Estos son los comparendos que tiene el conductor que ocasionó accidente en el Tolima al cruzar en contravía un concurrido túnel

Una camioneta circuló en contravía por el túnel de Gualanday, a alta velocidad, durante la operación éxodo de Navidad - crédito redes sociales

El historial de Carlos Humberto Pachón Rojas, empresario de Neiva de 54 años, reveló una secuencia de comportamientos imprudentes al volante, que volvieron a ponerse en evidencia tras un grave incidente en el túnel de Gualanday (Tolima).

Aunque protagonizó una colisión que pudo haber tenido consecuencias fatales, las autoridades de tránsito del Tolima señalaron que Pachón Rojas quedó en libertad porque no hubo víctimas mortales, según informó una fuente oficial a El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Más allá del reciente choque, la trayectoria del conductor muestra una serie de antecedentes administrativos y penales, incluyendo deudas de tránsito y sanciones previas por conducir ebrio.

El martes 23 de diciembre, a las 5:55 a. m., las cámaras del túnel de Gualanday registraron el avance de una camioneta Ford Escape, placas LUX-537, que circulaba en sentido contrario, esquivando vehículos y poniendo en riesgo la vida de conductores durante la operación éxodo de Navidad.

Carlos Humberto Pachón Rojas, el conductor que provocó un accidente al cruzar en contravía una vía en el Tolima, acumula infracciones de tránsito y reincide en el manejo peligroso en las vías del Tolima - crédito captura pantalla/Redes sociales

El trayecto en contravía, realizado a una velocidad superior a 70 kilómetros por hora, terminó abruptamente cuando la camioneta embistió a un motociclista en la salida del viaducto.

Pachón Rojas, que al momento del siniestro se negó a realizar la prueba de alcoholemia, posee un extenso historial de infracciones. De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de El Guamo (Tolima), el empresario acumula una deuda cercana a $45.214.000, monto que resulta de los intereses sobre una multa impuesta en abril de 2015 por conducir bajo el efecto del alcohol, cuando manejaba una camioneta registrada con placas DAT-195 en la vía Castilla-Girardot.

En esa oportunidad, la sanción inicial ascendió a 15.464.000 pesos y se acompañó con la suspensión de su licencia de conducción.

Además de las sanciones económicas, el expediente de Pachón Rojas incorpora anotaciones penales. Según declaraciones de una autoridad consultada por El Tiempo, “el conductor también figura con un viejo proceso penal en donde hubo condena y que zanjó tras una conciliación y el pago de 16 millones de pesos”. Este dato subraya la reincidencia en conductas que han requerido intervención judicial e indemnizaciones previas.

Las consecuencias administrativas del último incidente se reflejan en tres nuevos comparendos: uno por $1.207.000 por circular en contravía, otro por $322.000 por conducir con la licencia vencida y una sanción adicional de mayor cuantía por manejar en estado de embriaguez.

El empresario de Neiva chocó a un motociclista tras avanzar a más de 70 kilómetros por hora en sentido prohibido por un viaducto y un túnel en Gualanday, Tolima - crédito captura pantalla/Redes sociales

En total, la situación no solo agrava la deuda acumulada sino que plantea incógnitas sobre la persistencia de Pachón Rojas al frente de vehículos, especialmente considerando que su registro mercantil lo asocia a actividades de comercio al por mayor de productos como calzado, artículos farmacéuticos, electrodomésticos y prendas de vestir, y que formalmente su licencia continúa suspendida.

A pesar de la gravedad de los hechos, la ausencia de víctimas fatales evitó la aplicación de medidas de privación de libertad en esta ocasión, según confirmaron las fuentes oficiales consultadas por el medio citado.

Un siniestro vial en la ruta a Barranquilla termina con la muerte de un maestro

El docente José Morales Altamar perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía Ciénaga-Barranquilla, según informaron las autoridades - crédito redes sociales

José Morales Altamar, docente de 46 años, murió el 23 de diciembre de 2025 en un accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 43 en la vía entre Ciénaga (Magdalena) y Barranquilla (Atlántico). Su esposa y tres hijos sobrevivieron al impacto.

La investigación sobre el siniestro continúa, con las autoridades revisando los elementos para esclarecer los factores y posibles responsabilidades del choque.

El conductor del camión, identificado como José Luis Gil Giraldo y oriundo de Morales, Bolívar, resultó ileso y colaboró en el sitio con los agentes, de acuerdo con reportes del medio local Diario del Norte.

El accidente involucró a un Nissan Versa modelo 2018 de placas ENM583 y un camión de carga modelo 2003, color verde, con placas SKK763, según informó Impacto News.

Los tres menores fueron trasladados a un centro asistencial en Ciénaga para recibir atención médica.

Morales Altamar ejercía como profesor de Tecnología e Informática en la Institución Educativa Juan José Nieto, en el municipio de Baranoa, Atlántico.

Los operativos de auxilio estuvieron a cargo de la Policía de Tránsito y personal de la concesión Ruta Magdalena Sierra Mar, quienes garantizaron el rescate y la regulación vehicular mientras avanzaban los procedimientos judiciales.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento del docente en el lugar del accidente.