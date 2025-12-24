Estos son los nuevos patrones de criminalidad en Colombia, según informe de Excelencia en la Justicia

Cada hora se reportaron 34 robos a personas en Colombia, con mayor incidencia en la medianoche y durante los fines de semana - crédito Freepik

Durante los primeros nueve meses de 2025, Colombia experimentó un panorama delictivo marcado por aumentos en homicidios, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, según el más reciente análisis de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

El estudio, basado en estadísticas de la Policía Nacional y divulgado por la CEJ, revela que cada 38 minutos se cometió un asesinato y cada tres minutos y medio ocurrió un caso de violencia intrafamiliar, siendo las mujeres las principales víctimas de este último delito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe, conocido como el Reloj de la criminalidad, detalla que entre enero y septiembre de 2025, 10.221 personas perdieron la vida por homicidio, lo que representa un incremento del 3,2% respecto al mismo periodo de 2024.

La CEJ precisa que el 93% de las víctimas de homicidio fueron hombres y que los asesinatos se concentraron principalmente en horas nocturnas, particularmente entre las siete y las diez de la noche.

El 93% de las víctimas de homicidios en Colombia en 2025 fueron hombres, concentrándose los asesinatos durante la noche y los fines de semana - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Además, los fines de semana presentaron una incidencia significativamente mayor en comparación con los días hábiles.

En materia de violencia intrafamiliar, la organización dirigida por Hernando Herrera Mercado reportó 107.882 casos, un aumento del 5% frente al año anterior. El informe destaca que el 75% de las víctimas fueron mujeres y que las agresiones se registraron con mayor frecuencia en la madrugada, alrededor de las 5:00 a. m., y a las 3:00 p. m.

Respecto a los delitos sexuales, 24.853 hechos fueron reportados en el mismo periodo, lo que supone un incremento del 0,6 por ciento en relación a 2024. La CEJ advierte que, de acuerdo con sus datos, cada 16 minutos una persona fue víctima de este tipo de violencia, con un promedio de 91 casos diarios.

El 81% de las víctimas de delitos sexuales fueron mujeres y tres de cada diez eran menores de edad.

La violencia intrafamiliar subió un 5%, con 107.882 casos en los primeros nueve meses del año y un 75% de víctimas mujeres - crédito Colprensa

En contraste, el análisis evidencia una reducción en otros delitos. Los robos a personas disminuyeron un 8 por ciento, aunque persistieron en niveles elevados: 219.968 hurtos fueron denunciados entre enero y septiembre, lo que equivale a 809 robos diarios.

El 43% de las víctimas fueron mujeres y el 30% de estos hurtos se perpetraron en fines de semana.

La CEJ señala que la mayoría de los robos ocurrieron entre las seis de la tarde y las diez de la noche, así como a la medianoche, coincidiendo con los horarios preferidos para el hurto de celulares y extorsiones.

La modalidad de robo de celulares también mostró una tendencia a la baja con un 7% menos de casos, registrándose 58.815 denuncias. En el 58% de los casos no se empleó ningún tipo de arma, aunque en el 19% se utilizó arma blanca y en el 18%, arma de fuego. Además, uno de cada cuatro hurtos con arma de fuego se realizó desde una motocicleta.

Las extorsiones y robos de bicicletas y residencias disminuyeron considerablemente en 2025, según la Corporación Excelencia en la Justicia - crédito Colprensa

El robo de bicicletas y de residencias igualmente disminuyó en un 17 y 16% respectivamente, con 25.560 y 19.177 casos reportados. En el ámbito de la extorsión, la CEJ documentó una caída del 44%, alcanzando 8.844 casos en el periodo analizado, lo que equivale a una extorsión cada 44 minutos. La modalidad telefónica predominó, representando el 48,5% de las extorsiones.

En cuanto a las agresiones físicas, el informe indica una reducción del 2% en comparación con 2024, con 65.869 casos reportados, es decir, 242 agresiones diarias. El 55% de estas agresiones ocurrió de manera directa, sin armas, y en tres de cada diez casos se emplearon objetos contundentes, lo que para la CEJ sugiere escenarios ligados a conflictos personales y actitudes de intolerancia.

Al comparar el comportamiento delictivo por franjas horarias, la CEJ concluye que la noche y la madrugada siguen siendo los periodos de mayor riesgo para la ocurrencia de delitos graves, tanto en el espacio público como en el ámbito doméstico.

El análisis, que abarca los 11 delitos de mayor impacto en el país, resalta que, a pesar de las disminuciones en ciertas modalidades, persisten índices preocupantes de violencia y criminalidad en diferentes contextos y horarios.