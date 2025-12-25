“Me los arrebataron”: madre colombiana denuncia adopción ilegal que llevó a sus hijos hasta Jordania

Una madre comparte el doloroso testimonio de su batalla contra una funcionaria que amenazó con dar a sus hijos en adopción - crédito @vospodesoficial/X

La historia de Yaneth Pardo es la de una madre colombiana que, tras años de lucha, espera reencontrarse con cuatro de sus hijos, víctimas de una adopción ilegal que los llevó hasta Jordania. Su relato, marcado por la fuerza y el dolor, se conoció durante el reconocido pódcast Vos Podés, conducido por la periodista Tatiana Franko.

Yaneth describe cómo sus hijos, menores de edad, fueron arrancados de su lado y enviados a un país lejano, sumidos en una cultura y un idioma desconocidos, privados de su familia y de sus raíces.

A través de su testimonio, la mujer relató una vida llena de adversidades: desde una infancia marcada por el abandono y el maltrato, hasta una adultez atravesada por la pobreza, la discriminación y la batalla constante con instituciones que, lejos de protegerla, terminaron por arrebatarle lo más valioso.

Yaneth Pardo relató en el pódcast 'Vos Podés' la historia de la separación de cuatro de sus hijos, quienes hoy viven en Jordania tras un proceso de adopción que ella califica como ilegal - crédito Vos Podés/YouTube - Google Maps

La madre nunca dejó de buscar a sus hijos, pues contó que recorrió oficinas, en donde solicitó ayuda a autoridades, al enfrentarse la indiferencia y la burocracia, mientras su familia se desmoronaba y otro de sus hijos luchaba —y finalmente sucumbía— ante una enfermedad devastadora.

Hoy, Yaneth insiste en que sus hijos deben regresar a Colombia, donde sí tienen una familia biológica y un futuro posible. Su voz no solo reclama justicia, sino que representa a muchas otras madres latinoamericanas que, como ella, pelean por la restitución de sus hijos y la reconstrucción de sus vidas.

La mujer recordó una infancia marcada por el abandono y la violencia. Desde muy pequeña enfrentó el rechazo de su madre: “Mi mamá me regaló a la edad de cuatro años. Ella me iba a regalar para un país, Estados Unidos”. La intervención de sus abuelos paternos evitó ese destino, aunque la vida con ellos tampoco ofreció protección; en ese hogar, el maltrato y la falta de afecto definieron su día a día.

Yaneth explicó que sus hijos contaban con vivienda, alimentación y educación al momento de la intervención institucional que derivó en la pérdida de la custodia, reveló a Tatiana Franko - crédito Vos Podes/YouTube

A los 12 años decidió irse: “Yo me fui de la casa de ver tanto sufrimiento”. Desde entonces pasó por distintos trabajos domésticos y cambios constantes de lugar. Cada etapa implicó nuevas formas de abuso y soledad: “Venía de maltrato, en maltrato, sin familia, sin apoyo”.

El regreso junto a su madre en Bogotá no cambió su situación, pues Yaneth describió una relación distante y sin cuidado y tampoco encontró respaldo en su padre. “No había amor de padres hacia mí”, afirmó. Solo una madrastra le brindó orientación y ayuda para conseguir empleo, lo que le permitió seguir adelante.

Esa historia influyó de forma directa en su maternidad, pues Yaneth explicó que su mayor propósito consistió en proteger a sus hijos de la violencia que ella conoció; sin embargo, las relaciones de pareja reprodujeron escenarios difíciles.

Según su testimonio, los niños fueron enviados fuera del país siendo menores de edad, alejados de su familia biológica, de su idioma y de sus raíces culturales - crédito @vospodesoficial/Instagram

“Yo no tenía el apoyo de nadie”, recordó sobre el padre de sus primeros hijos. Con el tiempo, quedó sola al frente de nueve menores y asumió trabajos informales para sostenerlos, “yo salía a reciclar y ellos se quedaban en su casa”.

La intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) marcó un quiebre definitivo, puesto que Yaneth aseguró que cumplía con las necesidades básicas de sus hijos. “Nunca se acostaron sin comida, siempre estudiaron”, dijo. Aun así, enfrentó procesos que derivaron en la pérdida de la custodia.

La situación se agravó cuando uno de sus hijos enfermó de cáncer, ella relató su súplica ante las autoridades. “Tengo mi hijo con cáncer, ayúdeme”, recordó. La respuesta fue negativa, pero el joven falleció tiempo después, lo que dejó un dolor y una promesa pendiente.

Icbf le “arruinó” la vida a una mujer que perdió a sus hijos - crédito Contraloría

Mientras enfrentaba ese duelo, Yaneth supo que sus hijos salieron del país. “En el 2018 enterraba a uno y a los otros se los llevaban”, afirmó. Más tarde conoció que vivían fuera de Colombia, lo que incrementó su angustia y su sensación de injusticia, hasta que descubrió que ellos se encuentran en Jordania, en Oriente Medio, a 11.800 km de casa.

Yaneth compartió su anhelo de volver a reunirse con sus hijos y explicó que, desde su separación, acude a distintas autoridades con la intención de lograr su regreso. Con la voz quebrada, contó que mantiene la esperanza de recuperarlos y abrazarlos de nuevo, tras una separación que, según su testimonio, ocurrió de manera injusta: “Quiero que estudien aquí y escojan su futuro”.