Armando Benedetti reveló error del Congreso en citación a ministros del Gobierno Petro para debate de control político: “Dice 26 de septiembre”

Armando Benedetti reveló error del Congreso en citación a ministros del Gobierno Petro para debate de control político - crédito Colprensa

El 26 de diciembre de 2025, el Senado de la República anunció que el lunes 29 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m. iniciará un debate de control político para revisar el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro.

De acuerdo con una comunicación firmada por Diego Alejandro González González, secretario general de la Corporación, y siguiendo instrucciones del presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, la convocatoria incluye la citación de todos los ministros del gabinete. La jornada será en modalidad mixta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Citación a debate de control político por decreto de emergencia económica - crédito Congreso de la República

La agenda de la plenaria contempla para ese día la votación de los ascensos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. La Secretaría General del Senado confirmó la participación de todos los ministros en la sesión programada.

“Por instrucciones del señor Presidente del Senado de la República, honorable Senador LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY, se informa que, se ha programado la sesión plenaria MIXTA del Senado de la República para el lunes 29 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m.”, se lee en la misiva.

En reacción, el ministro del Interior, Armando Benedetti, utilizó sus redes sociales para exponer un error que cometió el presidente del Senado en la citación. En la misiva que le enviaron para notificarle las razones del Legislativo destacó que la propuesta fue aprobada el 26 de septiembre, 3 meses antes de la sesión en el Congreso.

Esta es la carta que enviaron a Benedetti para avisarle del debate de control político por decreto de emergencia económica - crédito @AABenedetti/X

“Respetado ministro Benedetti, Me permito informarle que, en la Sesión Plenaria del Honorable Senado de la República el día viernes 26 de septiembre de 2025, fue aprobada la proposición número 59, presentada por el honorable Senador Carlos Fernando Motoa Solarte sobre “El Estado de Emergencia Económica y Social declarado por el Presidente Gustavo Petro Urrego a través del Decreto 1390 del 22 de diciembre 2025 , en la que usted ha sido citado, para el debate de Control político el día lunes 29 de diciembre a las 10:00 am.”, puntualiza la citación.

El titular de la cartera no dudó en señalar que el debate de control político es una estrategia de los congresistas de oposición para proteger a las personas más adineradas del país.

Según consideraciones de Benedetti, no se contemplaron los tiempos que estipula la ley para que tanto él como los otros miembros del gabinete ministerial se preparen para responder las inquietudes por las que se citó el debate.

El ministro del Interior afirmó que los legisladores buscan la manera de favorecer a las personas más influyentes del país para que no paguen impuestos - crédito @AABenedetti/X

“Esta citación que me hacen desde el Congreso está mal hecha porque pone la fecha de su aprobación el 26 de septiembre, y hoy es 26 de diciembre. Es tanto el afán por favorecer a los ricos que cometen estos errores. Ahí no contemplan tampoco que una vez llegado el cuestionario tengo cinco días para contestarlo y no pueden citar antes del vencimiento de este término”, escribió en su cuenta de X.

En paralelo, volvió a criticar a los congresistas que hundieron la ley de financiamiento, advirtiendo que la falta de recursos que se esperan recaudar a través de la reforma tributaria (más de $16 billones) empeorará la situación fiscal de Colombia y dificultará el pago de la obligación externa que tiene el país.

“Ley de Financiamiento hundida es igual a bonos y riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa, igual a crisis, mas crisis, mas crisis económica. Y entonces la política social del Gobierno se verá afectada por los intereses tan altos de la deuda. Y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras (sic)”, aseveró el jefe de la cartera.