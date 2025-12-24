Colombia

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, revela la primera imagen de su embarazo y emociona a sus seguidores

Tras anotar un gol con el Bayern Múnich, Luis Díaz le dedicó la celebración a su esposa Geraldine Ponce y al hijo que esperan juntos, y horas después, la primera foto del embarazo se hizo viral en redes sociales

La esposa de Luis Díaz muestra su embarazo y recibe una ola de felicitaciones en redes sociales - crédito @ gera25ponce/ Instagram

La noticia del embarazo de Geraldine Ponce, esposa del futbolista colombiano Luis Díaz, ha causado revuelo tanto en redes sociales como entre los seguidores del jugador.

La pareja anunció la llegada de su tercer hijo a través de una serie de gestos y publicaciones que rápidamente se viralizaron y recibieron numerosos mensajes de felicitación y halagos.

El domingo 21 de diciembre, durante el partido entre Bayern Múnich y Heidenheim en la Bundesliga, Luis Díaz celebró el cuarto gol del encuentro de una manera especial.

En el minuto 86, el atacante colombiano tomó el balón y lo colocó debajo de su camiseta, gesto tradicional con el que los futbolistas anuncian un embarazo a la afición. Con este acto, Díaz confirmó públicamente la espera de su tercer hijo, generando emoción entre los hinchas presentes en el Voith-Arena y miles de aficionados que seguían la transmisión.

Horas después, Geraldine Ponce compartió en su cuenta oficial de Instagram la primera imagen de su embarazo. En la publicación, Ponce se mostró con gran alegría y escribió: “Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”.

La imagen, capturada dentro de un avión privado, muestra a Geraldine Ponce tocando su vientre y acompañando la publicación con un corazón azul. La fotografía conmovió a sus más de 797.000 seguidores y dio pie a especulaciones entre los internautas sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando un niño.

La esposa de Luis Díaz apareció en redes sociales y sorprendió con el estado avanzado de su embarazo y elevo especulaciones de que estaría esperando el primer niño junto al jugador - crédito @ gera25ponce/ Instagram

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Mensajes como “Hermoso este gol con dedicatoria”, “Felices fiestas para ti y para tu familia”, “el mejor colombiano de todos” y “ojalá sea un Luchito porque ya tiene dos princesas”, inundaron la sección de comentarios tanto en la cuenta de Díaz como en la de Ponce. Muchos seguidores expresaron su entusiasmo por la posibilidad de que el tercer hijo de la pareja sea un varón, destacando la unión familiar y el éxito profesional del futbolista.

El propio Luis Díaz también compartió imágenes del partido y de la celebración en sus redes sociales, acompañadas del mensaje: “Terminando el 2025 de la mejor manera. Hora de recargar y estar listos para el nuevo año”. El gesto y las palabras del delantero de la Selección Colombia reflejaron la satisfacción por los logros deportivos y personales alcanzados durante el año.

Luis Díaz compartió imágenes del partido y celebró el cierre del año con un mensaje de optimismo para el 2026 - crédito @luisdiaz19_/ Instagram

Aunque Geraldine Ponce no ha detallado cuántos meses de embarazo tiene, muchos de sus seguidores especulan que ya superó las 13 semanas de gestación. La noticia ha sido recibida con entusiasmo, y la fotografía publicada se convirtió en una de las imágenes más comentadas por la comunidad digital que sigue cada actualización de la familia.

La pareja, que ya tiene dos hijas, celebrará la llegada de su tercer hijo en medio de una etapa marcada por el éxito profesional de Díaz en el fútbol europeo y el cariño de sus seguidores en Colombia y el exterior.

La familia de Luis Díaz y Geraldine Ponce está conformada por sus dos hijas, Roma, nacida en 2021, y Charlotte, quien llegó al mundo en enero de 2024. Ambas niñas han acompañado a la pareja en distintas etapas de la carrera deportiva del futbolista, incluyendo su paso por Inglaterra y su reciente llegada a Alemania, donde Díaz juega actualmente para el Bayern Múnich.

Roma y Charlotte, las dos hijas de Luis Díaz y Geraldine Ponce, han acompañado a la pareja en cada etapa de su vida familiar y profesional- crédito @gera25ponce/Instagram - Canva

En junio de 2025, la pareja contrajo matrimonio en Barranquilla, en una ceremonia rodeada de familiares y amigos. El anuncio del embarazo de su tercer hijo ha sido motivo de celebración entre sus seguidores, quienes destacan la unión y el crecimiento de la familia.

