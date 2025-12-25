Colombia

Autoridades activan alerta roja en Dagua, Valle del Cauca, por intensas lluvias: equipos de emergencia refuerzan vigilancia en el municipio

El monitoreo constante se mantiene debido a la probabilidad de desbordamientos e inundaciones, con énfasis en la protección de los habitantes y la circulación en vías afectadas por acumulación de agua y movimientos de tierra

Guardar
Las precipitaciones constantes desde la madrugada han causado la creciente del río Pepitas, especialmente en la zona de Cisneros - crédito redes sociales/X

Las autoridades declararon alerta roja en el municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, tras las intensas lluvias que se registran desde la madrugada de este jueves. El aumento significativo del caudal en los ríos Pepitas y Dagua, así como en la quebrada El Cogollo, ha generado preocupación por posibles desbordamientos e inundaciones en la región.

Desde primeras horas de la mañana del 25 de diciembre del 2025, en la zona de Cisneros se reportan precipitaciones continuas que han provocado la creciente del río Pepitas. Además, la situación afecta la carretera Cabal Pombo, en el tramo comprendido entre Cisneros y Córdoba, donde se han presentado inconvenientes en la movilidad debido a la acumulación de agua y posibles deslizamientos. La alerta se extiende a sectores aledaños y a la localidad de Dagüa, donde las lluvias persisten con intensidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Equipos de gestión del riesgo y organismos de socorro monitorean de manera permanente el comportamiento de los afluentes y las zonas vulnerables, a fin de emitir recomendaciones y garantizar la seguridad de los habitantes. Se recomienda a la población mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y evitar transitar por áreas cercanas a los ríos y quebradas mientras se mantenga la alerta por condiciones climáticas adversas.

Las precipitaciones continúan este 25 de diciembre y las autoridades mantienen la alerta - crédito X

Asimismo, medios locales informaron sobre el desbordamiento del río Tuluá, ocasionado por las intensas lluvias que se han registrado en la región, generando inundaciones en varios sectores del municipio de Tuluá. Las precipitaciones persisten en la zona, lo que mantiene altos los niveles de alerta entre las autoridades locales.

Paralelamente, se registró un deslizamiento de tierra en la vía Loboguerrero – Buenaventura, consecuencia de las fuertes lluvias que han afectado la región en las últimas horas. El incidente ha generado dificultades en la movilidad y riesgo para los conductores que transitan por este importante corredor vial hacia el puerto de Buenaventura.

Los organismos de gestión del riesgo y cuerpos de socorro permanecen atentos y recomiendan a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios por esta vía y acatar las indicaciones oficiales mientras se evalúan las condiciones de seguridad y transitabilidad.

Organismos de gestión del riesgo y cuerpos de socorro permanecen atentos y recomiendan a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios por esta vía - crédito X

Ante el aumento de riesgos por desastres naturales originados por la actual temporada de lluvias en el país, el Ministerio de Ambiente difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para reducir la exposición y prevenir emergencias en zonas vulnerables:

  • Atender las recomendaciones realizadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y el Sistema Nacional Ambiental.
  • Evitar caminatas al aire libre, pueden ser peligrosas durante lluvias intensas.
  • Conducir con precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.
  • No cruzar calles inundadas, la profundidad del agua puede ser mayor de lo que parece.
  • Mantenerse alejado de ríos, arroyos y cuerpos de agua que podrían desbordarse.
  • Identificar rutas seguras de evacuación en zonas propensas a inundaciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales.
  • Reportar a las autoridades locales posibles grietas o inclinaciones de viviendas, puentes y vías.
  • Asegurar adecuadamente los techos, las tejas y en general los objetos que puedan ser arrastrados por la fuerza de vientos intensos asociados a vendavales.
  • Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de emergencias por lluvias.
  • Realizar una adecuada disposición de los residuos sólidos para evitar taponamientos en los alcantarillados y desagües.
  • Conservar las áreas protegidas ayuda a disminuir los impactos por crecientes y desbordamiento de los ríos y quebradas. Estas áreas proveen agua para consumo en épocas secas y de lluvias.
  • Implementar acciones de protección y conservación de especies de flora y fauna en posibles zonas afectadas.

El Ministerio de Ambiente reiteró el llamado a la prevención y la solidaridad, e instó a las comunidades a colaborar activamente en la reducción de riesgos durante la temporada invernal.

Temas Relacionados

Lluvias intensasDaguaValle del CaucaGestión del riesgoOrganismos de socorroRío PepitasQuebrada El CogolloInundacionesCarretera Cabal PomboColombia-Noticias

Más Noticias

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

El atacante de 28 años disipó las dudas iniciales con goles, asistencias y actuaciones destacadas que lo consolidaron entre las figuras del campeonato alemán

Prensa internacional se rinde a

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Ranking Spotify: las 10 canciones

Ahora puede recargar su tarjeta TuLlave en línea sin filas para acceder a los servicios de TransMilenio: así es la nueva opción

La función permite a los ciudadanos realizar el trámite desde cualquier dispositivo con conexión a internet mediante la plataforma de pagos en línea, sin necesidad de acudir a puntos presenciales autorizados

Ahora puede recargar su tarjeta

Reportan ataques entre las disidencias de las Farc y ELN en Norte de Santander: solo en Navidad dejaron a 250 desplazados

La población afectada solicitó al Gobierno nacional hacer presencia para reforzar la seguridad en la región

Reportan ataques entre las disidencias

Asobares envió duro mensaje al Gobierno nacional por un posible aumento de impuestos a licores tras decreto de emergencia económica

Distintos gremios cuestionaron el sustento del decreto, subrayando la carga que representa para los ciudadanos

Asobares envió duro mensaje al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify: las 10 canciones

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Proyecto Uno recupera su esencia noventera con ‘Back In Da House’: “Queríamos rescatar el sonido original de nosotros”

El emotivo mensaje de Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, al no poder pasar Navidad con la empresaria

Nicolás Arrieta se despachó en críticas contra Yeferson Cossio tras su percance de salud

Alejandro Riaño contó cómo sus hijos le han cambiado la vida: “Ellos son los maestros, nos enseñan todo el día”

Deportes

Prensa internacional se rinde a

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios