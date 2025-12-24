Colombia

La plataforma del Pico y placa Solidario en Bogotá presenta fallas técnicas: Secretaría de Movilidad aclaró la situación

Una serie de interrupciones en la plataforma oficial impidió a varios conductores cumplir con los pasos para estar exentos de la restricción en fechas de alta congestión vehicular

Guardar
Un fallo entre plataformas dificultó
Un fallo entre plataformas dificultó el acceso al beneficio, mientras crecía la incertidumbre sobre cómo desplazarse en jornadas decisivas - crédito Montaje Johan Largo/Infobae- X

El Pico y placa solidario en Bogotá permite a los propietarios de vehículos particulares adquirir permisos para circular sin restricción durante días específicos, meses o hasta semestres, a cambio de un pago que se destina íntegramente al fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (Sito).

Esta medida, promovida por la Secretaría Distrital de Movilidad, busca no solo mejorar la financiación del transporte público, también incentivar una mayor conciencia acerca de los efectos negativos del uso ineficiente de los automóviles particulares en el medio ambiente, la seguridad vial y la movilidad urbana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El precio de cada permiso es diferencial y se calcula con base en cuatro factores: la duración del permiso, el impacto ambiental del vehículo —considerando el tipo de combustible, modelo y cilindraje—, el avalúo comercial y el municipio de registro, siendo Bogotá el que otorga el factor más bajo.

Los fondos recaudados por el
Los fondos recaudados por el Pico y placa solidario se destinan íntegramente al fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

El trámite para acceder a este permiso debe realizarse de manera digital a través del sitio oficial de la Secretaría de Movilidad, donde tanto personas naturales como jurídicas pueden seguir una guía detallada y completar la solicitud en la opción de Pico y Placa Solidario.

No obstante, en la mañana del martes 23 de diciembre, la plataforma experimentó fallas técnicas que generaron una amplia ola de inconformidad entre los conductores. Desde tempranas horas, usuarios reportaron a través de la red social X (antes Twitter) numerosas dificultades para concretar el pago y el registro correspondiente.

Varios conductores señalaron que la plataforma no permitía avanzar con el proceso, lo que impidió la obtención del permiso para circular en fechas clave. Un usuario escribió: “Aunque el pico y placa solidario es una buena iniciativa, hoy la página para hacer el pago respectivo no sirve, ¿qué está pasando @SectorMovilidad? Hay mucha gente intentando pagar y lleva todo el día así”.

Fallas técnicas registradas el 23
Fallas técnicas registradas el 23 de diciembre impidieron que los conductores realizaran pagos y obtuvieran el permiso para circular en fechas clave - crédito X

Otra usuaria expresó que, al intentar realizar el pago, la plataforma le indicó que su vehículo no estaba registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), pese a que la información allí aparecía correcta: “Iba a pagar pico y placa solidario, porque las aplicaciones están cobrando hasta el triple hoy, y me sale que mi carro no está en el Runt. Entro a la página del Runt y todo correcto. ¿Entonces, @SectorMovilidad?”.

El malestar se intensificó por la cercanía de las festividades navideñas, periodo durante el cual se espera un aumento en la movilidad. Otros usuarios publicaron mensajes como: “#MovilidadAhora @SectorMovilidad la web de pico y placa solidario no sirve desde ayer @CarlosFGalan sea consciente y levante la medida para el 24 de diciembre” y “La plataforma de pago de pico y placa solidario para el 24 de diciembre no está funcionando, presenta el error de la foto. Pregunto si se va a incluir este día como parte de movilizarnos sin restricción alguna. Aplica para versión en celular y en PC”.

La situación generó también llamados a la Administración distrital para que otorgara alternativas ante la imposibilidad de hacer el trámite. “@Bogota no está funcionando la plataforma de pico y placa solidario el día antes de Navidad y no dan solución. Levanten la medida del pico y placa o solucionen la plataforma, pero no pueden dejar a la ciudadanía sin alternativas @SectorMovilidad, @CarlosFGalan”, publicó una ciudadana.

Las complicaciones en la plataforma
Las complicaciones en la plataforma oficial frustraron a quienes buscaban gestionar su pase digital para evitar restricciones por temporada - crédito X

Ante la presión y los reiterados reportes de fallas, la Secretaría Distrital de Movilidad comunicó a las 9:30 a. m. del martes 23 de diciembre la existencia de intermitencias en el sistema: “La Secretaría Distrital de Movilidad informa a la ciudadanía que la plataforma de Pico y placa solidario presenta intermitencias en su funcionamiento debido a fallas técnicas externas a la entidad. Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía”, indicó la dependencia.

La entidad precisó que el origen de los inconvenientes radicaba en problemas con la plataforma del Runt, sobre la cual recae la información fundamental para validar los trámites: “No es por nosotros, el Runt está presentando fallas y como esa es la plataforma con la info de vehículos y demás, no es posible obtener la info para que la plataforma del pico y placa solidario realice los procesos”, explicó Movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad atribuyó la intermitencia del sistema a problemas técnicos en la plataforma del Runt, esencial para validar la información de vehículos - crédito Secretaría de Movilidad/X

En este contexto, la Secretaría recordó a los ciudadanos la importancia de evitar fraudes y estafas, reiterando que el único canal autorizado para la gestión del Pico y placa solidario es el portal oficial http://movilidadbogota.gov.co o el enlace directo https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co, enfatizando que cualquier otro sitio web o mensaje recibido por aplicaciones de mensajería es fraudulento o ilegal.

Temas Relacionados

Pico y Placa SolidarioSecretaría de MovilidadRUNTBogotáMovilidad urbanaTransporte públicoFallas técnicasColombia-Noticias

Más Noticias

Jorge Iván Ospina arreció contra Claudia López y cuestionó lo que sería su incapacidad de estar en las consultas interpartidistas de marzo

El exalcalde de Cali y fallido exembajador de Colombia en Palestina dio su concepto de por qué la exalcaldesa de Bogotá no pudo acomodarse en ningún proceso de elección de candidatos a la Presidencia de la República, cuyo filtro será la jornada del 8 de marzo del 2026

Jorge Iván Ospina arreció contra

La creación de empresas en Bogotá creció un 6% en los primeros once meses de 2025, según la Cámara de Comercio

El número de nuevas firmas fundadas entre enero y noviembre ascendió a 81.372, superando el registro de 2024 y consolidando a la capital como el principal motor empresarial de Colombia, de acuerdo con datos oficiales

La creación de empresas en

Giovanny Ayala y su hijo fueron a la despedida de fin de año de la Policía: “Los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel”

La presentación estuvo marcada por el agradecimiento de la familia tras el rescate de Miguel por parte del Gaula

Giovanny Ayala y su hijo

Juan Daniel Oviedo se burló de Claudia López en una recreación de ‘La última cena’, versión ‘Gran Consulta’: “¿Aparece Judas?”

La exalcaldesa de Bogotá intentó ridiculizar a los candidatos que compiten por ser el único representante de la centro-derecha, pero la broma le salió al revés debido a la ironía del exdirector del Dane

Juan Daniel Oviedo se burló

Bogotá reporta menos quemados en diciembre, pero autoridades mantienen alerta y comparten recomendaciones para la Navidad

Un balance del Observatorio de Salud arrojó que localidades como Suba y Kennedy lideraron la reducción de casos, aunque persisten riesgos por manipulación de explosivos, consumo de alcohol y adquisición de productos inseguros

Bogotá reporta menos quemados en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala y su hijo

Giovanny Ayala y su hijo fueron a la despedida de fin de año de la Policía: “Los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel”

Westcol reveló qué busca en su próxima pareja y aclaró si estaría con una mujer como Karina García: “Es bonita”

Las 10 películas más exitosas de la semana en Disney+ Colombia para disfrutar en familia

Última esposa de Diomedes Díaz lo recordó a 12 años de su fallecimiento: “Te extraño sin escándalo, sin dramatismos”

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Atlético Nacional tendría un fichaje de lujo para el fútbol colombiano: buscaría un delantero mundialista

NBA en Navidad: hora y dónde ver en Colombia todos los partidos de Nochebuena

Esta es la programación de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: cuándo se jugará el clásico Nacional vs. Millonarios

Los 80 años de ‘Kid Pambelé’, la gloría deportiva de Colombia que quedó en el olvido