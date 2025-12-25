Autoridades activan alerta roja en Dagua, Valle del Cauca, por intensas lluvias: equipos de emergencia refuerzan vigilancia en el municipio

Las precipitaciones constantes desde la madrugada han causado la creciente del río Pepitas, especialmente en la zona de Cisneros - crédito redes sociales/X

Las autoridades declararon alerta roja en el municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, tras las intensas lluvias que se registran desde la madrugada de este jueves. El aumento significativo del caudal en los ríos Pepitas y Dagua, así como en la quebrada El Cogollo, ha generado preocupación por posibles desbordamientos e inundaciones en la región.

Desde primeras horas de la mañana del 25 de diciembre del 2025, en la zona de Cisneros se reportan precipitaciones continuas que han provocado la creciente del río Pepitas. Además, la situación afecta la carretera Cabal Pombo, en el tramo comprendido entre Cisneros y Córdoba, donde se han presentado inconvenientes en la movilidad debido a la acumulación de agua y posibles deslizamientos. La alerta se extiende a sectores aledaños y a la localidad de Dagüa, donde las lluvias persisten con intensidad.

Equipos de gestión del riesgo y organismos de socorro monitorean de manera permanente el comportamiento de los afluentes y las zonas vulnerables, a fin de emitir recomendaciones y garantizar la seguridad de los habitantes. Se recomienda a la población mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y evitar transitar por áreas cercanas a los ríos y quebradas mientras se mantenga la alerta por condiciones climáticas adversas.

Las precipitaciones continúan este 25 de diciembre y las autoridades mantienen la alerta - crédito X

Asimismo, medios locales informaron sobre el desbordamiento del río Tuluá, ocasionado por las intensas lluvias que se han registrado en la región, generando inundaciones en varios sectores del municipio de Tuluá. Las precipitaciones persisten en la zona, lo que mantiene altos los niveles de alerta entre las autoridades locales.

Paralelamente, se registró un deslizamiento de tierra en la vía Loboguerrero – Buenaventura, consecuencia de las fuertes lluvias que han afectado la región en las últimas horas. El incidente ha generado dificultades en la movilidad y riesgo para los conductores que transitan por este importante corredor vial hacia el puerto de Buenaventura.

Los organismos de gestión del riesgo y cuerpos de socorro permanecen atentos y recomiendan a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios por esta vía y acatar las indicaciones oficiales mientras se evalúan las condiciones de seguridad y transitabilidad.

Organismos de gestión del riesgo y cuerpos de socorro permanecen atentos y recomiendan a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios por esta vía - crédito X

Ante el aumento de riesgos por desastres naturales originados por la actual temporada de lluvias en el país, el Ministerio de Ambiente difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para reducir la exposición y prevenir emergencias en zonas vulnerables:

Atender las recomendaciones realizadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y el Sistema Nacional Ambiental.

Evitar caminatas al aire libre, pueden ser peligrosas durante lluvias intensas.

Conducir con precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

No cruzar calles inundadas, la profundidad del agua puede ser mayor de lo que parece.

Mantenerse alejado de ríos, arroyos y cuerpos de agua que podrían desbordarse.

Identificar rutas seguras de evacuación en zonas propensas a inundaciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Reportar a las autoridades locales posibles grietas o inclinaciones de viviendas, puentes y vías.

Asegurar adecuadamente los techos, las tejas y en general los objetos que puedan ser arrastrados por la fuerza de vientos intensos asociados a vendavales.

Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de emergencias por lluvias.

Realizar una adecuada disposición de los residuos sólidos para evitar taponamientos en los alcantarillados y desagües.

Conservar las áreas protegidas ayuda a disminuir los impactos por crecientes y desbordamiento de los ríos y quebradas. Estas áreas proveen agua para consumo en épocas secas y de lluvias.

Implementar acciones de protección y conservación de especies de flora y fauna en posibles zonas afectadas.

El Ministerio de Ambiente reiteró el llamado a la prevención y la solidaridad, e instó a las comunidades a colaborar activamente en la reducción de riesgos durante la temporada invernal.