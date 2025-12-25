Militares secuestrados por disidencias de “Iván Mordisco” enviaron saludos de Navidad como prueba de supervivencia: “Al Estado que se acuerde de nosotros”

Los uniformados secuestrados están en poder de las disidencias al mando de Iván Mordisco - crédito Colprensa / Ejército Nacional

Siete miembros de la fuerza pública de Colombia, secuestrados por las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, enviaron pruebas de supervivencia en forma de videos y mensajes de voz en vísperas de la Navidad.

“Mi nombre es Jeison Javier García Rodríguez. Quiero darle una feliz Navidad a mi familia. Quiero decirle al Estado que por favor se acuerde de nosotros, ya que nos ha prometido tantas cosas y no nos ha cumplido”, expresó uno de los cautivos, en un mensaje dirigido a sus allegados y al Gobierno nacional.

Estas grabaciones, publicadas en las redes sociales del medio regional Primera Edición, dejaron ver el estado en el que se encuentran varios soldados del Ejército nacional, al igual que algunos miembros de la Policía Nacional secuestrados en los departamentos de Cauca y Nariño.

Desde su lugar de retención, los secuestrados dirigieron palabras de cariño a sus familiares, buscando levantar el ánimo y transmitir noticias sobre su estado. “Quiero decirle a mi mamá que la amo mucho, a mi hija también que la amo de todo corazón, a mi esposa quiero mandarle un saludito, a mi abuela, a mis dos hermanos y a toda mi familia”, dijo García Rodríguez.

El soldado Jaison Javier García Rodríguez, en cautiverio, envía un conmovedor saludo navideño a su familia. Además, hace un llamado urgente al Estado colombiano para que se pronuncie y actúe en favor de su liberación, tras cuatro meses secuestrado - crédito Primera Edición/Facebook

Jamerson Adrián Guachetá Guachetá también compartió su inquietud por el bienestar de sus seres queridos. “El día de hoy le quiero enviar un saludo a mi familia, que les deseo una feliz Navidad. Un saludo para mi mamá, mi papá y para mis hermanas y a toda mi familia. Decirles que estoy bien, con vida y salud. Acá el trato ha sido muy bueno”, señaló el uniformado.

Por su parte, el soldado profesional Brayan Stiven Ruiz Toro destacó la importancia del apoyo familiar, después de que sus secuestradores le mostraran mensajes grabados por sus allegados.

“A mi familia quiero desearles unas felices Navidad, que los amo mucho, que los quiero, que los aprecio. El video que ustedes me enviaron lo recibí y la verdad me reconforta el corazón, me da felicidad y me da fuerza para continuar”, expresó Ruiz.

Carlos Ricardo Martínez, patrullero de la Dirección Nacional de Protección de la Policía Nacional, también apareció en las imágenes y envió un mensaje de tranquilidad a sus seres queridos.

El patrullero de la Policía Nacional, Carlos Ricardo Martínez, retenido por el Estado Mayor Central de las FARC-EP, aparece en un video de prueba de supervivencia -crédito Primera Edición/Facebook

“Hoy, siendo 24 de diciembre del 2025, me permito enviarle un saludo a mi familia, decirles a todos que yo estoy muy bien. Se sabe que es una situación dura, que he pasado buen rato acá, pero en el tiempo que he estado me han tratado muy bien. Hago el llamado a que estén calmados, no se desesperen, todo se va a dar con el favor de Dios, sigamos orando”, señaló.

Asimismo, el auxiliar de Policía José Larrahondo agradeció el respaldo recibido por parte de sus familias tras varios meses de cautiverio. “Quiero decirle a mi familia que yo también los quiero mucho. También quiero desearles una feliz Navidad, que los amo mucho y que los llevo aquí en el corazón”, indicó.

En sus mensajes, los secuestrados formularon peticiones directas y reproches tanto al presidente Gustavo Petro como al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. García Rodríguez, tras cuatro meses de encierro, insistió: “Quiero decirle al Estado colombiano que por favor se acuerde de nosotros, ya que nos ha prometido tantas cosas y no nos ha cumplido. Llevamos cuatro meses de estar acá y no se ha pronunciado por ningún lado”.

Guachetá Guachetá, con cinco meses de retención, señaló: “No se ha visto ningún interés por ayudarnos a mí y a mis compañeros. Le quiero decir que al menos se pongan la mano en el corazón y piensen también en sus soldados, porque nosotros si hacemos una labor es por Colombia. No hemos visto ningún interés por nosotros. Nos hemos sentido solos. Solo nuestra familia nos ha estado enviando videos, mensajes de ellos y por parte del Gobierno no hemos visto ningún resultado para nuestra pronta liberación”.

Condiciones del cautiverio según los secuestrados

El soldado Brayan Steven Ruiz Toro envía un emotivo saludo de Navidad a su familia y un contundente mensaje al Estado, pidiendo que reconsideren su situación tras cuatro meses de retención - crédito Primera Edición/Facebook

En medio de los mensajes difundidos por el medio Primera Edición, los uniformados describieron el trato y su situación diaria, tras cumplir más de 90 días en manos del Estado Mayor Central.

“Nos han respetado el derecho internacional humanitario en todo momento. Nos han tratado muy bien. La alimentación, muy bien, excelente. Tres veces al día”. Guachetá Guachetá coincidió: “Decirles que estoy bien, con vida y salud. Acá el trato ha sido muy bueno”, comentó el soldado profesional Jeison García Rodríguez.

El uniformado Brayan Ruiz Toro, en cambio, expuso matices respecto al cumplimiento de los derechos, aunque aseguró que no les han sido privados de su alimentación.

“¿Cómo ha sido el trato acá? Pues, hasta el momento, la verdad, pues nos han respetado. Los derechos internacionales prácticamente nos han respetado. La comida, prácticamente las tres comidas al día. Y gracias a Dios, de salud, todo bien”, indicó.

El soldado secuestrado identificado como José Larrahondo, recibe una sorpresa navideña de sus captores: un plato de comida y un video con mensajes de toda su familia. Visiblemente conmovido, el militar agradece el trato recibido y envía un mensaje a sus seres queridos - crédito Primera Edición/Facebook

En sus relatos, los uniformados aportaron información sobre los lugares y fechas de sus capturas. García Rodríguez fue privado de la libertad durante combates en Nariño. Guachetá Guachetá relató que fue secuestrado en la zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, el 24 de julio al viajar en un vehículo de servicio público.

Martínez especificó su retención el 31 de octubre en la vía nacional que conduce de La Plata a Popayán. Otros, como Ruiz Toro y Larrahondo, mencionaron situaciones vinculadas a enfrentamientos en el suroccidente del país.

En todos los casos, los secuestrados llevan entre dos y cinco meses de encierro y forman parte de un grupo de siete miembros de la Fuerza Pública detenidos en distintos operativos de las disidencias, en zonas donde la confrontación y la inseguridad persisten.

Entretanto, las operaciones de la fuerza pública permanecen en curso en Cauca y Nariño, con el objetivo de ejercer presión sobre las disidencias y lograr la liberación de los cautivos, mientras el Gobierno reitera públicamente su rechazo por estos hechos.

En un emotivo video, un soldado colombiano en cautiverio recibe una sorpresa navideña. Mientras escucha un conmovedor mensaje de su familia, envía un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa para que no los olviden - crédito Primera Edición/Facebook