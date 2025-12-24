Colombia

La angustia de una mujer ante la falta de entrega de medicamentos a su padre: acudió a la Policía

Algunos ciudadanos denuncian que no logran obtener los fármacos esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas, lo que obliga a familiares a buscar apoyo de la Policía, que no sería la competente para atender estos casos

La Policía atendió caso de desabastecimiento de medicamentos en droguería Cafam - crédito @Ferfuc/Tiktok

El acceso a la salud en Colombia enfrenta serios obstáculos que se han recrudecido a través de los años, según denuncias recientes de pacientes que reportan la falta de medicamentos y largas demoras en la continuidad de sus tratamientos.

La situación de desespero de los usuarios ha escalado hasta el punto de que, en algunos casos, se ha requerido la intervención de la Policía en centros de dispensación de medicamentos.

De hecho, un video difundido en redes sociales mostró a agentes acudiendo a un establecimiento de entrega de medicamentos ante la presunta negligencia en la gestión a la cuidadora de un paciente de más de 90 años.

Pacientes y cuidadores denuncian escasez
Pacientes y cuidadores denuncian escasez de medicamentos esenciales en centros de dispensación colombianos - crédito Fotocomposición Infobae (@Ferfuc/X)

En el video, la cuidadora relató que de manera recurrente le informan sobre la ausencia de los medicamentos necesarios para su padre, un paciente crónico de 92 años. Explicó que, debido a la falta de estos fármacos vitales, teme por el deterioro de la salud de su familiar, advirtiendo que en cualquier momento puede agravarse su estado.

La mujer aseguró que, a pesar de acudir en varias ocasiones al centro de dispensación, solo recibe respuestas vagas y promesas de atención pendiente, sin que ningún funcionario le ofrezca soluciones concretas.

Detalló además que es cabeza de hogar y cuidadora principal de su padre, por lo que se enfrenta a la difícil decisión de destinar sus recursos limitados al alimento o a los medicamentos, advirtiendo que sin este último su padre podría enfermar gravemente.

Las demoras y respuestas vagas
Las demoras y respuestas vagas en los centros de salud colombianos afectan directamente a adultos mayores y familias - crédito Nueva EPS

Además, durante su relato, la cuidadora expresó frustración por la actitud del personal, mencionando que una trabajadora la atendió de manera airada y que la entrega de medicamentos programada para el 27 de noviembre no se realizó.

Dijo que, pese a las reiteradas solicitudes, no ha recibido los medicamentos requeridos y expresó que la situación afecta directamente el bienestar de los adultos mayores y sus familias.

Este reclamo, aparentemente realizado en una sede de Cafam, fue respaldado por otros usuarios en redes sociales que afirman tener las mismas dificultades en la entrega de sus medicamentos.

“Mi señora así se defiende lo que se ama, ponga un derecho de petición”, Ahí están las maravillas de Petro qué toda la salud se caía por el efecto domino” ; “es verdad no hay medicamentos da rabia 😡" ; ”yo me pregunto que ase la policía ahí será que los mandaron a sacar a las personas por protestar (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Petro anunció la creación de central única de compra de medicamentos para EPS intervenidas

La noche del 23 de diciembre, Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, anunció la próxima creación de una central única de compra de medicamentos destinada a las EPS bajo intervención estatal. El objetivo de esta medida es modificar tanto el método como los costos de adquisición y entrega de medicinas en el país.

Durante una alocución transmitida por televisión, Petro explicó que el Gobierno implementará un mecanismo que le permitirá abstenerse de comprar medicamentos a laboratorios que ofrezcan precios superiores a los del mercado. En caso de detectar sobrecostos, el Ejecutivo recurrirá a compras directas en el extranjero para evitar la especulación y el acaparamiento de fármacos.

El presidente anunció la central única de compra de medicamentos en EPS intervenidas - crédito Presidencia

El mandatario detalló que la nueva central de compras funcionará exclusivamente para las EPS que se encuentran bajo control estatal. La finalidad es optimizar la adquisición y distribución de medicamentos, haciendo especial énfasis en aquellos requeridos para enfermedades de alto costo.

Petro enmarcó esta decisión dentro de la estrategia gubernamental para fortalecer el sistema de salud en su enfoque preventivo y reducir el gasto en el sector. Además, subrayó la importancia de mantener y potenciar el sistema preventivo impulsado por el Ministerio de Salud, argumentando que esta estructura, que apenas inicia, puede perfeccionarse mediante la introducción de diagnósticos en línea.

