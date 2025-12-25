Colombia

Alejandro Riaño contó cómo sus hijos le han cambiado la vida: “Ellos son los maestros, nos enseñan todo el día”

El comediante explora cómo el asombro constante de la infancia puede transformar la perspectiva adulta sobre las emociones y el aprendizaje genuino

Guardar
El comediante aseguró que cada personalidad le enseña a diario cómo comportarse con ellos - crédito @podcastlascosascomoson/IG

Alejandro Riaño, reconocido por su personaje de Juanpis González incursionando en la comedia como en el mundo empresarial, compartió cómo la paternidad ha supuesto un punto de inflexión en su vida con el nacimiento de sus hijos.

Explicó con espontaneidad que el nacimiento de sus hijos lo transformó, ofreciéndole aprendizajes que van más allá de su rutina diaria y carrera profesional.

Según el comediante, fueron sus hijos quienes le enseñaron aspectos esenciales como la ingenuidad, el afecto genuino y la capacidad de observar el mundo sin prejuicios. Esta percepción la tuvo durante su participación en el pódcast de Maluma, Las cosas como son.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El comediante comparte tiempo con
El comediante comparte tiempo con sus hijos y así lo dejan evidencia en sus redes sociales - crédito @alejandroria/Instagram

“Porque uno cree que uno les enseña a ellos, pero realmente ellos llegan para... Son los maestros. Para enseñarle a uno realmente las cosas, la ingenuidad, el que no están pensando en dañar al otro”, expresó el comediante al abordar el impacto que ha tenido la llegada de sus hijos.

Resaltó que, al observarlos, recuerda constantemente la pureza y espontaneidad que a menudo se pierden con el paso de los años y las responsabilidades adultas.

No obstante, admitió que la inocencia infantil puede verse influida por el ambiente, y compartió situaciones que muestran los diferentes matices del comportamiento de los niños.

“Cuando uno va a ciertos lugares, que me ha pasado hoy y veo otro tipo de niños, digo: Los niños son malos, marica. O sea, cuando quieren ser malos con otros ahí jugando, es como... Hace poquito estaba en un ambiente donde estaban jugando con un niño que iba pasando por allá. Yo: Hey, hey, hey, hey, hey, te calmas, hijueputa. Obvio, sí, sí. Le va a pegar una patada así al chico. O sea, y unos: Venga, hijueputa. Bueno, si quieren ser malos, son malos, pero cuando hay esa ingenuidad y hay ese amor, marica, son unos maestros y nos enseñan todo el día”, relató con humor, reconociendo los desafíos y enseñanzas que surgen del día a día.

El bogotano dijo que sus
El bogotano dijo que sus tres hijos son completamente diferentes y le cambiaron la vida en 180 grados - crédito @marimanotas/IG

Entre sus reflexiones, Riaño habló de las diferencias entre su hija y su hijo, describiendo cómo desde la infancia pueden notarse los contrastes entre niños y niñas.

“Sí, también se da uno cuenta la diferencia muy sencilla entre hombres y mujeres, porque somos muy neandertales. Uno ahí se da cuenta de lo básico que es el hombre, porque claro, mis hijos tienen la niña 4 años, Mati 6, y viendo la diferencia entre hombres y mujeres, Mati está bailando, haciendo danza, ballet, pinta, está acá y es: No me quiero ir... Me volteo a ver y el otro está... Dándole la jeta. Y yo: ¿Pero por qué no puede ser como su hermana? ¿Por qué no viene? Ahí uno ve la diferencia entre hombres y mujeres en dos segundos, unos están dando en la jeta, la otra están pintando, tranquila, digo...”.

El tono distendido de la conversación permitió que surgieran bromas y reflexiones compartidas sobre la vida adulta y las diferencias de género, con la intervención de Maluma como interlocutor.

Maluma confirmó que la crianza
Maluma confirmó que la crianza de París también ha sido compleja - crédito @maluma/Instagram

“Marica, pero yo te digo una cosa, güevón. Sí, claramente se ve la diferencia entre hombres y mujeres. Uy, parce, pero París es cosa seria, güevón”, comentó el reguetonero, a lo que Riaño respondió con ironía: “¿Pero porque usted ha sido una gonorreíta también?”.

La conversación derivó en referencias personales y en la percepción de que, con el tiempo, la vida trae de vuelta las lecciones y experiencias acumuladas.

Esta conversación entre los dos famosos permitió que sus seguidores opinaran al respecto, con mensajes como: “Quiero un papá tan relajado para mis hijos como ellos dos”; “todos fuimos niños y no es hasta cuando tenemos hijos que nos damos cuenta de que éramos malooooos”, entre otros.

Temas Relacionados

Alejandro RiañoPaternidadAprendizajes de la infanciaDiferencias de géneroMalumaPódcast las cosas como sonColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Quemados por pólvora sigue siendo el ‘dolor de cabeza’ de las autoridades de salud: se presentaron más de 700 casos en la noche de Navidad

Entre los heridos resultaron afectados más de 250 menores de edad, y la mayoría de los casos se concentraron en Medellín y Bogotá con más de 170 reportes entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre

Quemados por pólvora sigue siendo

Incendio destruyó una bodega de ropa y afectó otros negocios en el Mercado de Bazurto en Cartagena

La conflagración registrada en una zona comercial de Cartagena dañó varios establecimientos y obligó a la intervención de equipos de bomberos, autoridades locales y servicios de emergencia, que evitaron una tragedia de mayor magnitud

Incendio destruyó una bodega de

Nicolás Arrieta se despachó en críticas contra Yeferson Cossio tras su percance de salud

El bogotano dijo que el influenciador mintió sobre su estado de salud y todo fue arreglado para generar más visualizaciones. La enemistad de los dos trasciende de tiempo atrás

Nicolás Arrieta se despachó en

Director de cine Camilo Vega, señalado de estafar a inversionistas por más de 1.000 millones, ya no será investigado: Fiscalía archivó el caso

El órgano investigador determinó que no hubo engaño ni apropiación indebida de fondos en los contratos firmados, los cuales establecían que las inversiones implicaban riesgos inherentes al mercado audiovisual colombiano

Director de cine Camilo Vega,

Tres menores permanecen en UCI tras incendio en Medellín que fue provocado por un artefacto pirotécnico en la noche de Navidad

La emergencia movilizó a bomberos y equipos de atención, y evidencia nuevamente los riesgos del uso de pólvora durante la temporada navideña

Tres menores permanecen en UCI
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta se despachó en

Nicolás Arrieta se despachó en críticas contra Yeferson Cossio tras su percance de salud

Jessica Cediel y su hermana Meli, le habrían respondido a Tuti Vargas: “Hay gente tan vacía, que da lástima”

Estos fueron los mensajes de Navidad que compartieron los famosos en Colombia: agradecimientos y reconciliaciones

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ranking de Prime Video en Colombia: estas son las películas más vistas del momento

Deportes

Futuro incierto de Yaser Asprilla:

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios

Junior de Barranquilla presentó los abonos y sedes para la Liga BetPlay y Copa Libertadores 2026: precios están por las nubes