Colombia

Unidad de Búsqueda de Desaparecidos recuperó 1.800 cuerpos en 2025 y encontró a más de 200 personas con vida

La entidad logró la entrega digna de 222 personas a sus familias en lo corrido del año

Guardar
La entidad trabaja de la
La entidad trabaja de la mano con Medicina Legal para la identificación de los cuerpos- crédito Ubpd

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas fue creada en 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) en 2016. Desde entonces, miles de ciudadanos recurren a la entidad para buscar a sus seres queridos, desaparecidos por causa del conflicto armado.

En 2025, la Unidad logró importantes resultados en todo el país. Encontró con vida a 274 personas que habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De igual manera, sus funcionarios realizaron más de 2.800 prospecciones en sitios de interés forense en todo el territorio nacional. Estas labores permitieron la recuperación de más de 1.800 cuerpos y la entrega digna de 222 personas a sus allegados.

La Unidad entregó más de
La Unidad entregó más de 200 cuerpos a sus familias buscadoras - crédito comunicaciones Ubpd

El impulso de estrategias como la red de apoyo operativo, las rutas buscadoras terrestres y fluviales, y la colaboración con personas aportantes de información sobre el paradero de los desaparecidos, se consideran factores clave en el aumento de los resultados positivos.

“Estos resultados resumen todos los principios a los que les apostamos: celeridad y urgencia en la investigación, así como, por ejemplo, todo lo que hacemos con los aportantes de información, que son personas que participaron directa o indirectamente en las hostilidades, o cualquier otra que conozca de la suerte y el paradero de los desaparecidos”, indicó la directora general de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero Martínez.

Este hito, según Martínez, se vincula directamente la implementación de nuevas metodologías de búsqueda y a la creación de tres Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación, ubicados en Bogotá, Medellín y Girón (Santander). De igual manera, ha sido de utilidad la aplicación de abordajes integrales —que incluyen medicina, antropología, odontología y genética— a 788 cuerpos recuperados por la Unidad, logrando la identificación plena de 24 de ellos.

La Unidad de Búsqueda está
La Unidad de Búsqueda está trabajando con ayuda de la IA para encontrar a las personas reportadas como desaparecidas - crédito comunicaciones Ubpd

“Este es el resultado de toda la articulación interinstitucional, es la manera en la que estamos tejiendo tantos lazos para encontrar respuestas y trabajando de manera conjunta para lograr el posicionamiento de la entidad. Adicionalmente, la tecnología y la inteligencia artificial se convierten en aliados determinantes en la búsqueda de personas”, detalló.

La Ubpd también logró avances importantes en el departamento de Córdoba. El 23 de diciembre de 2025, informó sobre la recuperación de 11 cuerpos no identificados, lo que eleva a 56 el total de cuerpos recuperados por la entidad en la región durante 2025. La identificación de los restos iniciará en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde fueron trasladados los cuerpos hallados en los cementerios San Antonio, de Montería, y Jardines de la Esperanza, de Planeta Rica.

Las acciones que permitieron la localización se desarrollaron en Montería, donde se extrajeron siete cuerpos de igual número de bóvedas tras una prospección de tres días en el barrio P5. En Planeta Rica, la primera intervención en el cementerio Jardines de la Esperanza abarcó cinco zonas de interés forense y permitió la recuperación de otros cuatro cuerpos.

La Ubpd encontró 56 cuerpos
La Ubpd encontró 56 cuerpos en Córdoba en 2025 - crédito comunicaciones Ubpd

Según la Ubpd, estos cadáveres podrían pertenecer a personas desaparecidas por causas vinculadas al conflicto armado ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016.

Por otro lado, en el departamento, la entidad recibió 194 nuevas solicitudes de búsqueda. De igual manera, realizó 238 tomas de muestras biológicas de ADN para identificar los cuerpos hallados y efectuó cinco entregas dignas de cuerpos de personas desaparecidas a sus familias.

Los datos que están en poder de la entidad indican que en el departamento de Córdoba hay un total de 3.518 personas desaparecidas, que están siendo buscadas por los profesionales, con el objetivo de dar respuestas, verdad y tranquilidad a las familias, que llevan décadas esperando el regreso de sus seres queridos.

Temas Relacionados

Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por DesaparecidasCuerpos recuperadosDesaparecidosConflicto armadoFamilias buscadorasColombia-Noticias

Más Noticias

Giovanny Ayala y su hijo fueron a la despedida de fin de año de la Policía: “Los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel”

La presentación estuvo marcada por el agradecimiento de la familia tras el rescate de Miguel por parte del Gaula

Giovanny Ayala y su hijo

Juan Daniel Oviedo se burló de Claudia López en una recreación de ‘La última cena’, versión ‘Gran Consulta’: “¿Aparece Judas?”

La exalcaldesa de Bogotá intentó ridiculizar a los candidatos que compiten por ser el único representante de la centro-derecha, pero la broma le salió al revés debido a la ironía del exdirector del Dane

Juan Daniel Oviedo se burló

Bogotá reporta menos quemados en diciembre, pero autoridades mantienen alerta y comparten recomendaciones para la Navidad

Un balance del Observatorio de Salud arrojó que localidades como Suba y Kennedy lideraron la reducción de casos, aunque persisten riesgos por manipulación de explosivos, consumo de alcohol y adquisición de productos inseguros

Bogotá reporta menos quemados en

Angélica Lozano y Cathy Juviano piden a la Corte frenar el decreto de emergencia económica de Petro: “Está abusando de su poder”

El presidente declaró la medida debido a la crisis fiscal, pero las congresistas de Alianza Verde denuncian que este decreto se utiliza como un mecanismo para eludir el control del Congreso y aprobar sin la debida aprobación legislativa

Angélica Lozano y Cathy Juviano

Día 9 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y villancicos completos del 24 de diciembre

Las costumbres propias de la noche del 24, que incluyen comidas típicas de la temporada y la entrega de obsequios, consolidan el sentido de pertenencia y unión en diferentes regiones del país

Día 9 de la Novena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala y su hijo

Giovanny Ayala y su hijo fueron a la despedida de fin de año de la Policía: “Los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel”

Westcol reveló qué busca en su próxima pareja y aclaró si estaría con una mujer como Karina García: “Es bonita”

Las 10 películas más exitosas de la semana en Disney+ Colombia para disfrutar en familia

Última esposa de Diomedes Díaz lo recordó a 12 años de su fallecimiento: “Te extraño sin escándalo, sin dramatismos”

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Atlético Nacional tendría un fichaje de lujo para el fútbol colombiano: buscaría un delantero mundialista

NBA en Navidad: hora y dónde ver en Colombia todos los partidos de Nochebuena

Esta es la programación de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: cuándo se jugará el clásico Nacional vs. Millonarios

Los 80 años de ‘Kid Pambelé’, la gloría deportiva de Colombia que quedó en el olvido