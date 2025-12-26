Colombia

Capturan en Buenaventura a hombre con armas de guerra y propaganda de disidencias de las Farc

Durante el operativo en el Bajo Calima fueron recuperados dos menores que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado y el procesado fue enviado a prisión mientras avanza la investigación judicial

El operativo permitió la incautación
El operativo permitió la incautación de fusiles, explosivos, munición y equipos de comunicación en una zona rural del Bajo Calima. - crédito Fiscalía

Un operativo conjunto de la Armada Nacional y la Policía permitió la captura de un hombre en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, quien tenía en su poder armas de guerra, material explosivo y propaganda alusiva a las disidencias de las Farc, según información suministrada por El Tiempo.

El capturado fue identificado como Brayan Andrés Robayo, detenido el pasado 20 de diciembre en la vereda La Esperanza, corregimiento del Bajo Calima, una región conocida por la presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, durante el allanamiento realizado en la vivienda de Robayo, los uniformados encontraron un arsenal de alto poder destructivo, que incluía dos fusiles, dos pistolas, 134 cartuchos de diferentes calibres, dos granadas de mortero, dos minas antipersona, 37 detonadores eléctricos y dos radios de comunicación.

Todo este material fue incautado y dejado a disposición de las autoridades competentes, al tratarse de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, cuya tenencia constituye un delito grave contemplado en la legislación penal colombiana.

Además del armamento, las autoridades hallaron propaganda alusiva a las disidencias de las Farc, lo que reforzó la hipótesis de una posible vinculación del capturado con estructuras armadas ilegales que operan en esta zona del Pacífico colombiano.

Dos menores de edad fueron
Dos menores de edad fueron puestos bajo protección del Icbf tras ser encontrados en el lugar del procedimiento. - crédito Colprensa

Recuperación de dos menores víctimas de reclutamiento forzado

Uno de los hechos más relevantes del operativo fue la recuperación de dos menores de edad, de 14 y 16 años, quienes se encontraban en el lugar al momento del procedimiento. Según las autoridades, los adolescentes habrían sido víctimas de reclutamiento forzado, una práctica que continúa siendo utilizada por grupos armados ilegales en zonas rurales del país.

La custodia de los menores quedó a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad que inició el proceso de restablecimiento de derechos, tal como lo establece la ley para este tipo de casos.

Imputación de cargos y medida de aseguramiento

Tras la captura, Brayan Andrés Robayo fue presentado ante un juez de control de garantías, donde un fiscal seccional le imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos.

Durante la audiencia, el procesado no aceptó ninguno de los cargos. Sin embargo, el juez consideró que existían suficientes elementos materiales probatorios y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso penal en su contra.

El capturado fue presentado ante
El capturado fue presentado ante un juez y enviado a un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial. - Colprensa - Camila Díaz

La propaganda armada, una estrategia persistente de las disidencias

El caso registrado en Buenaventura se suma a otros hechos recientes que evidencian cómo las disidencias de las Farc continúan utilizando propaganda, tanto física como digital, para fortalecer su presencia y ejercer control territorial.

Un ejemplo ampliamente documentado es el de Néider Yesid López Uñate, alias Primo Gay, uno de los cabecillas más visibles del frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia, quien utilizaba redes sociales como TikTok para exhibir armas, difundir mensajes armados y desafiar a las autoridades.

Redes sociales como herramienta de propaganda ilegal

Según informes de inteligencia citados por Semana, alias Primo Gay había convertido plataformas digitales en un canal de propaganda y ostentación, mostrando joyas, tatuajes alusivos a las Farc y armamento, además de publicar mensajes dirigidos a simpatizantes y colaboradores.

Las autoridades señalaron que este tipo de contenido no solo busca intimidar, sino también reclutar, legitimar la violencia y mantener cohesionadas las estructuras armadas, incluso frente a la presión institucional.

La acción conjunta hace parte
La acción conjunta hace parte de los esfuerzos por contener la presencia de grupos armados ilegales en Buenaventura. - crédito EFE

Respuesta del Estado frente a la amenaza armada

Frente a este panorama, las autoridades han reiterado su compromiso de combatir tanto la acción armada como la propaganda ilegal de los grupos criminales. En regiones como Antioquia y el Pacífico colombiano, se han anunciado recompensas millonarias, operativos sostenidos y seguimiento a redes sociales utilizadas con fines delictivos.

La captura en Buenaventura representa, según las autoridades, un golpe importante contra las estructuras armadas ilegales que operan en el Bajo Calima, una zona estratégica para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Finalmente, la Fiscalía reiteró que continuará investigando posibles vínculos de Robayo con redes criminales más amplias, mientras avanza el proceso judicial que determinará su responsabilidad penal.

