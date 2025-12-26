Colombia

Aeronáutica Civil exige a aerolíneas mantener tarifas justas en vuelos nacionales en la temporada de fin de año

La autoridad aeronáutica anunció que realizará un monitoreo constante de los precios de los tiquetes aéreos y recordó a las empresas su obligación de respetar los topes establecidos durante el periodo de mayor movilidad

La Aeronáutica Civil vigilará los precios de los tiquetes en aerolíneas durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. - crédito Aeronáutica Civil

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil instó a las aerolíneas comerciales que operan en el país a mantener tarifas justas y a respetar los techos tarifarios durante la temporada de Navidad y Año Nuevo.

Esta solicitud, emitida bajo directrices de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, busca evitar incrementos injustificados en el precio de los tiquetes aéreos nacionales y proteger los derechos de los pasajeros en un periodo de alta demanda.

Medidas para garantizar la accesibilidad de los pasajeros

La Aeronáutica Civil informó, a través de un comunicado oficial, que la prioridad durante esta época es asegurar la accesibilidad y la protección de los viajeros dentro del país. La autoridad aeronáutica resaltó: “Instamos a las empresas de transporte aéreo a conservar y respetar estrictamente los techos tarifarios establecidos, absteniéndose de aplicar incrementos injustificados en los precios de los tiquetes aéreos”. El organismo subrayó que los pasajeros deben ser el eje central de todas las decisiones operacionales y comerciales.

De acuerdo con la entidad, el monitoreo de las tarifas será permanente durante la temporada decembrina, con el objetivo de que las celebraciones sean una oportunidad de reencuentro familiar y no de dificultades económicas. La Aeronáutica Civil agradeció la colaboración del sector aéreo con este compromiso compartido, por el bienestar de todos y todas.

Las autoridades reforzaron los controles en aeropuertos para proteger a los pasajeros en los días de mayor demanda. - crédito Aeronáutica Civil

Contexto de alta movilidad y restricciones tarifarias

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, enfatizó públicamente la obligación de las empresas de aviación comercial de respetar los límites en los precios de los pasajes durante la temporada. Según la información oficial, el Ministerio dispuso de medidas especiales en el marco del Plan Éxodo y Retorno de Navidad, dirigidas a mitigar cualquier alza injustificada en los precios y a mantener condiciones de equidad para los usuarios de vuelos nacionales e internacionales.

El comunicado señala que “las empresas de aviación comercial en Colombia deberán respetar límites en los precios de sus pasajes durante la temporada decembrina”, una directriz que apunta a proteger los derechos de los pasajeros y garantizar condiciones justas en una de las temporadas de mayor movilidad del año.

El Ministerio de Transporte también intensificó la inspección en terminales y carreteras del país. - Crédito Colprensa

Proyecciones de movilidad y acciones de control

Entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, las autoridades proyectan la movilización de más de 3,2 millones de pasajeros por las terminales aéreas del país. Paralelamente, se prevé que millones de vehículos circulen por las carreteras nacionales durante los días de mayor flujo, según cifras oficiales.

La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte mantienen un seguimiento permanente a las dinámicas del mercado aéreo para prevenir prácticas que perjudiquen a los pasajeros, evitar abusos tarifarios y garantizar transparencia en la prestación del servicio durante esta etapa. El Gobierno nacional también reforzó las acciones de inspección, vigilancia y control sobre todos los actores del sistema de transporte, tanto aéreo como terrestre.

Supervisión en terminales y carreteras

La Superintendencia de Transporte informó sobre visitas de inspección a empresas del sector, tras reportes de posibles irregularidades en la prestación del servicio. El organismo reiteró que los vehículos que no cumplan con las condiciones técnicas habilitantes no podrán circular.

En el ámbito terrestre, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió sobre el alto flujo vehicular esperado en los corredores de ingreso y salida entre Bogotá y el departamento. “Tan solo hoy se calcula que puedan salir de Bogotá y Cundinamarca 580.000 vehículos y, de aquí al fin de semana, tendremos aproximadamente 3 millones 300.000 pasos por peaje, lo que significa que vamos a tener una gran congestión”.

Asimismo, informó que en relación a la seguridad de la ciudadanía, “más de 450 unidades de policía de la especialidad de Tránsito y Transporte apoyan esta tarea; 35 agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca y, también, todos los efectivos de la DECUN, Departamento de Cundinamarca; de la DESAB, Departamento de la Sabana, y la Mesoa Metropolitana de Soacha, acompañando esta tarea de cubrimiento de las vías de ingreso y salida del departamento”, afirmó Rey, según Blu Radio.

Se proyecta la movilización de más de 3,2 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales hasta inicios de enero. - crédito Reuters

Llamado a la responsabilidad y prevención

El Ministerio de Transporte reiteró el mensaje de cero tolerancia frente a conductas que pongan en riesgo la vida de los usuarios y pidió planificar los viajes con anticipación para evitar complicaciones derivadas de la congestión o alzas en los precios.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que todas estas acciones buscan proteger a los usuarios, garantizar una movilidad segura y evitar impactos económicos adicionales para los viajeros durante la temporada decembrina.

