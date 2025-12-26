Colombia

Alcalde Galán habló de polémica intervención a los huecos en Bogotá: arreglos equivalen a “560 canchas de fútbol del Campín”

El alcalde capitalino compartió algunas imágenes de los procesos de recuperación vial en varios puntos de Bogotá

El alcalde afirmó que se
El alcalde afirmó que se han intervenido 4 millones de hectáreas en la capital . crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde Carlos Fernando Galán abrió la jornada de 26 de diciembre de 2025 con el anuncio de que su administración superó los cuatro millones de metros cuadrados intervenidos en vías y andenes para tapar huecos en Bogotá.

De acuerdo con lo que escribió el burgomaestre en sus redes sociales, estas es una cifra que, según explicó, equivale a 560 canchas de fútbol del Campín.

La obra se ejecutó en coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y el equipo de Gobierno de Bogotá, con el objetivo de mejorar calles, ciclorutas y andenes.

Este esfuerzo, comunicó el alcalde, busca que los ciudadanos puedan caminar mejor, pedalear seguros y contar con vías modernas. “Bogotá se está transformando todos los días y en cada rincón de la ciudad”, señaló Galán.

Alcaldía afirma que más de 3.000 cuadras fueron recuperadas, en Bogotá: este fue el balance del mantenimiento vial en 2025

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) intervino durante 2025 un total de 3.083 cuadras que quedaron libres de huecos, lo que representó una mejora sustancial en la infraestructura vial de Bogotá.

Estas acciones, según informó la Alcaldía de Bogotá, incluyeron la recuperación de 383.367 metros cuadrados de vías, andenes y ciclorrutas, en favor de la movilidad urbana y rural en distintos sectores de la ciudad.

En el contexto de las directrices establecidas por el alcalde Carlos Fernando Galán, la directora de la UMV, Mónica Rueda, priorizó las localidades con mayor demanda de intervención.

Suba, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos encabezaron la lista de sectores con mayor número de trabajos ejecutados, consolidando un avance sostenido en la red vial distrital para el cierre del año.

Bajo la estrategia “UMV al barrio”, se implementaron soluciones en puntos críticos donde las vías en afirmado representaban una problemática histórica.

Como resultado, se renovaron 72 cuadras en Bosa, Usme y Engativá, con más de 13.000 metros cuadrados intervenidos mediante técnicas de asfalto reciclado o fresado estabilizado y la aplicación de mezclas con grano de caucho. Esta iniciativa impulsó la economía circular y extendió la vida útil de las vías.

La intervención también llegó a la ruralidad, donde la entidad mejoró 37.838 metros cuadrados de vías en corredores estratégicos como Bogotá–Choachí, Pasquilla, Chorrillos y Mochuelo.

Estas acciones fortalecieron la conexión entre áreas urbanas y rurales, beneficiando el transporte escolar, el acceso a productos agrícolas y los desplazamientos habituales de la población local, afirmó la Alcaldía en su balance.

El mejoramiento de los espacios para la movilidad sostenible se reflejó en la intervención de 37.663 metros cuadrados de andenes y ciclorrutas a lo largo de la ciudad.

Destacaron trabajos en los andenes de Ciudad Salitre, San Luis y Mazurén, además de mejoras en ciclorrutas como la avenida Boyacá, La Castellana y la avenida Ciudad de Cali.

La UMV reafirmó su compromiso con la seguridad y la accesibilidad mediante la consolidación de entornos adaptados para peatones y ciclistas.

Estas acciones, según la entidad, contribuyen al desarrollo de una movilidad urbana sostenible y eficiente, en línea con los objetivos de la administración distrital.

Así se pueden reportar los huecos en las vías de Bogotá para que sean tapados

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) ofrece varias alternativas para que los ciudadanos reporten huecos en las vías de Bogotá y faciliten su reparación.

Para realizar el reporte, es fundamental identificar con precisión la ubicación del hueco. Estos son los principales canales disponibles:

Portal Bogotá

  1. Ingresae a Portal Bogotá.
  2. Hacer clic en la sección Yo Participo.
  3. Seleccionar el módulo Reporta.
  4. Elegir la opción Huecos.
  5. Diligenciar los datos de contacto y la información del reporte.
  6. Hacer clic en enviar.

Gobierno Abierto de Bogotá

  1. Ingresar a la aplicación Gobierno Abierto o a gobiernoabiertobogota.gov.co.
  2. Seleccionar la opción Reporta un hueco o alcantarilla.
  3. Completar el proceso siguiendo las instrucciones de la plataforma.

Canales de la Unidad de Mantenimiento Vial

  • Correo electrónico: atencionalciudadano@umv.gov.co
  • Sitio web: www.umv.gov.co, opción Atención y Servicio a la Ciudadanía
  • Línea 195 o teléfono 377 95 55, extensión 1002
  • Redes sociales:
    • Twitter: @UMVbogota
    • Instagram: @umv.bogota
    • Facebook: Unidad de Mantenimiento Vial

Al presentar el reporte, es importante brindar la dirección exacta de la vía afectada y adjuntar fotos o videos que evidencien el estado del hueco.

