Alejandro Riaño contó cómo sus hijos le han cambiado la vida: “Ellos son los maestros, nos enseñan todo el día”

Alejandro Riaño, reconocido por su personaje de Juanpis González incursionando en la comedia como en el mundo empresarial, compartió cómo la paternidad ha supuesto un punto de inflexión en su vida con el nacimiento de sus hijos.

Explicó con espontaneidad que el nacimiento de sus hijos lo transformó, ofreciéndole aprendizajes que van más allá de su rutina diaria y carrera profesional.

Según el comediante, fueron sus hijos quienes le enseñaron aspectos esenciales como la ingenuidad, el afecto genuino y la capacidad de observar el mundo sin prejuicios. Esta percepción la tuvo durante su participación en el pódcast de Maluma, Las cosas como son.

“Porque uno cree que uno les enseña a ellos, pero realmente ellos llegan para... Son los maestros. Para enseñarle a uno realmente las cosas, la ingenuidad, el que no están pensando en dañar al otro”, expresó el comediante al abordar el impacto que ha tenido la llegada de sus hijos.

Resaltó que, al observarlos, recuerda constantemente la pureza y espontaneidad que a menudo se pierden con el paso de los años y las responsabilidades adultas.

No obstante, admitió que la inocencia infantil puede verse influida por el ambiente, y compartió situaciones que muestran los diferentes matices del comportamiento de los niños.

“Cuando uno va a ciertos lugares, que me ha pasado hoy y veo otro tipo de niños, digo: Los niños son malos, marica. O sea, cuando quieren ser malos con otros ahí jugando, es como... Hace poquito estaba en un ambiente donde estaban jugando con un niño que iba pasando por allá. Yo: Hey, hey, hey, hey, hey, te calmas, hijueputa. Obvio, sí, sí. Le va a pegar una patada así al chico. O sea, y unos: Venga, hijueputa. Bueno, si quieren ser malos, son malos, pero cuando hay esa ingenuidad y hay ese amor, marica, son unos maestros y nos enseñan todo el día”, relató con humor, reconociendo los desafíos y enseñanzas que surgen del día a día.

Entre sus reflexiones, Riaño habló de las diferencias entre su hija y su hijo, describiendo cómo desde la infancia pueden notarse los contrastes entre niños y niñas.

“Sí, también se da uno cuenta la diferencia muy sencilla entre hombres y mujeres, porque somos muy neandertales. Uno ahí se da cuenta de lo básico que es el hombre, porque claro, mis hijos tienen la niña 4 años, Mati 6, y viendo la diferencia entre hombres y mujeres, Mati está bailando, haciendo danza, ballet, pinta, está acá y es: No me quiero ir... Me volteo a ver y el otro está... Dándole la jeta. Y yo: ¿Pero por qué no puede ser como su hermana? ¿Por qué no viene? Ahí uno ve la diferencia entre hombres y mujeres en dos segundos, unos están dando en la jeta, la otra están pintando, tranquila, digo...”.

El tono distendido de la conversación permitió que surgieran bromas y reflexiones compartidas sobre la vida adulta y las diferencias de género, con la intervención de Maluma como interlocutor.

“Marica, pero yo te digo una cosa, güevón. Sí, claramente se ve la diferencia entre hombres y mujeres. Uy, parce, pero París es cosa seria, güevón”, comentó el reguetonero, a lo que Riaño respondió con ironía: “¿Pero porque usted ha sido una gonorreíta también?”.

La conversación derivó en referencias personales y en la percepción de que, con el tiempo, la vida trae de vuelta las lecciones y experiencias acumuladas.

Esta conversación entre los dos famosos permitió que sus seguidores opinaran al respecto, con mensajes como: “Quiero un papá tan relajado para mis hijos como ellos dos”; “todos fuimos niños y no es hasta cuando tenemos hijos que nos damos cuenta de que éramos malooooos”, entre otros.