Karina García reveló qué pasó con la sorpresa que le organizó Westcol en ‘El Barrio Antioquia’ en Medellín

La modelo compartió en redes cómo la masiva asistencia de fans detuvo la bienvenida ideal, en la que la esperaban sorpresas, gastronomía típica y música de su artista vallenato favorito

La paisa aseguró que tuvieron problemas debido a la cantidad de gente en el evento - crédito @letengoelchisme/IG

La relación entre Karina García y Westcol ha suscitado un notable interés entre la audiencia digital, especialmente desde la participación de la creadora de contenido en ‘La casa de los famosos Colombia’.

Su cercanía con figuras reconocidas del entretenimiento antioqueño ha generado rumores y expectativas alrededor de los eventos que protagonizan, sobre todo tras la reciente aparición conjunta de ambos en el Barrio Antioquia de Medellín, en el marco de un homenaje planeado.

La propia Karina García, en diálogo abierto con sus seguidores, ofreció detalles inéditos de los motivos que impidieron la realización de la esperada celebración organizada por Westcol.

Karina García regresa a Colombia
Karina García regresa a Colombia y es recibida como una reina por sus fans - crédito @karinagarciaoficiall/IG

La expectativa en torno al evento creció debido a la promesa de una sorpresa especial para la modelo. “Quiero contarles que les debo un chismecito y es del día que estuve en el barrio Antioquia. Imagínense que, qué pasó con la bienvenida que Westcol me tenía preparada”, relató Karina García a sus seguidores en redes sociales.

La creadora de contenido detalló que la organización estaba orientada a una experiencia personal, con música y gastronomía local. “Eso fue superchistoso, porque él me dijo: ‘Bueno, vamos allá un ratico y después nos vamos para la casa porque te tengo muchas sorpresas’”, expresó Karina García a través de sus redes sociales.

De acuerdo con su relato, la cita había sido diseñada en torno a los gustos de la modelo, quien resaltó uno de los elementos más emotivos del homenaje: “Bebés, me tenía uno de los artistas vallenatos que más me gusta, que era Ever Vargas. Me tenía asado, me tenía natilla, me tenía buñuelos, me tenía todo un show completo”.

Este fue el atuendo que
Este fue el atuendo que eligió Karina García para su ingreso a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Pese a la ilusión inicial, la jornada cambió radicalmente ante la masiva congregación de seguidores. “¿Qué pasa? Que cuando fuimos a entrar al barrio, yo no sé si ustedes vieron, eso fue una locura”, confesó la paisa, narrando la dificultad que supuso el ingreso debido al volumen de público presente.

“Eso estaba así (lleno). Eso fue impresionante. No se pudo”, les contó Karina García a sus seguidores, evidenciando el nivel de expectativas y cariño que despierta en el público local.

Ante la imposibilidad de avanzar en la celebración tal como estaba planeada, la creadora de contenido manifestó la frustración de los involucrados, pero también la importancia de la experiencia compartida:

“Intentamos salir y no se pudo. Entonces, pues lastimosamente no se pudo hacer la bienvenida allá, pero igual estuvimos en el barrio”, concluyó Karina García en sus declaraciones a través de plataformas digitales.

Westcol y Karina se les
Westcol y Karina se les ha visto más cercanos en los últimos meses desde el éxito de la paisa en LCDLFC - crédito @westcol / Instagram

Las reacciones por su confesión no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente unos seguidores de la paisa dejaron comentarios como: “Creo que esa relación está cantada, pueden decir que son los mejores amigos, pero ahí hay algo más”; “la incomodidad de Blessd al verla lo decía todo”; “bueno tremendo hasta donde ha llegado Kari, la verdadera ganadora sin llevarse el premio”, entre otros.

Qué dijo Westcol sobre cómo debe ser su próxima pareja

Las afirmaciones del creador de contenido se dieron en una conversación en la que señaló que valora la identidad y busca transmitir ese aspecto a sus hijos, aunque mantiene apertura a otras nacionalidades - crédito TikTok

Refiriéndose a la dinámica de sus relaciones, explicó: “Uno termina con la gente que trabaja, rodeado de uno. Porque es la gente que uno conoce, con la que uno se encuentra”, según relató en el pódcast con la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La identidad y el origen ocupan un papel central en la visión que el creador de contenido tiene de futuro. Westcol manifestó que, llegado el momento de contraer matrimonio, su deseo es hacerlo con una mujer colombiana, ya que busca que sus hijos compartan sus raíces.

No obstante, fue enfático en que esta no es una exigencia excluyente y, en caso de no hallar compatibilidad, no descarta la posibilidad de abrirse a mujeres de otras nacionalidades.

En cuanto a los rasgos personales que prioriza en una pareja, el generador de contenido compartió una preferencia clara: “Me siento más atraído por las mujeres naturales”, declaró durante el diálogo.

