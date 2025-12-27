El Superconcierto de la Feria de Cali 2025: horarios, artistas invitados y todo lo que debe saber del evento

Marc Anthony será una de las principales atracciones del Superconcierto de la Feria de Cali 2025 - crédito Europa Press

La edición 68 de la Feria de Cali tendrá uno de sus eventos centrales este sábado 27 de diciembre con la realización del tradicional Superconcierto que, como es tradición, se llevará a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, reuniendo destacadas figuras de la salsa y la música popular, tanto nacionales como internacionales.

El espectáculo, considerado como uno de los más esperados de la Feria, cuenta con una nómina de artistas de primer nivel que representan una fusión entre la tradición salsera que rodea a la capital del Valle, y la cuota de talento colombiano.

Entre la cuota salsera destaca la presencia de Marc Anthony, Víctor Manuelle y El Gran Combo de Puerto Rico, tres leyendas de la salsa con trayectorias reconocidas en el ámbito latino. En el caso de los últimos, se espera que el Superconcierto sea la oportunidad para rendir tributo a su fundador y director musical Rafael Ithier, fallecido el pasado 6 de diciembre a los 99 años.

Junto a ellos, la cuota colombiana estará liderada por Willy García y Javier Vásquez, antiguos integrantes del Grupo Niche, mientras que Andy Caicedo será el encargado de representar a la nueva generación de salseros.

A partir de las 5:30 p. m. darán inicio las presentaciones del Superconcierto de la Feria de Cali 2025 - crédito @taquillalive/Instagram

También destaca la presencia del maestro Marino Luis y su Orquesta, que harán la apertura del Superconcierto interpretando Para Cali, el tema elegido para ser el himno oficial de la edición 68 de la Feria de Cali, así como la participación de Las Guaracheras, sexteto femenino de salsa formado en 2017.

En cuanto al acto de cierre, este le corresponderá al cantante de música popular Luis Alfonso, que llevará al Pascual Guerrero el montaje del Festival Más Contentoso, que lo mantuvo ocupado durante 2025 con presentaciones en varias de las plazas más importantes del país, incluyendo el estadio El Campín de Bogotá. De este modo, se espera que su presentación incluya no solo sus grandes éxitos, sino la presencia de invitados especiales.

Luis Alfonso cerrará el Superconcierto de la Feria de Cali en el estadio Pascual Guerrero - crédito @luisalfonso/Instagram

El acceso al estadio estará habilitado desde las 03:00 p. m., permitiendo la llegada de los espectadores con antelación al inicio de los shows. Entre las recomendaciones de los organizadores se incluye la prohibición del ingreso a mujeres en evidente estado de embarazo, así como el ingreso de encendedores, fósforos, armas u objetos cortopunzantes.

Arturo Vidal apareció en el Salsódromo y disfrutó del primer día de la Feria de Cali bajo la lluvia

El mundialista chileno asistió al evento de apertura y siguió de cerca las presentaciones del Salsódromo bajo la lluvia. - crédito X

El futbolista chileno fue visto la noche de este jueves en el Salsódromo, desfile inaugural de la Feria de Cali 2025, que se desarrolló pese a las lluvias registradas durante el recorrido.

En varios videos difundidos en redes sociales se observa al mediocampista compartiendo el evento junto a su pareja, la modelo fitness colombiana Sonia Isaza, mientras presenciaban el espectáculo cultural desde una de las carrozas.

Las imágenes muestran a la pareja sonriente, siguiendo las coreografías y el paso de los bailarines, en medio del ambiente festivo que caracterizó la apertura de la versión número 68 de la feria más representativa de la capital del Valle del Cauca.

En los registros audiovisuales se aprecia al deportista observando el desarrollo del espectáculo, acompañado de su pareja, mientras saludaban al público desde la carroza en la que se movilizaban. La aparición del futbolista generó reacciones en redes sociales, en las que los usuarios destacaron su participación en uno de los eventos culturales más importantes del país.

A pesar de las condiciones climáticas, el Salsódromo se llevó a cabo con normalidad y alta asistencia. Según cifras oficiales, cerca de 32.000 personas se ubicaron en las graderías y en los alrededores del recorrido para presenciar el desfile inaugural.