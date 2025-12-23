Unidad de Búsqueda de Desaparecidos recuperó 1.800 cuerpos en 2025 y encontró a más de 200 personas con vida

La entidad trabaja de la mano con Medicina Legal para la identificación de los cuerpos- crédito Ubpd

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas fue creada en 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) en 2016. Desde entonces, miles de ciudadanos recurren a la entidad para buscar a sus seres queridos, desaparecidos por causa del conflicto armado.

En 2025, la Unidad logró importantes resultados en todo el país. Encontró con vida a 274 personas que habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De igual manera, sus funcionarios realizaron más de 2.800 prospecciones en sitios de interés forense en todo el territorio nacional. Estas labores permitieron la recuperación de más de 1.800 cuerpos y la entrega digna de 222 personas a sus allegados.

La Unidad entregó más de 200 cuerpos a sus familias buscadoras - crédito comunicaciones Ubpd

El impulso de estrategias como la red de apoyo operativo, las rutas buscadoras terrestres y fluviales, y la colaboración con personas aportantes de información sobre el paradero de los desaparecidos, se consideran factores clave en el aumento de los resultados positivos.

“Estos resultados resumen todos los principios a los que les apostamos: celeridad y urgencia en la investigación, así como, por ejemplo, todo lo que hacemos con los aportantes de información, que son personas que participaron directa o indirectamente en las hostilidades, o cualquier otra que conozca de la suerte y el paradero de los desaparecidos”, indicó la directora general de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero Martínez.

Este hito, según Martínez, se vincula directamente la implementación de nuevas metodologías de búsqueda y a la creación de tres Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación, ubicados en Bogotá, Medellín y Girón (Santander). De igual manera, ha sido de utilidad la aplicación de abordajes integrales —que incluyen medicina, antropología, odontología y genética— a 788 cuerpos recuperados por la Unidad, logrando la identificación plena de 24 de ellos.

La Unidad de Búsqueda está trabajando con ayuda de la IA para encontrar a las personas reportadas como desaparecidas - crédito comunicaciones Ubpd

“Este es el resultado de toda la articulación interinstitucional, es la manera en la que estamos tejiendo tantos lazos para encontrar respuestas y trabajando de manera conjunta para lograr el posicionamiento de la entidad. Adicionalmente, la tecnología y la inteligencia artificial se convierten en aliados determinantes en la búsqueda de personas”, detalló.

La Ubpd también logró avances importantes en el departamento de Córdoba. El 23 de diciembre de 2025, informó sobre la recuperación de 11 cuerpos no identificados, lo que eleva a 56 el total de cuerpos recuperados por la entidad en la región durante 2025. La identificación de los restos iniciará en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde fueron trasladados los cuerpos hallados en los cementerios San Antonio, de Montería, y Jardines de la Esperanza, de Planeta Rica.

Las acciones que permitieron la localización se desarrollaron en Montería, donde se extrajeron siete cuerpos de igual número de bóvedas tras una prospección de tres días en el barrio P5. En Planeta Rica, la primera intervención en el cementerio Jardines de la Esperanza abarcó cinco zonas de interés forense y permitió la recuperación de otros cuatro cuerpos.

La Ubpd encontró 56 cuerpos en Córdoba en 2025 - crédito comunicaciones Ubpd

Según la Ubpd, estos cadáveres podrían pertenecer a personas desaparecidas por causas vinculadas al conflicto armado ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016.

Por otro lado, en el departamento, la entidad recibió 194 nuevas solicitudes de búsqueda. De igual manera, realizó 238 tomas de muestras biológicas de ADN para identificar los cuerpos hallados y efectuó cinco entregas dignas de cuerpos de personas desaparecidas a sus familias.

Los datos que están en poder de la entidad indican que en el departamento de Córdoba hay un total de 3.518 personas desaparecidas, que están siendo buscadas por los profesionales, con el objetivo de dar respuestas, verdad y tranquilidad a las familias, que llevan décadas esperando el regreso de sus seres queridos.