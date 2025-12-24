Abelardo de la Espriella contestó a las personas que lo atacan en redes sociales: “La unión es la única formula para ganarle a la izquierda radical”

De la Espriella afirmó que, pese a no tener trayectoria política ni apoyo de grandes capitales, ha conseguido respaldo ciudadano y defendió que el debate debe centrarse en la defensa de la democracia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en la red social X que generó reacciones en el ámbito político.

En su declaración, De la Espriella reafirmó que la unión es la única fórmula para derrotar a la izquierda radical y subrayó la necesidad de superar divisiones dentro de la centroderecha.

El mensaje de De la Espriella destaca la relevancia de dejar de lado diferencias personales y enfocarse en objetivos colectivos.

“Tengo la inteligencia y la madurez para entender que más allá de las diferencias, lo que realmente importa es salvar y reconstruir a Colombia”, expresó el abogado, quien ha reiterado su postura sobre la importancia de la unidad en varias ocasiones.

De la Espriella señaló que se encuentra en una competencia directa con Iván Cepeda, candidato oficial del Pacto Histórico, pero advirtió que mientras ese sector político permanece cohesionado, la centroderecha se encuentra dispersa.

“La izquierda radical está unificada en torno al nombre de Cepeda. Acá estamos atomizados en la centroderecha”, afirmó.

Para el precandidato, el escenario sería distinto si los distintos sectores de la centroderecha lograran un acuerdo: “Imagínense ustedes si se suma el resto de gente. Esto es imparable”.

En su mensaje, De la Espriella remarcó la distancia entre su perfil y el de otros actores políticos.

“Un tipo como yo, sin trayectoria política, sin pertenecer a la casta política, sin estructura política, sin estar financiado por los grandes capitales, empatado con el heredero del régimen, a pesar de que hay división en la centroderecha, debería eso enviar un mensaje claro a aquellos que dicen querer al país”, manifestó.

La declaración busca poner en evidencia que, a pesar de su falta de experiencia formal en cargos públicos, ha logrado captar el apoyo de amplios sectores ciudadanos.

El jurista también denunció ataques provenientes de su propio sector. “Los ataques más violentos han venido de la centroderecha contra mí”, expresó.

Aun así, enfatizó que ha enfrentado esas críticas con entereza: “He soportado eso estoicamente. No me afecta en lo absoluto”.

De la Espriella concluyó su intervención reiterando que la prioridad debe ser la defensa de valores democráticos. “Lo que está en juego es la democracia, lo que está en juego es la libertad, la institucionalidad”, escribió en su cuenta de X.

El mensaje es un llamado a la reflexión y a la reorganización de las fuerzas que se oponen al gobierno actual, en un contexto donde la polarización política marca la agenda nacional.