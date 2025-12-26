Entre machismo, racismo e insultos: estos fueron los comentarios más polémicos y criticados de Gustavo Petro en 2025

Debido a sus comentarios, en algunos casos, el presidente ha tenido que retractarse y disculparse. En otros, ha tratado de defenderse - crédito Mauricio Dueñas/EFE, Luisa González/Reuters y Andrea Puentes/Presidencia/Flickr (montaje Jesús Aviles/Infobae)

El presidente Gustavo Petro completó en 2025 tres años de Gobierno. En ese tiempo, ha representado a la primera administración de izquierda que ha tenido Colombia, lo que ha supuesto el establecimiento de una fuerte oposición proveniente de políticos tanto de centro como de derecha. Incluso, personas que ocuparon altos cargos en su Gobierno han dado un paso al costado, alejándose tanto de su proyecto político como de su manera de gobernar.

Sin embargo, su desempeño en la dirección del país no ha sido el único foco de atención. Durante 2025, el primer mandatario protagonizó todo tipo de polémicas por los discursos que dio. En varios de ellos hizo comentarios controversiales, que causaron indignación y molestia en el país político y en la opinión pública en general.

El clítoris: el comentario por el que tuvo que pedir perdón

Una de las afirmaciones de Petro que más generó críticas la hizo durante el Consejo de Ministros del 15 de septiembre de 2025. En el encuentro oficial con su gabinete ministerial, el primer mandatario habló sobre las mujeres y su libertad sexual; su comentario fue catalogado como machista y misógino, y algunas mujeres aseguraron no haber entendido lo que quería expresar con su declaración.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”, aseveró el presidente en la reunión.

La indignación fue tal, que un juez de la República estudió una acción de tutela presentada por una ciudadana, que alegó la vulneración de varios derechos por parte del jefe de Estado, como el derecho fundamental de igualdad y no discriminación y el de dignidad humana. El togado ordenó al presidente retractarse de sus afirmaciones y pedir disculpas públicas, y así lo hizo.

En un video publicado por la Presidencia de la República, el primer mandatario se excusó por sus afirmaciones, reconociendo que fueron “desafortunadas”. No obstante, aseguró que tienen una base científica y que eso es lo que esperaba evidenciar. Su retractación surgió hasta dos meses después de haber hecho el comentario y luego de haber tratado de defender y explicar su postura a través de su cuenta de X.

“A la reflexión y a la construcción, rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra. Reconozco que esa forma de expresarme fue desafortunada, pero científica. Y que al hacerlo, di pie a que se entendiera una reducción de lo que nunca debe reducirse: la grandeza integral de las mujeres”, precisó.

Petro y el racismo contra un miembro del gabinete

Otro de los momentos en los que el jefe de Estado causó polémica se presentó el 15 de julio de 2025, nuevamente, en un Consejo de Ministros. En esa ocasión, el presidente Petro cuestionó a su entonces ministro de Igualdad, Carlos Rosero, por sacar de la cartera a algunos funcionarios.

“Y hablando de igualdad, ministro de la Igualdad (Carlos Rosero), lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de la Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana que demostraron, a riesgo, porque tuvieron que exiliarse y prostituirse en París”, dijo el mandatario.

En ese momento, Petro hizo énfasis en los nombramientos de los actores de pornografía Juan Carlos Florián y Alejandra Umaña, conocida como Amaranta Hank, dentro del ministerio, teniendo en cuenta que su llegada causó malestar entre algunas personas, incluyendo, al parecer, a Rosero y a la vicepresidenta Francia Márquez. Entonces hizo un comentario que fue catalogado como racista.

“A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores sexuales en París”, señaló.

En medio de todas las críticas y cuestionamientos que surgieron, su hija Andrea Petro salió a defenderlo. En una publicación en X intentó explicar o que el mandatario aparentemente quiso expresar al decir que ninguna persona negra puede “excluir” a otros.

“Yo si entendí. Quienes han sido históricamente excluidos no deben reproducir las lógicas de exclusión. La transformación social real exige coherencia, empatía y justicia sin replicar las opresiones que una vez nos marginaron. Que la memoria guíe, no divida”, escribió.

Petro, tildado de misógino y morboso

El Pacto Territorial, un evento oficial llevado a cabo el 11 de septiembre de 2025, se convirtió en un momento incómodo, que derivó en críticas, por afirmaciones que hizo el presidente y por su conducta durante su discurso.

El mandatario subió a la tarima a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, e informó que la funcionaria se había comprometido. Al dar esa información, además de ubicar a Miranda a su lado y abrazarla, aseguró que ha escuchado comentarios malintencionados sobre las funcionarias de su administración que son “hermosas”.

“Todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos, escriben que son novias mías (…). Resulta que se acaba de casar hace un mes, o sea que la perdimos”, dijo Petro.

Los señalamientos de rechazo en su contra no se hicieron esperar. Fue tildado de misógino y de morboso por referirse al compromiso de la directora y por mantenerla cerca de él mientras daba su discurso. Así lo indicó la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila.

“Petro no respeta a las mujeres. Es misógino y machista. Y ahora, morboso!!! Qué asco lo que le hizo en público a esta mujer, funcionaria de su Gobierno”, aseveró.

El primer mandatario condenó las críticas de los políticos por lo que pasó en el evento. Durante el Consejo de Ministros del 15 de septiembre, afirmó que el calificativo de “misógino” surgió de las mujeres feministas de derecha, a las que señaló de armar una campaña en su contra.

“Ahora resulta que abrazar es sinónimo de misoginia. Me va a explicar la ministra. Porque misoginia es que le tiene asco a la mujer, que hay muchos aquí misóginos, pero yo no le tengo asco, lo contrario. Entonces, ¿por qué voy a ser misógino?”, dijo.

Colombia, ¿conocida en el exterior gracias a Petro?

En la ceremonia de ascensos de 15.971 integrantes del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, efectuada el 3 de octubre de 2025 en la Casa de Nariño, el presidente hizo una afirmación que también causó incomodidad en el país político; aseguró que Colombia ahora es reconocida en el ámbito internacional gracias a él y a su gestión durante más de tres años.

Incluso, comparó la visión actual que tienen del país a nivel global con la que tenían hace algunas décadas, cuando la violencia y el narcotráfico eran problemáticas que caracterizaban al territorio Nacional, sobre todo, por el capo del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria.

“Ya no conocen a Colombia en el mundo por Pablo Escobar, que era tristeza oír cada vez que uno se encontraba a un extranjero en algún lugar. Ahora, no quiero caer en egos, conocen a Colombia por Petro, por este Gobierno”, aseveró Petro.

Algunos políticos se pronunciaron al respecto, entre ellos el exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía, que señaló al presidente de ser un narcotraficante. El excongresista no proporcionó pruebas de ello. “Tiene razón, ya no conocen a Colombia por Pablo Escobar, la conocen por el nuevo capo del narcotráfico:Gustavo Petro. Esperamos verte como Noriega (exdictador panameño), preso en los Estados Unidos al lado de Nicolás Maduro, tu socio", señaló el exsenador.

“HP”: el insulto que Petro quiso maquillar

El 1 de mayo de 2025, Día Internacional del Trabajo, ante la ciudadanía que fue convocada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente hizo una férrea defensa de sus reformas sociales, las cuales han sido fuertemente cuestionadas por expertos y políticos. Para entonces, el jefe de Estado ya había sufrido varias derrotas en el Congreso de la República, donde archivaron algunos de sus proyectos insignia, como la Reforma Laboral –finalmente aprobada y sancionada–, la cual intentó revivir con una consulta popular fallida.

En su intervención, aseguró que todo aquel que votara en contra de sus iniciativas era un “esclavista” y un “HP”, un término utilizado ampliamente en Colombia para ofender a los demás. Sin embargo, el presidente aseguró que, en el contexto de sus declaraciones, ese concepto no debía ser tomado como “una grosería”.

“Tengo que decir con franqueza que el que vote No o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería. Ojo, HP: ¿honorable parlamentario, periodista o político? Honorable político. Pero es honorable persona esclavista”, explicó.

Ese mismo término lo utilizó para insultar al expresidente del Senado de la República Efraín Cepeda, uno de sus más fuertes detractores en la corporación. El 24 de abril de 2025, en la instalación de los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular por el Sí, llevada a cabo en Soledad, Atlántico, el presidente criticó al congresista por no detenerse a revisar las preguntas que enlistó en la consulta popular y por sí proponer un diálogo para revisar una propuesta de parte de otro partido político.

“Decía Efraín Cepeda entonces: ‘Oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron ahora si podemos discutirlas en el Congreso’. Yo no digo groserías, pero quise decirle una: ‘Mucho HP’”, dijo.