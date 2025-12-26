Capturaron a tres peligrosos integrantes de las disidencias de las Farc responsables de hostigar una estación de Policía en Chaparral, Tolima

Así fue el operativo en el que cayeron tres miembros de las disidencias de las Farc en Tolima - crédito Ejército Nacional

El 25 de diciembre de 2025, la acción coordinada de las fuerzas de seguridad materializó la captura de tres presuntos miembros del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, señalados como responsables de intensas actividades extorsivas y de hostigamiento armado que afectaron a comunidades del sur del Tolima.

Según la información oficial, la operación tuvo como epicentro la vereda Legía Alta, en el municipio de San Antonio, donde se ejecutaron diligencias de allanamiento y registro dirigidas a frenar una red delictiva que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, habría llegado a recaudar mensualmente cerca de $400.000.000 mediante cobros extorsivos a comerciantes, transportadores, caficultores y propietarios de fincas.

Esta intervención, explicaron las autoridades, constituye una respuesta al grave esquema de intimidación implementado por el grupo armado, que —en apenas cinco meses— combinó la extorsión sistemática con acciones de proselitismo armado, usando carteles, vallas, grafitis e incluso reuniones forzadas para imponer reglas y debilitar el control estatal sobre la zona. El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Pérez, subrayó el alcance del operativo tras ahondar en el alcance de las operaciones del grupo armado en la zona.

“Gracias a la integración de esfuerzos, a los conjuntes, el Ejército Nacional con tropas del Gaula Militar Tolima, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la SIJIN de la Policía del Departamento del Tolima y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se logra materializar una operación contundente contra la estructura Jerónimo Galeano. De esta manera, se logra la captura de tres sujetos integrantes de la Comisión de Finanzas de esta estructura y se logra neutralizar la intención de esta estructura de continuar realizando cobros de ‘vacunas’ y extorsiones a los pobladores; esto, más exactamente, en el municipio de San Antonio, sur del Tolima”.

Entre los detenidos figura alias Libardo o Alexander, cabecilla de la comisión de finanzas y tercer jefe del frente Gerónimo Galeano —una unidad que actúa como comisión del frente Ismael Ruiz—. Las pesquisas indican que los arrestados se aliaron con otros integrantes ya capturados, alias Cortico y alias Risas, para fortalecer esta estructura delictiva, que llegó incluso a invadir predios rurales y a restringir la presencia de la Fuerza Pública en la región.

Las operaciones permitieron la incautación de armas, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, material empleado por la organización para la planificación y ejecución de los delitos. Las denuncias presentadas por las víctimas provenientes de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco fueron determinantes para encauzar las labores de inteligencia y concretar la detención de los implicados.

La Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula) quedó a cargo de la judicialización de los detenidos, que enfrentarán cargos por concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada. Respecto al impacto de la operación, el coronel Pérez señaló:

“Este resultado representa una afectación directa a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando su capacidad de intimidación y financiación. Además, contribuye al restablecimiento de la seguridad, la tranquilidad y la confianza institucional en el sur del Tolima, como parte del esfuerzo permanente del Ejército Nacional y las demás instituciones de la Fuerza Pública por fortalecer la legitimidad del Estado y proteger a la población civil”.

Y agregó: “Queremos enviar un mensaje claro a la población civil que habita en estas regiones. El Ejército Nacional articula las diferentes capacidades de las diferentes fuerzas para garantizar la paz y tranquilidad de todos los pobladores de esta región”.