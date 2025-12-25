Petro fue criticado en redes sociales por imprecisiones sobre San Francisco de Asís en su discurso de Navidad: el presidente reconoció error

Petro cometió imprecisiones en su discurso al nombrar a la San Francisco de Asís - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, compartió un almuerzo navideño con habitantes y exhabitantes de calle el 24 de diciembre de 2025 en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Durante el evento, ministros y ministras sirvieron la comida a personas en situación de vulnerabilidad, así como a miembros de la comunidad Lgbtiq+ y comunidades indígenas.

Vestido con una chaqueta negra con flores, obsequio de quienes viven en la calle, Petro asistió al encuentro acompañado de sus hijas Andrea, Antonella y de su madre, Clara Nubia Urrego. En su intervención, Petro deseó que “nunca nos dejemos ganar de la codicia, el corazón será ganado por la vida y por el amor, y todos nosotros necesitamos vida y amor, no oscuridad ni miedo”. Tras concluir sus palabras, compartió la mesa con los invitados y degustó una bandeja paisa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Cientos de personas en situación de vulnerabilidad participaron del almuerzo “Navidad con Esperanza” junto al presidente Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El primer mandatario señaló que: “El ser humano vence siempre las dificultades. En latín se dice, ad astra, ad asperus, entre las estrellas, a pesar de las dificultades. Así que vamos a las estrellas... para poder ser cada día mejores y no dejarnos esclavizar, porque los seres humanos somos libres. Hombres libres, mujeres libres”.

A propósito, expresó que “San Francisco de Asís dijo que ‘los últimos serán los primeros’, eso ha sido este Gobierno o intento que sea” y añadió que quienes suelen ser considerados marginados por la sociedad ocupan el primer lugar en sus prioridades.

Sus palabras sobre el santo católico fueron duramente criticadas en redes sociales, puesto que varios usuarios destacaron que sus afirmaciones estaban plagadas de imprecisiones, puesto que la frase “Los últimos serán los primeros”, no es de Asís sino que es un versículo de la Biblia.

Internautas criticaron a Petro por su discurso en el banquete de Navidad de Petro con habitantes de calle en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño - crédito @dmarcordoba/X

“Varias precisiones para Petro sobre San Francisco de Asís. - La frase “Los últimos serán los primeros” Es una enseñanza de Jesucristo, recogida en los Evangelios. Mateo 20:16”, escribió un usuario en su cuenta de X.

Y agregó: “¿Francisco de Asís era un “sabio que hablaba latín”? No es verdad, Francisco de Asís no fue un intelectual ni un sabio académico. No dominaba el latín como lengua culta; hablaba sobre todo italiano vulgar”.

Petro le salió al paso a las críticas

Frente a los cuestionamientos, el jefe de Estado usó la misma plataforma digital para referirse a la figura de San Francisco de Asís y su sabiduría. Según Petro, los aportes del santo fueron esenciales en el desarrollo del conocimiento durante la Edad Media.

En efecto, valoró las enseñanzas del diácono italiano sobre el equilibrio que debería tener el ser humano con el entorno que lo rodea y el uso de la razón.

Petro respondió a las críticas por su discurso en el banquete de Navidad de Petro con habitantes de calle en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño - crédito @petrogustavo/X

“Este señor dice que es abogado de derecha. Le pregunto de verdad, San Francisco de Assisi no era un sabio? En plena edad media baja, no era sabio el que hablaba del hermano Sol, hermana Luna y hermano Lobo? No era sabio el que entendió el equilibrio que tenía que tener el ser humano con la naturaleza y con el universo? ¿En medio de la barbarie y la oscuridad de la razón?(sic)”, cuestionó el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Incluso, Petro reconoció su error sobre la frase que atribuyó a Asis. Sin embargo, destacó que el diácono logró comprender las enseñanzas de Jesús y transmitirlas a los devotos.

“San Francisco solo seguía enseñanzas de Jesús es cierto, Pero ha que las entendió, no como ciertos cristianos que van a misa y odian a los pobres. Los aporofóbicos no son cristianos, así crean, porque nunca entendieron a Jesús ni su mensaje, del Jesús pobre y de los frailes pobres e inteligentes que enseñan la opción preferencial por los pobres, uno de los ejes centrales del mensaje de Jesús, sólo porque les queda difícil entrar al cielo por el ojo de una aguja”, expuso.