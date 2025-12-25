Incendio destruyó una bodega de ropa y afectó otros negocios en el Mercado de Bazurto en Cartagena

El incendio en el Mercado de Bazurto de Cartagena destruyó una bodega de ropa y dañó cuatro locales comerciales vecinos - crédito @ImpactoNewsCol/X

En la mañana del jueves 25 de diciembre, una emergencia de grandes proporciones alteró la rutina del mercado de Bazurto en Cartagena, donde un incendio arrasó una bodega de ropa y dañó por lo menos cuatro establecimientos comerciales aledaños.

La intervención rápida de más de 15 bomberos, reforzados por tres máquinas especializadas, permitió contener las llamas y evitar su propagación hasta una cercana bodega de químicos, cuyo compromiso habría escalado la gravedad del desastre.

Esta situación agravó el temor entre los comerciantes y visitantes, que aún recordaban el incendio del 21 de octubre, ocurrido a escasa distancia, en el almacén de ropa “El Rey de las Promociones”, en el que dos personas sufrieron por la inhalación de humo.

El incidente del jueves 25 de diciembre se produjo cerca del centro comercial El Hueco, exactamente en la parte posterior del almacén Mega Moda.

Más de quince bomberos y tres máquinas especializadas evitaron que el fuego alcanzara una bodega de químicos en el mercado de Bazurto en Cartagena - crédito Alcaldía de Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reportó que la alerta llegó a las 8:30 a. m. a través de la línea 119, movilizando de inmediato recursos al Pasaje Comercial El Hueco y el pasaje La Colombiana.

El director de la entidad, Johnny David Pérez Sayas, explicó que organizaron “cuatro frentes de trabajo: parte frontal, partes laterales y trasera, y por eso el balance es positivo (...). Hay que decirlo, en la zona hay una bodega de químicos que por fortuna pudimos controlar y confinar, y así evitar una mayor emergencia”.

Según datos preliminares, no hubo personas lesionadas, aunque la destrucción de la bodega de ropa fue total y el suceso generó pánico entre quienes realizaban actividades comerciales en el principal centro de abastecimiento de la ciudad.

El incendio afectó locales sobre la avenida Pedro de Heredia, situación que obligó a la Policía Metropolitana y autoridades de tránsito a cerrar el tramo entre el Centro y la Bomba El Amparo.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos buscar rutas alternas, ya que la congestión en el sector se intensificó por los cierres preventivos. Además, en la respuesta participaron la Policía Nacional, Aguas de Cartagena, la empresa prestadora de energía Afinia, el secretario del Interior, personal de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres y la Defensa Civil, que coordinaron el apoyo logístico y la seguridad.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena mantiene la investigación sobre el origen del incendio y realiza tareas de enfriamiento en la zona - crédito Alcaldía de Cartagena

Según el comunicado oficial del Cuerpo de Bomberos, en el lugar también operaron refuerzos de la Sociedad Portuaria, la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) y unidades del Cuerpo de Bomberos de Turbana, respaldando el abastecimiento de agua y la extinción del fuego.

La primera hipótesis sugiere que una chispa habría iniciado el fuego dentro de la bodega de ropa, pero la investigación oficial sobre las causas permanece en desarrollo, detalló el Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

“En el sitio hicieron presencia y acompañamiento institucional: El secretario del Interior, Bruno Hernández, apoyando las labores del organismo de socorro. El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez, y el comandante Ahizar Fuentes, junto con los tenientes Aníbal Guerrero y Adolfo Canabal, quienes supervisan las labores operativas”, se lee en el comunicado emitido por la Alcaldía de Cartagena.

No se reportaron personas lesionadas por el incendio en el Mercado de Bazurto, pero los daños materiales fueron significativos - crédito captura pantalla/@BLUCaribe/X

Los equipos permanecen en la zona realizando trabajos de enfriamiento y verificación para evitar que se reactive algún punto caliente. Datos correspondientes al mes anterior, divulgados por la entidad, reflejan que en noviembre se atendieron 117 emergencias, de las cuales 81 correspondieron a incendios en viviendas, vehículos, basureros y comercios; además de incidentes por escape de gas natural y presencia de abejas africanizadas.

El incendio más reciente no registró víctimas, aunque las pérdidas materiales afectan directamente a los comerciantes perjudicados. El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reiteró su compromiso con la seguridad de la ciudad y continuará informando de manera oficial el avance de las investigaciones sobre este incidente.