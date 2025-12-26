En video: Arturo Vidal apareció en el Salsódromo y disfrutó del primer día de la Feria de Cali bajo la lluvia

El futbolista chileno fue captado disfrutando del desfile inaugural y del ambiente cultural del evento, pese a la lluvia. - crédito @magazinpacifico/X

El futbolista chileno Arturo Vidal fue visto la noche de este jueves en el Salsódromo, desfile inaugural de la Feria de Cali 2025, que se desarrolló pese a las lluvias registradas durante el recorrido. En varios videos difundidos en redes sociales se observa al mediocampista compartiendo el evento junto a su pareja, la modelo colombiana Sonia Isaza, mientras presenciaban el espectáculo cultural desde una de las carrozas.

Las imágenes muestran a la pareja sonriente, siguiendo las coreografías y el paso de los bailarines, en medio del ambiente festivo que caracterizó la apertura de la versión número 68 de la feria más representativa de la capital del Valle del Cauca.

Arturo Vidal, reconocido por su trayectoria internacional y participación en múltiples Copas del Mundo con la selección de Chile, asistió al Salsódromo como espectador. Su presencia no pasó desapercibida entre los asistentes, quienes lo identificaron durante el recorrido del desfile en la Autopista Suroriental.

En los registros audiovisuales se aprecia al deportista observando el desarrollo del espectáculo, acompañado de Sonia Isaza, mientras saludaban al público desde la carroza en la que se movilizaban. La aparición del futbolista generó reacciones en redes sociales, donde los usuarios destacaron su participación en uno de los eventos culturales más importantes del país.

El mundialista chileno asistió al evento de apertura y siguió de cerca las presentaciones del Salsódromo bajo la lluvia. - crédito X

El Salsódromo se realizó con éxito pese a la lluvia

A pesar de las condiciones climáticas, el Salsódromo se llevó a cabo con normalidad y alta asistencia. Según cifras oficiales, cerca de 32.000 personas se ubicaron en las graderías y en los alrededores del recorrido para presenciar el desfile inaugural, reafirmando la relevancia de este evento dentro del calendario cultural de la ciudad.

La puesta en escena de este año, denominada ‘De Cali para el mundo’, rindió homenaje a la cultura salsera y a la proyección internacional que ha alcanzado este género musical. El desfile contó con la participación de 2.200 artistas, lo que representó un incremento del 40% en comparación con la edición anterior.

Arturo Vidal asistió al evento acompañado de su pareja, la modelo y empresaria Sonia Isaza, con quien disfrutó del ambiente de la Feria de Cali. - crédito Captura de video

Aumento en la participación de escuelas infantiles

Uno de los aspectos más destacados del Salsódromo 2025 fue el fortalecimiento de los procesos formativos en danza. La participación de escuelas infantiles se incrementó en un 100%, pasando de 200 a 400 niños y niñas bailarines, lo que evidencia el interés por preservar y transmitir el legado salsero a las nuevas generaciones.

Durante el desfile, la carroza de ‘Cali Distrito Cultural’ estuvo encabezada por los bailarines de la Vieja Guardia, considerados pioneros del estilo de baile caleño. Posteriormente, el ala infantil del Salsódromo ocupó un lugar central, mostrando la continuidad de esta tradición cultural en la ciudad.

Autoridades destacaron el crecimiento del evento

El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder, dio apertura oficial al desfile con el tradicional anuncio de inicio de la feria. El mandatario resaltó el crecimiento del evento y la masiva participación artística, señalando que el Salsódromo refleja la identidad cultural de la ciudad y su proyección a nivel nacional e internacional.

“Este Salsódromo demuestra que la Feria de Cali sigue creciendo. Hoy celebramos el incremento en la participación de bailarines, alcanzando la cifra de 2200 artistas en escena, lo que reafirma que nuestra cultura e identidad une a los caleños y proyecta a la ciudad ante el mundo”, señaló el mandatario.

El desfile inaugural del Salsódromo congregó a bailarines y asistentes en el primer día de la Feria de Cali, pese a la lluvia. - crédito Alcaldía Santiago de Cali

Inicio de una agenda cultural de seis días

El Salsódromo marcó el inicio de seis días de programación, con un total de 54 actividades culturales, musicales y tradicionales, que incluyen el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, las casetas de la Feria, los desfiles de la Autopista y la Feria Rural y Comunera en las comunas y corregimientos.

El cierre del desfile inaugural estuvo a cargo de las orquestas Ángel Lebrón, Son de Luz y Guayacán, que acompañaron el final de una jornada caracterizada por la salsa, la asistencia masiva y el desarrollo ordenado del evento, incluso bajo la lluvia.