El mensaje de Miguel Ángel Borja para que no se sigan presentando siniestros viales de motociclistas en Colombia: “Dejen de hacer locuras”

El futbolista colombiano Miguel Ángel Borja continúa disfrutando de sus vacaciones en su tierra natal Tierralta, departamento de Córdoba, en el norte del país.

Sin embargo, en un nuevo video que se conoció del delantero que finalizó su vínculo con River Plate de Argentina y que tendría como nuevo destino el Cruz Azul del fútbol mexicano, dejó un mensaje llamando a conducir con responsabilidad por parte de los motociclistas en las vías del país.

En un video de poco más de 30 segundos que se publicó después de la celebración de la Navidad, Borja recordó que han sido varias las tragedias que se han presentado por culpa de las imprudencias en dos ruedas.

En la grabación que dejó en sus redes sociales el creador de contenido conocido como El Gomezc (@elgomezc1) el influencer que muestra la vida del campo en sus publicaciones, inicia diciendo: “Campesino que se respete, se pasa el 24 de diciembre...”

“Comiendo helado, suave, en familia”, le responde Miguel Borja mientras se saborea con uno de los postres.

“Dejen las locuras por ahí en moto, que eso no está bien, hombre. Cuiden su familia, su salud, porque andan por ahí de locos, sin casco, sin sentido”, agrega en el video Borja, en una clara recomendación, que algunos calificaron en sus publicaciones como “consejo”, por parte del atacante que ha vestido la camiseta de la Selección Colombia.

Más adelante, el delantero colombiano que jugará en México dejó una advertencia para quienes van a beber en las fiestas de Año Nuevo.

“Quédense en su casa. Si van a viajar, vea, entreguen la llave. Disfruten de su familia, de sus hijos. Cuiden, porque todo está caro, hasta el cajón”, dijo el jugador cordobés.

Al final el atacante colombiano dejó un saludo: “Bendiciones, gente. Sí. Aquí estamos. Campesino que se respete con cucharita de estas, vea. Y su heladito”, finalizó en medio de la risas.

La realidad de las víctimas por siniestros viales en el país: esto dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Las cifras en materia de siniestralidad no son las mejores si se revisan las cifras que arroja el observatorio de estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

Según los índices que se encuentran entre enero y noviembre de 2025, se contabilizan 7.741 muertes por accidentes de tránsito, un 4,66% más frente al mismo periodo en 2024, con 7.396 víctimas fatales en las vías y carreteras de toda Colombia.

La situación para los moteros se pone más seria si se desglosan las víctimas por actores viales, porque más del 50% fueron motociclistas, con 4.912, en lo corrido de 2025. A ellos le siguen peatones (1.673), usuarios de vehículo individual (511), usuarios de bicicleta (325) y usuarios de transporte de carga.

La radiografía muestra datos más críticos, debido a que de los ocho actores viales que se mencionan en los datos oficiales, solo tres (usuarios de transporte de pasajeros, de vehículos individuales y de bicicletas) presentan una disminución de casos frente al 2024.

Por todo lo anterior, los usuarios en redes sociales aplaudieron la publicación que hizo el colombiano junto a su amigo y creador de contenido, debido a que la temporada de final de año es una de las que presentan mayores picos en los casos de accidentes de tránsito.

Muchos de estos episodios se ocasionan por cuenta del consumo de alcohol, las imprudencias y el exceso de velocidad, además de burlar varias normas de tránsito.

Mientras tanto, Borja continúa disfrutando de sus últimos días en Colombia, antes de viajar y finiquitar los detalles con Cruz Azul para iniciar el trabajo de pretemporada de cara a lo que será una nueva temporada en 2026.