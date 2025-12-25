Colombia

Lluvias intensas e inundaciones alteraron la celebración de Navidad en varios municipios de Valle del Cauca

Un evento de precipitaciones generó el desborde del río Tuluá y múltiples afectaciones en barrios urbanos y rurales, obligando a las autoridades a desplegar operativos de atención y vigilancia, mientras la comunidad se mantiene en alerta

Guardar
Las intensas lluvias en el Valle del Cauca provocaron inundaciones la noche del 24 de diciembre, alterando las celebraciones de Navidad para cientos de familias, en especial en Tuluá - crédito @mebdeo/TikTok

Una Nochebuena marcada por la emergencia y la incertidumbre sacudió a los habitantes del Valle del Cauca tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones en varios municipios y alteraron la celebración navideña.

El desbordamiento del río Tuluá, la noche del 24 de diciembre, obligó a la activación de los organismos de socorro y a la movilización de equipos de gestión del riesgo en localidades como Tuluá y San Pedro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fenómeno no solo arrasó con viviendas y calles de barrios residenciales, sino que mantuvo en vilo a la población, mientras las precipitaciones persistían e impedían que el nivel de los afluentes descendiera.

La gravedad de la situación persistió durante la madrugada del 25 de diciembre. Las lluvias no cesaron en Tuluá y las comunidades situadas en las proximidades del río permanecen alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones.

El desbordamiento del río Tuluá
El desbordamiento del río Tuluá obligó a la activación de organismos de socorro y la movilización de equipos de gestión del riesgo en Tuluá y San Pedro - crédito @mebdeo/TikTok

Según informó el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, en declaraciones recogidas por El País, “el nivel del río efectivamente ya ha descendido, pero todavía no se pueden descartar riesgos en las regiones aledañas”. Hincapié agregó que, aunque hasta ese momento no se habían registrado víctimas humanas, los monitoreos continuos y la articulación entre las diferentes entidades siguen siendo prioritarios, dado el compromiso de responder con rapidez ante nuevas contingencias.

El episodio más crítico se desencadenó cuando la creciente súbita del río Tuluá provocó su desbordamiento a la altura del barrio Tomás Uribe en la noche del miércoles. Las aguas inundaron sectores residenciales como La Inmaculada, Brisas del Río y La Playita, generando daños materiales y la evacuación preventiva de varios hogares.

Además, la fuerza del afluente impactó directamente sobre la sede del Cuerpo de Bomberos de Tuluá, donde, según indicó el teniente Rubén Darío Lozano, “la edificación de bomberos quedó inundada y logramos sacar las máquinas a las calles. Tenemos una situación grave: el agua subió metro y medio, pero nos preocupa que el río no baja su nivel. Estamos evaluando un plan de contingencia, porque no podemos hacer nada hasta que descienda el caudal”, dijo en declaraciones publicadas por La FM.

Sectores residenciales como La Inmaculada,
Sectores residenciales como La Inmaculada, Brisas del Río y La Playita sufrieron daños materiales y evacuaciones preventivas por la creciente del río Tuluá - crédito @mebdeo/X

Lozano aclaró que la emergencia se produjo por “una creciente súbita con palizada generada por una lluvia intensa y sin alertas previas”.

Esta situación obligó a los equipos de bomberos a reorganizar la maquinaria y los vehículos para responder al llamado ciudadano. Hincapié también detalló que “el agua se desplazó por varias calles hacia otros barrios como Trinidad, La Graciela y 7 de Agosto”, extendiendo el efecto devastador hacia zonas bajas y aumentando los retos logísticos para los servicios de emergencia.

Frente a este panorama, las autoridades mantuvieron el monitoreo constante de los afluentes y exhortaron a la comunidad a mantener la prudencia hasta que los niveles de agua descendieran completamente.

En paralelo, el municipio de San Pedro experimentó situaciones similares la noche del 24 de diciembre. El incremento abrupto del caudal de la quebrada La Arrieta generó inundaciones en distintos barrios y sectores rurales, provocando daños en viviendas y espacios públicos.

Las lluvias persistentes mantuvieron en
Las lluvias persistentes mantuvieron en alerta a comunidades cercanas a los afluentes del Valle del Cauca ante el riesgo de nuevas inundaciones - crédito @mebdeo/X

Las autoridades departamentales reiteraron el llamado a la prevención y la vigilancia ciudadana, recordando a los residentes la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y notificar cualquier situación de riesgo.

Mientras avanza la atención a la emergencia y se despliegan los dispositivos de ayuda, el clima de preocupación prevalece entre quienes sufrieron directa o indirectamente los efectos de la crecida.

De acuerdo con Hincapié, agentes como la Defensa Civil, la Cruz Roja y la empresa Centro Aguas —encargada del sistema de alcantarillado— participan activamente en las labores de articulación y respuesta para minimizar los impactos y restablecer paulatinamente la normalidad entre los afectados.

Temas Relacionados

Inundaciones en el Valle del CaucaTuluáSan PedroDefensa CivilCruz RojaGestión del riesgoCentro AguasColombia-noticias

Más Noticias

Ejército y Policía rescatan a conductor secuestrado por presuntos integrantes del Clan del Golfo en Valdivia, Antioquia

La rápida intervención de las autoridades permitió frustrar la extorsión, capturar a los responsables y garantizar la seguridad del transportador

Ejército y Policía rescatan a

Jessica Cediel y su hermana Meli, le habrían respondido a Tuti Vargas: “Hay gente tan vacía, que da lástima”

La presentadora no se quedó callada ante la ola de comentarios que recibió en sus redes sociales y el video de la creadora de contenido lanzando un fuerte dardo por la manera de reaccionar de la modelo al deceso de su papá

Jessica Cediel y su hermana

Emergencia económica decretada por Petro dividió el Senado y la Cámara: así fue el ‘encontronazo’ de los presidentes del Congreso

La medida adoptada por el Ejecutivo, tras la negativa de la reforma tributaria, ha dividido a los líderes del Legislativo, que expresan opiniones enfrentadas sobre la legitimidad y las consecuencias de los instrumentos excepcionales utilizados por Gustavo Petro

Emergencia económica decretada por Petro

Accidente de estudiantes del Liceo Antioqueño: bus iba con el 97% de su capacidad, sin cinturones y con fallas graves de seguridad

La Superintendencia de Transporte estableció que el vehículo transportaba 39 pasajeros, carecía de elementos básicos de protección y presentaba deficiencias en su revisión técnico-mecánica al momento del siniestro ocurrido en Remedios

Accidente de estudiantes del Liceo

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Tras un semestre complicado y poca participación, Asprilla podría cambiar de club para asegurar su lugar en la Selección para el Mundial de fútbol 2026

Futuro incierto de Yaser Asprilla:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel y su hermana

Jessica Cediel y su hermana Meli, le habrían respondido a Tuti Vargas: “Hay gente tan vacía, que da lástima”

Estos fueron los mensajes de Navidad que compartieron los famosos en Colombia: agradecimientos y reconciliaciones

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ranking de Prime Video en Colombia: estas son las películas más vistas del momento

Tuti Vargas criticó publicación de Jessica Cediel en el velorio de su papá: “Nunca se me pasaría por la cabeza”

Deportes

Futuro incierto de Yaser Asprilla:

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios

Junior de Barranquilla presentó los abonos y sedes para la Liga BetPlay y Copa Libertadores 2026: precios están por las nubes