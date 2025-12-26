Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

El largometraje en el que la cantante aportó la canción principal y su voz al personaje de Gazelle, es la película extranjera más exitosa de todos los tiempos en el país - crédito @neftali_chadid/TikTok

Durante 2025, el año de la Serpiente en China, Shakira nuevamente fue protagonista en el panorama internacional. Su gira Las mujeres ya no lloran World Tour recorrió América de punta a punta durante el año, y ni siquiera los imprevistos logísticos le privaron de ser una de las giras de mayor convocatoria a nivel mundial.

Además de los conciertos, la colombiana causó expectativa por su participación en Zootopia 2, aportando la voz de Gazelle en la película animada, así como la canción principal del filme, Zoo, que fue coescrita con Ed Sheeran.

Zootopia 2 fue un éxito en la taquilla mundial y fue aclamada por la mayoría de la crítica, viendo en esta una producción incluso superior a la primera. Llamativamente, uno de los países donde alcanzó mayor recaudación fue China, donde cosechó más de 540 millones de dólares desde su estreno, consolidándose como la producción extranjera más taquillera en la historia del país.

Parte del motivo de ese éxito se debe al modo en que niños y adultos chinos acogieron a Gary De’Snake, el primer protagonista reptil de Disney ideado como un homenaje al calendario zodiacal chino, justamente por ser el año de la Serpiente.

El personajede Gary De’Snake, inspirado en el calendario zodiacal chino, alcanzó una popularidad sin precedentes entre niños y adultos en China - crédito Disney

Pese a la desaceleración económica que atraviesa la potencia mundial y los vaivenes en sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la película y la canción Zoo constituyen un fenómeno viral y cultural en el país, al punto que las calles de las ciudades principales de China muestran la figura de Gary De’ Snake y están musicalizadas con el tema de Shakira.

Shakira llevaría ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ a China

La barranquillera abrió cuenta en Douyin y anunció a sus fans que estará de visita en el país, "muy muy pronto" - crédito @shakiranationnews/Instagram

Este furor no es casualidad. En los primeros días de diciembre, Shakira anunció la apertura de su cuenta en la red social Douyin (equivalente para China de TikTok) y, además de enviar sus saludos a sus fans en el país, confirmó su emoción por visitarlos próximamente.

“No puedo esperar a visitar China, donde estaré muy pronto”, manifestó la artista en el reel que se difundió en plataformas digitales.

Aunque la cantante todavía no ha dado a conocer fechas de su paso por el país, en redes sociales varias fuentes —en su mayoría ligadas a cuentas de fans de la barranquillera— apuntan a que su paso incluiría las ciudades de Pekín, Shanghai y Hong Kong.

La colombiana también está a la espera de anunciar presentaciones en Europa y Medio Oriente que tendrían lugar a lo largo de 2026.

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Aunque la actividad de Shakira en 2025 no ha terminado (todavía tiene pendiente una residencia de tres fechas en el Hard Rock Live de Hollywood Florida, del 27 al 29 de septiembre), ya se comienza a delinear la actividad de la artista el próximo año.

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia, la cantante iniciaría el año próximo con nuevos compromisos en América Latina, incluyendo cinco presentaciones en El Salvador, y su regreso a México para tres fechas más, incluyendo una nueva en el estadio GNP Seguros que le permite extender el récord de más conciertos brindados en una sola gira, en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

7 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

8 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)

24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)