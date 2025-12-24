Bancos en Colombia reducen servicios presenciales por Navidad y Año Nuevo: estos serán los horarios del miércoles 24 de diciembre

Colombia ajusta los horarios de atención bancaria el 24 de diciembre para facilitar trámites antes de Navidad - crédito Banco Agrario

El miércoles 24 de diciembre de 2025, Colombia se prepara para una jornada de alta actividad comercial, en la que la movilidad de los ciudadanos y la gestión de trámites bancarios adquieren especial importancia.

Ante la proximidad de la Navidad, las principales entidades bancarias del país han anunciado modificaciones en sus horarios de atención presencial, con el objetivo de que los usuarios puedan anticipar transferencias, pagos y otras operaciones antes de la celebración nocturna. Entre los ajustes comunicados destacan la reducción de jornada, la suspensión del servicio presencial en festivos y la recomendación de utilizar canales digitales.

Según información de Bancolombia, el 24 de diciembre sus sucursales atenderán al público hasta la 1:00 p. m. en jornada continua. Para el 25 de diciembre, fecha festiva, no habrá atención presencial en oficinas, y el 31 de diciembre tampoco se prestará servicio presencial debido al cierre de año.

La entidad recomendó a sus clientes el uso de la aplicación móvil, la banca virtual, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, todos habilitados las 24 horas para operaciones durante los días festivos.

Bancolombia ofrece atención presencial hasta la 1:00 p. m. el 24 de diciembre y sugiere el uso de canales digitales los días festivos - crédito Luisa González/REUTERS

De acuerdo con datos del Banco Popular, el 24 de diciembre las sucursales estarán abiertas hasta la 1:00 p. m., aunque este horario puede variar según la oficina. Este recorte responde a la jornada reducida habitual de esa fecha.

El Banco Agrario informó que el miércoles 24 de diciembre sus oficinas a nivel nacional atenderán en un horario especial de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Los días viernes 26 y sábado 27 de diciembre, la red de oficinas operará en sus horarios habituales.

El lunes 29 de diciembre, las oficinas que prestan servicio de lunes a viernes y las de martes a sábado atenderán normalmente; las sucursales con apertura de martes a sábado no abrirán el 3 de enero de 2026 como compensación.

El Banco de Bogotá comunicó que sus oficinas en todo el país atenderán al público hasta la 1:00 p. m. el 24 de diciembre. Según el vicepresidente Comercial de Banca Personas de la entidad, Andrés Vásquez, “estos horarios buscan garantizar una operación ordenada y permitir que tanto nuestros clientes como nuestros equipos disfruten de esta temporada, manteniendo siempre la continuidad del servicio a través de nuestros canales digitales”.

Banco de Bogotá cierra el 25 y 31 de diciembre, recomendando a clientes adelantar sus operaciones bancarias y utilizar la App Banca Móvil - crédito Luisa González/REUTERS

El banco no prestará atención presencial el 25 y 31 de diciembre ni el 1 de enero, mientras que el 30 de diciembre operará en horario habitual. Recomendaron anticipar los trámites y utilizar la App Banca Móvil, la Banca Virtual y la red de cajeros automáticos, disponibles las 24 horas.

Itaú Colombia también estableció horarios diferenciales para su red nacional durante las festividades de fin de año. El miércoles 24 de diciembre la atención presencial será hasta la 1:00 p. m.; viernes 26, lunes 29 y martes 30 de diciembre se mantendrá el horario habitual. El 31 de diciembre no habrá servicio en oficinas y el 2 de enero se reanudará la operación normal.

Además, Itaú comunicó el calendario para extensiones de caja en universidades y entidades como la Universidad de los Andes en Bogotá, el Ciat Centro Agropecuario de Alimentos en Cali y la Uptc en Tunja. Algunas de estas extensiones cerrarán entre el 19 y el 26 de diciembre, reabriendo entre el 2 y el 5 de enero; la extensión del Fondo Nacional del Ahorro en Bogotá no prestará servicio el 24 y 31 de diciembre ni el 2 de enero.

Itaú Colombia comunica horarios especiales durante diciembre y detalla calendario de atención para extensiones universitarias y ciudades con eventos - crédito Rodrigo Garrido/REUTERS

En ciudades con celebraciones especiales, como la Feria de Cali, las sucursales operarán en jornada continua hasta la 1:00 p.m. los días 26, 29 y 30 de diciembre. En Manizales, el 5 de enero habrá jornada normal y del 6 al 9 de enero se atenderá hasta la 1:00 p. m. En Pasto, el 2 de enero la atención será regular, pero el 5 y 6 de enero de 2026 no habrá servicio en oficinas.

DAVIbank dio a conocer que el miércoles 24 de diciembre la red de oficinas atenderá de 8:30 a. m. a 12:00 p. m., mientras que las sucursales en jornada adicional no prestarán servicio ese día. El Call Center operará de 6:00 a.m. a 4:00 p.m., manteniendo el servicio de bloqueos de tarjetas activo las 24 horas, aunque el chat de atención no estará disponible.

El 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026, ni oficinas ni chat atenderán al público, pero el Call Center funcionará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El 30 de diciembre, las oficinas abrirán de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.; tanto el Call Center como el chat atenderán en horario habitual y los bloqueos de tarjetas seguirán activos.

DAVIbank limita su atención presencial y de Call Center en días festivos, pero mantiene la banca virtual y los corresponsales bancarios activos - crédito Luisa González/REUTERS

El 31 de diciembre, las oficinas permanecerán cerradas, con Call Center de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. y chat inactivo. DAVIbank recordó que su Banca Virtual mediante la aplicación y www.davibank.com estará disponible en todo momento para transacciones y solicitudes, contando con más de 40.000 corresponsales bancarios y 576 cajeros automáticos, 99 de ellos multifuncionales para pagos y depósitos en línea.

Las entidades financieras reiteraron la importancia de programar con anticipación las operaciones presenciales y de hacer uso de los canales digitales, los cuales se mantendrán activos durante las festividades y permitirán a los usuarios gestionar productos y servicios de manera continua.