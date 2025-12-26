Así se realiza el ‘Billboard Colombia Hot 100′: el listado que recoge lo más sonado en el país

La prestigiosa revista musical hizo el lanzamiento de la lista Billboard Colombia Hot 100 - crédito @billboard.colombia/ Instagram

Billboard es prácticamente sinónimo de industria musical. Desde su fundación en 1894, la publicación estadounidense se encargó de medir y reflejar las tendencias de la música popular, adaptándose a cambios de formato y consumo en el último siglo.

El mejor ejemplo de ello son sus listados que reflejan lo más vendido o reproducido en materia de sencillos o álbumes en general o en distintos géneros y categorías.

Con el arribo de la franquicia a Colombia a finales de 2024, parecia cuestión de tiempo para que se implementara un listado nacional. Hasta ahora, y pese a que existían esfuerzos previos buscando reflejar de manera más fiel qué era lo que más escuchaban los colombianos, ninguno contaba con el nivel de aceptación generalizado de una industria musical más caracterizada por su fragmentación.

Con una mayor conciencia de la importancia de contar con un listado así en el país, sumado al auge de los artistas nacionales en el exterior, el martes 16 de diciembre se hizo el lanzamiento oficial de este listado, realizado con las canciones más escuchadas en todo el año en el país. En dicho conteo, Beéle sumó 14 canciones en lista y se quedó con las cuatro primeras posiciones gracias a Sobelove, Hasta aquí llegué, Mi refe y La Plena - W Sound 05, que se ubicaron entre el cuarto y primer puesto del conteo, respectivamente.

Sobre el origen de la iniciativa de un listado nacional de lo más escuchado, Infobae Colombia habló con Pablo Wilson, editor de Billboard Colombia.

“Billboard llega a Colombia, y Billboard tiene que llegar con el chart, con el lanzamiento de charts. Es más, nosotros vamos a lanzar varios charts. Pero naturalmente había que comenzar por el más importante, que es el Billboard Hot 100, el Colombia Hot 100”, afirmó, dejando en claro que la llegada del famoso listado musical no fue un accidente, sino el resultado de una estrategia meditada.

Wilson, sin rodeos, describe el rigor detrás del proceso para determinar las posiciones: “Nosotros tomamos dos parámetros. Uno es el principal que toma Billboard a nivel mundial, que es Luminate, la empresa monitora de data más grande del mundo. Y como nosotros tenemos una alianza con Decibeles (que recoge lo más sonado en la radio), priorizamos Decibeles. Se toma toda la información de Luminate, toda la información de Decibeles, se complementan y eso nos da los charts”.

Wilson deja en claro que, al cotejar dos fuentes, se hace necesario establecer unos parámetros para definir “lo más sonado”.

“No es lo mismo vos tener una persona que escucha a Silvestre Dangond en la fiesta, a un fan acérrimo de Silvestre que lo escucha todos los días antes de irse a trabajar. Tiene unas mediciones diferentes. No es lo mismo la persona que está haciendo scroll y buscando en TikTok y no sé qué, y escucha pedacitos de las canciones en tendencia, a la que se pone las canciones enteras en las plataformas y demás", comentó.

Prueba de ese rigor es que, pese a la llegada de Billboard Colombia como medio a finales de 2024, solo hasta este año, en octubre, comenzó a publicarse el conteo debido a que “los estudios que se tuvieron que hacer para que fuera preciso fueron demasiados (...) teníamos clarísimo que no se podía apurar, era algo que tenía que salir cuando realmente estuviera listo”.

Frente al reto de lidiar con la “payola” radial, tema denunciado con regularidad, pero a la vez con cierto velo detrás, Wilson fue contundente al desmarcar las posiciones del Colombia Hot 100 de dicha práctica. “Yo creo que hoy en día no tiene sentido, porque la radio es solo uno de tantos parámetros. Y existe algo que es totalmente legal, que genera el mismo impacto, que es la pauta. Ya está todo mucho más transparente”, expresó.

No menos relevante es la influencia del ranking en el ánimo de la industria y los artistas por llegar a la cima: “En realidad, yo creo que cuando hay rivalidades entre artistas se generan por cualquier cosa. También, sin decirte nombres, esta semana vi la rivalidad más absurda del planeta. Una persona que dijo: ‘Yo estoy fracasando porque este me está metiendo el pie’, sin ningún tipo de fundamento. Entonces, como que eso siempre va a pasar. Pero ojo que yo creo que hay distintos parámetros de éxito”, reflexionó Wilson, recordando que no todo el mundo tiene que ser profeta en su tierra y que “hay muchas formas de vivir de la música”.

Esta diversidad de trayectorias profesionales, según Wilson, es parte de la riqueza del ecosistema musical colombiano. “Eso es otra cosa que a uno como periodista a veces le cuesta entender un poco cuando está empezando este camino, que hay muchas formas de vivir de la música. Y la tradicional de ser el más exitoso y ganarte plata no es la única. Y hay gente que lo tiene clarísimo y vive feliz viviendo de esa manera y ganando plata de esa manera”, reflexiona.

A pesar del peso de una marca global como Billboard, de lo que implica medirse en un listado nacional de los más sonados, Wilson insiste en que el verdadero avance de la música en Colombia depende de la suma de esfuerzos y de la apertura al diálogo. “La industria musical colombiana la sacamos adelante pateando todos juntos. Si nos ponemos en plan ‘mi trabajo vale más que el tuyo’, estamos todos al horno”, afirmó.