Daniel Arenas regresa por todo a la actuación: será protagonista de nueva telenovela mexicana

El actor colombiano Daniel Arenas vuelve a la actuación tras cinco años de ausencial - crédito danarenas/Instagram

Daniel Arenas, que anunció su salida del matutino de Telemundo, Hoy Día en 2024, se mantuvo en silencio durante todo el presente año. De hecho, al revisar sus redes sociales no se reportan publicaciones desde octbure del año pasado. La única aparición pública del bumangués fue una en la que, disfrazado, hizo acto de presencia durante un concierto que brindó Coldplay en Miami.

Sin embargo, en las últimas horas se supo que Arenas ya está preparado para un nuevo proyecto que marcaría su regreso no solo a la pantalla chica, sino a la actuación.

De acuerdo con People en Español, el colombiano se enroló en un nuevo proyecto en la televisión mexicana. Se trata de Guardián de mi corazón, producción de TelevisaUnivision de la que se sabe que inició sus grabaciones en el país azteca esta semana.

El citado medio confirmó que Arenas (en el papel de un guardaespaldas) será protagonista de la telenovela, junto con la mexicana Silvia Navarro, en la que es una adaptación de la reconocida telenovela argentina Amor en custodia y tiene previsto su estreno en 2026.

'Guardián de mi corazón' inició grabaciones esta semana, de acuerdo con lo reportado por la propia producción en sus redes sociales - crédito @danarenas/Instagram

Este sería el primer rol actoral de Arenas en cinco años, desde su protagónico en S.O.S Me estoy enamorando, también realizado por Televisa. En el pasado ya había protagonizado otras producciones destacadas para la misma cadena, entre ellas Amorcito corazón, Corazón indomable, La gata y Mi marido tiene familia.

El nuevo elenco de Guardián de mi corazón incluye a Kimberly Dos Ramos, Paulina Goto, Diego Klein, Rodolfo Salas, Sergio Sendel, Víctor González y Alejandro Camacho. Desde la cuenta oficial de Instagram de la telenovela se compartió el mensaje: “Un proyecto hecho con amor, entrega y muchísima pasión. ¡Qué comience la magia!”.

El bumangués fue confirmado como protagonista en 'Guardian de mi corazón' - crédito @guardiandemicorazonof/Instagram

Su despedida de ‘Hoy día’ con Telemundo

Con una emotiva publicación en la que sus compañeros de set le dieron la despedida, la última vez en que el actor estuvo en televisión fue a finales de 2024, con un mensaje en el que agradeció cada espacio que compartió con todos. Asimismo, les dijo a sus seguidores que siempre recibió todo el cariño que le dieron a través de las pantallas de televisores como de celulares.

“Esta es una decisión muy personal y que viene del corazón. Lo consulté, ustedes saben que yo soy un hombre de Dios, está 100% en esta decisión, en este momento de vida. Estoy enormemente agradecido con esta oportunidad que me dieron, este proceso de estar con ustedes todos los días. Para mí fue un honor. El aprendizaje ha sido enorme, pero hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiende a capa y espada las prioridades en la vida. En este momento tengo unas muy personales y por eso tomé la decisión, esto no fue hace poco, desde hace un par de meses se tomó la decisión”, explicó Arenas, dejando claro que su salida no se debe a un despido.

Arenas regresa a la televisión, casi dos años después del final de su etapa en 'Hoy Día' de Telemundo - crédito EFE/Televisa

En medio de rumores, se dijo que el comunicador había dejado la presentación del matutino debido a diferencias que tuvo con figuras como Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar que habrían pedido su cabeza.

“Daniel Arenas ha decidido dejar su rol como copresentador del programa matutino de Telemundo, Hoy día”, confirmó Telemundo en un comunicado que le hicieron llegar a People en Español.

Además, en la misma información, el medio le agradeció al actor por el tiempo que compartió con ellos, la dedicación, su buen trabajo y “todas sus contribuciones al programa y el profesionalismo y carisma que lo caracterizan. Le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos y esperamos poder colaborar con él de nuevo en el futuro”.

Por otra parte, se especuló también que el bumangués volvería a Colombia por una propuesta económica considerable por parte de Caracol Televisión, aunque no se especificó si para ejercer su rol como actor o presentador. No obstante, con la vinculación de Arenas a Guardián de mi corazón, dicho rumor quedó descartado.