorno de Petro ofreciendo ayuda con comedores comunitarios y otras iniciativas sociales. Posteriormente, Valencia propuso colaborar directamente con la campaña, oferta que fue rechazada, pero que no impidió que los colaboradores de Marín se mantuvieran cerca.

El viaje a Buenaventura se concretó después de que una persona de la campaña ofreció la avioneta. Rodríguez explicó que Felipe Tascón fue el encargado de verificar la matrícula de la aeronave, sin encontrar antecedentes legales ni nexos con la lista Clinton. “No encontramos alguna situación que, en su momento, nos hiciera pensar que podría existir algo ilegal”, detalló Rodríguez.

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El director de la UNP confirma infiltración de campaña de Petro por contrabandista - crédito Colprensa

El momento clave: el encuentro en Buenaventura

La sorpresa surgió al aterrizar en Buenaventura. “Nos dirigimos hacia el hotel y una persona de la campaña nos dijo: ‘Miren, ellos son quienes nos ayudaron con la avioneta’. Y la sorpresa es que estaba el señor César Augusto Valencia”, narró Rodríguez, agregando que Petro reaccionó con molestia al enterarse del vínculo.

“Le comenté lo que estaba ocurriendo y se puso muy bravo, no entendía cómo la gente de Cali y el Valle había sido tan ligera con ese tema”, añadió.

¿Quién grabó el video?

El origen de las imágenes también fue aclarado por Rodríguez en la entrevista. Señaló que William Castellanos, exoficial de la Policía y responsable inicial de la seguridad en el viaje, fue el que grabó el video.

“Él decía que era un coronel y después nos enteramos de que no lo era, aunque sí había sido oficial de la Policía. Él grabó ese video porque él no aparece ahí”, precisó el director de la UNP.

La versión del presidente Petro sobre el episodio

Retrato de Gustavo Petro con camisa blanca a la izquierda y Alias Papá Pitufo con camiseta gris a la derecha, con un fondo gráfico de Bogotá y bordes rasgados.
Gustavo Petro aclaró que desconocía el origen del financiamiento logístico durante su campaña y afirmó haber sido sorprendido por la infiltración de contrabandistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En febrero de 2025, Gustavo Petro amplió su versión de los hechos, asegurando que desconocía quién era “Papá Pitufo” en ese momento.

“El señor Marín hasta hace muy poco aparecía en los clubes sociales de la sociedad bogotana. No había sido perseguido, sino hasta hace poco. Durante 40 años era un empresario muy afamado y muy querido por la clase política tradicional”, señaló el mandatario.

El presidente confirmó que, con la información actual, reconoce que la avioneta pertenecía al condenado contrabandista y que uno de sus acompañantes realizó las grabaciones para entregárselas a Marín como parte de un intento de chantaje.

“Las fotos las van a entregar. Eso sí sé, pero él se empezó a dar cuenta de que yo no era comprable”, concluyó Petro en su momento.

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