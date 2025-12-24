Colombia

Petro justificó la declaratoria de emergencia económica y llamó “vampiros del Estado” a los más ricos: “Hay que prevenir”

El presidente aseguró que la ley de financiamiento que hundió el Congreso buscaba incrementar los tributos a las personas más ricas de Colombia

El presidente Gustavo Petro aseguró que el problema económico de Colombia es sobreviniente - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Durante una alocución presidencial, el mandatario Gustavo Petro abordó la situación económica del país, en medio de una coyuntura compleja, en la que la administración declaró una emergencia económica. Esta respondió al hundimiento de la ley de financiamiento (reforma tributaria).

En su intervención, el primer mandatario presentó los datos que evidencian el balance de los ingresos tributarios y del gasto fiscal entre 2019 y 2025. Las cifras indican que en 2021, 2022 y 2023 hubo un alto recaudo tributario, pero en 2024 ese número descendió.

“Eso es lo que intentamos con el decreto de emergencia, es necesarísimo (…). El Banco de la República, dado que la inflación viene bajando, al mantener la tasa de interés nominal, hace crecer la tasa real de interés, y si la tasa real de interés está por encima de la tasa real de crecimiento económico y hay déficit primario (…) la deuda es insostenible y nos lleva a un abismo, que hay que prevenir”, indicó el presidente.

Gustavo Petro señaló al Banco de la República de aumentar la tasa de interés real, al mantener estancada la nominal - crédito El Tiempo

Esa situación, según el jefe de Estado, es sobreviniente, un requisito clave a la hora de declarar una emergencia económica y que, según algunos políticos de la oposición, no se está cumpliendo en este momento. No obstante, el primer mandatario asegura que sí hay motivos suficientes para hacer la declaratoria.

Aunado a ello, indicó que tanto la Corte Constitucional como el Congreso de la República serían responsables de la situación económica actual, debido a que la primera modificó una reforma tributaria presentada en 2022 y el segundo no aprobó la ley de financiamiento que requería para completar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

Desde su perspectiva, las comisiones económicas del Congreso actuaron de manera irresponsable al no aprobar la última reforma y la que presentó su Gobierno en 2024 para garantizar la financiación de una parte del presupuesto de 2025.

Gustavo Petro señaló al Congreso de impedir que el Estado llegue al superávit fiscal - crédito Colprensa

Ha hundido dos veces la ley fiscal y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, expuso.

Aclaró que las reformas tributarias estaban dirigidas a la población con mayores recursos económicos en el país. Entonces, catalogó a los más ricos de Colombia como “vampiros del Estado” que “chupan” la riqueza del país. “Ahora está otra vez a su decisión reducir el déficit primario y el Congreso se negó a subir los tributos a los más ricos de la población, no en el pueblo”, señaló Petro.

A su juicio, el Legislativo ha actuado de manera errada con respecto a los proyectos económicos que ha estudiado y aprobado. Según indicó, cuando se le ha presentado iniciativas que incrementan los impuestos para la población con menos recursos económicos, los congresistas han dado su voto de respaldo; sin embargo, su postura ha cambiado en los casos en los que se ha planteado un incremento en la tributación para los más adinerados.

Esa es la decisión de ustedes. Han elegido a esos congresistas y van contra ustedes”, aseveró.

El presidente aseguró que en la situación actual del país es insostenible la deuda - crédito Adobe Stock

Informó además que en 2026 impulsará la desnarcotización del territorio, para lo cual también requiere de recursos públicos disponibles. Aseguró que esta iniciativa se centrará en cinco zonas de concentración, ubicadas en el sur y en el norte del país, así como en el Catatumbo (departamento de Norte de Santander), donde se ha estado registrando una escalada del conflicto armado interno.

La economía es fundamental para la paz si se construye un estado social de merado, que es el correlato económico del concepto de Estado social de derecho”, detalló el primer mandatario.

Pese a sus explicaciones, desde el Congreso ahora buscan frenar la declaratoria de emergencia. Incluso, algunos líderes gremiales pidieron a la Corte Constitucional intervenir.

