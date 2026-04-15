Iván Cepeda presentará queja disciplinaria contra Ciro Ramírez por aparecer en el Congreso: “Usted es un criminal convicto”

El congresista y candidato presidencial aseguró que el senador Ciro Ramírez es una "vergüenza" para el Congreso - crédito Prensa

El 15 de abril de 2026, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda anunció en la sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República que presentará una queja disciplinaria contra el congresista Ciro Ramírez, del Centro Democrático. Esto, debido a que fue condenado por corrupción, pero sigue asistiendo a las sesiones del Congreso.

Según indicó, la queja que presentará está sustentada en el artículo 9 del Código Disciplinario de la Ley 1828 de 2017, que define como falta ética cualquier acto que afecte “la moralidad pública del Congreso, la dignidad y el buen nombre de los congresistas”.

Para Cepeda Castro, la conducta de Ramírez constituye una transgresión directa a esta normativa, y, aunque cree que la queja disciplinaria puede ser rechazada, informó que de todas maneras la presentará.

El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que la presencia de Ciro Ramírez en el Congreso demuestra falta ética - crédito Colprensa y @SenadoGovCo/X

“Usted es una afrenta, señor Ramírez, a este país. Usted es una vergüenza para este país. Usted es una vergüenza para este Congreso y, por lo tanto, para comenzar realmente esta batalla, que va a ir adquiriendo visos jurídicos y políticos, de una vez se lo adelanto, le anuncio que vamos a interponer, sabemos que es muy posible que la nieguen, una queja disciplinaria en su contra”, precisó.

Advirtió entonces que si el legislador se rehúsa a alejarse del Legislativo, insistirá en sacarlo a través de los mecanismos legales que estén a su disposición para ello. “Usted es un criminal convicto y tiene que abandonar este recinto. Si no lo hace por voluntad propia, haremos lo que sea necesario con la opinión pública para que así sea”, aseveró.

Ciro Ramírez defiende su presencia en el Congreso

Contrario a lo expuesto por Cepeda, el senador Ciro Ramírez afirma que, pese a que fue condenado en primera instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, todavía se presume su inocencia. Esto, teniendo en cuenta que su defensa está trabajando en la apelación a la decisión tomada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Ciro Ramírez; el congresista trabaja en su apelación - crédito Europa Press

Espera que el superior jerárquico que estudie su caso lo absuelva de todos los cargos que le fueron endilgados y por los cuales fue sentenciado a 279 meses y 8 días de prisión (23 años, aproximadamente).

“Yo tengo una defensa, que es el artículo 29 de la Constitución, que soy inocente hasta que se declare judicialmente culpable, no yo, cualquier colombiano. Y la inocencia se presume”, indicó, en conversación con Caracol Radio.

Asimismo, recordó que durante todo el proceso penal que se surtió en su contra, estuvo privado de la libertad por una medida de aseguramiento impuesta en centro carcelario con la que fue cobijado. Sin embargo, en mayo de 2025 recuperó su libertad, luego de que fuera revocada la medida de aseguramiento; esa decisión no constituyó una absolución de los delitos por los cuales fue investigado. Simplemente, las indagaciones continuaron hasta que se estableció una primera sentencia condenatoria en su contra.

Ciro Ramírez aseguró que su caso quedará en manos de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia; se está a la espera de que la Sala Especial de Primera Instancia envíe el expediente para su respectivo estudio - crédito Luisa González/Reuters

A pesar de esa situación, Ramírez regresó al Senado días después de que se materializó su liberación y, ante los congresistas, afirmó que su presencia en el recinto demostraba su inocencia. “Si estoy aquí parado es porque en el juicio pude demostrar mi inocencia. (…) En el juicio revelé el audio del testigo donde dijo quién fue el gestor del convenio por el cual me acusaron. Revelé todo, ya se acabó el juicio”, indicó.

Posteriormente, fue condenado y ahora sostiene que la justicia no ha tomado una decisión final sobre su situación jurídica, por lo que sigue siendo considerado inocente. El caso quedará en manos de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia; se está a la espera de que la Sala Especial de Primera Instancia envíe el expediente para su respectivo estudio, según explicó en la entrevista con el medio citado.