Shakira celebró el grado de 415 estudiantes de los colegios que construyó con su fundación Pies Descalzos: “Mi mejor regalo de Navidad”

La cantante anunció en sus redes sociales la culminación de estudios de cientos de jóvenes en La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena, subrayando la importancia del acompañamiento docente y el trabajo de la fundación

Shakira anunció la graduación de 415 estudiantes de los colegios de su fundación Pies Descalzos en distintas regiones de Colombia - crédito @Shakira / Instagram

Shakira celebró un logro significativo en esta Navidad al anunciar la graduación de 415 estudiantes pertenecientes a los colegios de su fundación Pies Descalzos en varias regiones de Colombia.

A través de sus redes sociales, la artista compartió un mensaje en el que resaltó el trabajo realizado en las sedes de La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena, y reconoció el acompañamiento constante de los docentes y del equipo de la fundación durante el proceso formativo.

Para la cantante, este logro simboliza la materialización de cientos de sueños y representa un motivo de orgullo compartido, por lo que envió un mensaje de felicitación a los estudiantes y sus familias en esta época navideña.

La artista destacó el trabajo conjunto de docentes y del equipo de la fundación en las sedes de La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena - crédito @shakira / Instagram

“Bueno, ya yo recibí mi mejor regalo de Navidad, que son estos cuatrocientos quince graduados de nuestros colegios Pies Descalzos de La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena. Cuatrocientos quince sueños que se realizan, cuatrocientos quince futuros que ya son presentes”, dijo Shakira desde su cuenta de Instagram.

En la publicación, la cantante de Hips don´t lie también compartió imágenes de la ceremonia y, por lo que añadió a su mensaje: “Felicidades a todos nuestros graduados, a todos nuestros estudiantes y también al equipo de la Fundación que los ha acompañado desde que eran pequeñitos hasta ahora que se gradúan de la secundaria y que están listos para realizar sus metas en la vida. Los quiero mucho”.

Entre los 415 graduados celebrados por Shakira y la Fundación Pies Descalzos, hay nuevos ingenieros, economistas, artistas, músicos y administradores, reflejando la diversidad de talentos formados en sus colegios.

La cantante aseguró que la graduación de los jóvenes hace parte de su regalo de Navidad - crédito @shakira / Instagram

Según datos de la Fundación, cerca del 75% de estos egresados continuará sus estudios en educación terciaria. Con esta cohorte y la reciente expansión a regiones como La Guajira, la labor de la Fundación ha permitido que más de 1.500 jóvenes culminen la secundaria y avancen en el cumplimiento de sus sueños académicos y profesionales.

La Fundación Pies Descalzos de Shakira consolida su impacto educativo y social en Colombia

En los últimos años, la Fundación Pies Descalzos, liderada por Shakira, ha consolidado su presencia como una de las organizaciones más influyentes en el ámbito educativo de Colombia. Su labor se ha enfocado en comunidades vulnerables y regiones históricamente afectadas por el conflicto armado, donde la educación es clave para el desarrollo y la reconciliación.

La Fundación Pies Descalzos, liderada por Shakira, se consolida como una de las organizaciones más influyentes en educación en Colombia, enfocando su labor en comunidades vulnerables y regiones afectadas por el conflicto armado - crédito Fundación Pies Descalzos

Durante 2024 y 2025, la Fundación inauguró la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos – Villas de Aranjuez en Cartagena, un moderno colegio de más de 6.200 metros cuadrados con capacidad para 960 estudiantes. Este centro cuenta con laboratorios de ciencias, biblioteca, comedor escolar y zonas deportivas, permitiendo una formación integral para niños y adolescentes de la ciudad. Además, la organización finalizó la construcción de un megacolegio en Tibú, Norte de Santander, que pronto beneficiará a más de 900 jóvenes en una de las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia.

El impacto de la Fundación se refleja en cifras: en 2024 acompañó a 28.157 estudiantes en 24 municipios y desarrolló ocho proyectos educativos orientados a la formación artística, el emprendimiento juvenil y la promoción de la convivencia. Entre los programas destacados se encuentran “Círculos de Cuidado”, “Música para la Paz y la Convivencia” y “Jóvenes Emprendedores”, que buscan fortalecer habilidades sociales y académicas.

Hasta la fecha, la Fundación Pies Descalzos ha construido o intervenido 19 colegios en diferentes regiones del país y proyecta abrir cuatro más en el corto plazo. Su inversión histórica supera los 136.000 millones de pesos, lo que la posiciona como la organización privada que más recursos ha destinado al sector educativo colombiano. A través de sus iniciativas, más de 6.700 alumnos se han beneficiado en los últimos años, además de sumar a miles de familias en procesos de acompañamiento comunitario.

La expansión de la Fundación no solo se ha dado en infraestructura, sino también en su capacidad de gestión y alianzas. Ha impulsado colaboraciones internacionales para visibilizar los retos educativos de Colombia y captar recursos, como la reciente unión con iniciativas europeas para sumar nuevos aliados.

La organización acompañó a más de 28.000 estudiantes en 24 municipios durante 2024, con programas de formación artística, emprendimiento y convivencia - crédito: Fundación Pies Descalzos

Gracias a estas estrategias, la organización ha beneficiado de manera directa a más de 224.000 niños y jóvenes desde su creación, y ha apoyado también a más de 38.000 familias en todo el país.

