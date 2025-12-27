Colombia

Diana Ángel demostró su ferviente apoyo a Iván Cepeda: “No le damos credibilidad a eso”

La popular intérprete bogotana sorprendió a sus seguidores con un respaldo directo al precandidato presidencial, asegurando que su triunfo podría darse en primera vuelta

Diana Ángel expresó su apoyo a Iván Cepeda y anticipa un triunfo en las próximas elecciones presidenciales - crédito DianaAngel01/Instagram

Diana Ángel, actriz colombiana reconocida por sus roles en producciones como La hija del mariachi, Metástasis y Francisco el matemático, así como por su participación en primera edición de La Casa de los Famosos Colombia, ha sido objeto de atención no solo por su trayectoria artística, también por sus posturas políticas.

Ángel, que se destacó por su sensibilidad y carisma en el reality, generó debate al expresar abiertamente su apoyo a la izquierda y anticipar una victoria de esa tendencia política en las próximas elecciones presidenciales del país.

La actriz utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo a Iván Cepeda, precandidato presidencial por el Pacto Histórico, instando a sus seguidores a buscar la victoria en primera vuelta, luego de que el senador alertara una “campaña sucia” en su contra por parte de sus contendores, en la que “organismos de inteligencia del Estado, (…) escándalos que van a estallar, para presentarme como una persona involucrada en hechos de abuso de poder o tráfico de influencias. Esos intentos son campañas calumniosas de mis opositores”.

Ante esta aseveración, la actriz bogotana aseguró: “Tranquilo que aquí no le damos credibilidad a eso Iván Cepeda. En primera vuelta, en primera vuelta”, declaró Ángel en apoyo al político.

La actriz utilizó sus redes sociales para manifestar respaldo al precandidato presidencial Iván Cepeda en la contienda de 2026 - crédito @DianaAngel01/X

Durante la misma jornada, Ángel reiteró su respaldo con un mensaje dirigido a Cepeda en el contexto del anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro sobre la extensión del pago de recargos nocturnos para trabajadores a partir de las 7:00 p. m. Petro, en sus declaraciones, comunicó: “A partir de anoche comenzó la jornada laboral diurna hasta las siete de la noche. Cualquier trabajador o trabajadora que haya trabajado después de las siete sin que le paguen el recargo salarial puede poner sus quejas ante el ministerio de trabajo y sus inspectores laborales”.

La artista aprovechó la noticia para elogiar al primer mandatario y reiterar su deseo de que Iván Cepeda se convierta en el próximo presidente, lo que provocó una oleada de críticas en redes sociales. Ángel compartió: “Feliz Navidad, con la jornada nocturna desde las 7:00 pm!… así es que es!… En primera vuelta, en primera vuelta! (sic)“.

“Se activaron nuevamente los artistas prepago del Pobrecismo”; “Me encanta que Diana hable de ganar en primera, de las pocas que he visto en generar esa tendencia, tqm Diana”; “Linda Diana te amo!!! Muaaaa espero cantar alguna vez contigo!”; “Los organismos de Inteligencia del Estado hoy día son manejados por personas afines al político de izquierda. Le creeríamos si estuviéramos con otro gobierno. Solo sabe posar de víctima (sic)”, fueron algunos comentarios tras la publicación de Ángel.

El respaldo de Diana Ángel a las políticas laborales del presidente Gustavo Petro provocó críticas y reacciones en redes sociales - crédito @DianaAngel01/X

¿Qué más dijo Iván Cepeda sobre posible campaña en su contra?

Iván Cepeda, aspirante a la Presidencia, denunció la existencia de una posible estrategia para afectar su imagen pública en el inicio del proceso electoral. Según el senador, estos intentos de desprestigio provendrían tanto de grupos opositores como de entidades estatales de inteligencia, con el objetivo de obstaculizar su candidatura rumbo a la jefatura del Estado.

Cepeda informó mediante un mensaje en sus redes sociales que dispone de datos específicos y fiables sobre planes para difundir contenidos que podrían perjudicar su reputación y cuestionar su trayectoria política.

“Advierto que se tejerán en mi contra campañas para socavar mi legitimidad política y moral. En las últimas horas, he recibido información puntual y creíble sobre el hecho de que desde organismos de inteligencia del Estado se están desarrollando ese tipo de campañas”, afirmó Cepeda.

El senador señaló que existen planes para vincularlo a escándalos relacionados con abuso de poder o tráfico de influencias, y atribuyó estos ataques al hecho de que sus adversarios no han logrado vencerlo en los ámbitos electoral, político o judicial.

Iván Cepeda denunció una campaña de desprestigio en su contra con un video que subió en sus redes sociales - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda sostuvo que sus opositores estarían recurriendo a integrantes de entidades oficiales y organismos de inteligencia para perjudicar su reputación, legitimidad e integridad como líder político.

Aseguró que no tiene nada que ocultar y que está dispuesto a cualquier revisión pública de su vida personal y profesional. “Ahora buscan utilizando a personas de instituciones oficiales y a los servicios de inteligencia para hacer daño, repito, a mi reputación, a mi legitimidad y a mi probidad como ser humano y como dirigente político. Soy una persona transparente que puede ser sometida a cualquier escrutinio. No tengo nada que ocultar y soy invencible en el terreno moral. Que eso quede muy claro”, afirmó el senador, integrante de la Comisión Segunda del Senado de la República.

