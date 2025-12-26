Colombia

Gobierno Petro inscribió el comité promotor de la polémica asamblea nacional constituyente: busca “desbloquear” reformas

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil

El Gobierno espera que el
El Gobierno espera que el próximo Congreso examine la iniciativa de una asamblea constituyente - crédito EFE

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el comité promotor de la asamblea nacional constituyente, que durante meses el presidente Gustavo Petro estuvo promoviendo en eventos públicos y en redes sociales, a pesar de las críticas que surgieron al respecto.

De acuerdo con el jefe de la cartera, este mecanismo servirá para hacer cambios que el Gobierno esperaba lograr a través de sus reformas sociales; algunas de ellas no prosperaron en el Congreso de la República, al ser consideradas por algunos legisladores como problemáticas para el país.

El escenario que puede desbloquear estos cambios y estas reformas es una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. El gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo”, detalló el ministro ante la prensa, al salir de la Registraduría.

Sanguino informó que se requiere de un respaldo de más de tres millones de firmas, por lo cual, según explicó, la asamblea será impulsada por líderes sociales del país. La idea es que el próximo Congreso, que se elegirá en marzo de 2026, examine la iniciativa.

Un congreso proconstituyente o preconstituyente, examine y le dé vía libre a la convocatoria al pueblo colombiano a una asamblea nacional constituyente. A partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de nueve personas, arranca el proceso de recolección de firmas”, indicó.

En desarrollo...

